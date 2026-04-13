谷帥臻老師：三種人不適合跟香(Gemini製圖)

專家解析：這 3 種人，其實不適合跟香！

文：風水命理設計學專家 谷帥臻博士

■ 46 萬人白沙屯媽祖進香

2026 丙午年，白沙屯「粉紅超跑」進香報名人數突破 46 萬，大家帶著赤誠的心想陪媽祖走一段路，心裡滿是感動。作為一名長期研究空間場域能量流動學者，我想分享一些觀察。進香應該是去「充電」，而不是去「耗損」，這 3 種特質的人，其實不適合出現在進香隊伍中。這不是剝奪誰的權利，反而希望大家在追求信仰同時，先審視自己「能量承載量」的心態與狀態。

■ 「放頭旗」後，這就不再是風景旅遊

很多人誤以為進香是「走路換保佑」。但在空間設計學的角度，「放頭旗」就是界定「神聖場域」的開端。旗幟一立，軍令已下，這是一場跨越百公里的「靈魂集訓」。如果你是一個凡事都要按部就班、不能忍受計劃被打破的人，你真的不適合去。白沙屯媽祖的路線從不固定，這考驗的是你的「臣服心」與「應變力」。如果你帶著「消費者心態」去，覺得我有繳費、我有報名，神明就該保佑我一路順風，那這趟路，你只會走得崩潰又怨懟。

■ 以下這 3 種特質的人，建議不要勉強隨行跟香：

1. 「巨嬰心態型」期待被服務的人：

進香是一種修行，如果期待別人隨時幫你準備好補給，期待神明擋掉所有麻煩，卻不願付出汗水或主動協助他人，那只是在消耗他人的福報，而非累積自己的功德。

2. 「功利收割型」缺乏利他意識的人：

如果進香目的滿腦只想著如何採收成果，計較如何拿到「壓轎金」、如何強求「鑽轎底」。這種將信仰簡化為「對價交易」心態，與媽祖慈悲、捨身的精神完全背道而馳。當你心中這趟進香之旅存著只有「我要拿到什麼」，你的磁場就無法與神明產生共鳴。

3. 「體能焦慮型」身體跟不上靈魂的人：

進香不是散步，是極限生存挑戰。如果平時連巷口買麵都要騎車，體能未經訓練，走不到 2 公里就氣喘吁吁、心跳飆速，那真的不要「臨時抱佛腳」。白沙屯媽祖的行軍節奏隨心所欲，有時回程更是連夜趕路的急行軍。如果你對「今晚睡哪裡」、「下一餐在哪裡」感到極度焦慮，甚至對未知路途充滿恐懼，這趟路對你而言並不是祈求好運，而是嚴重的「身心耗損」。

■ 最大的迷思：進香要鑽轎底或摸到轎才算數嗎？

媽祖的庇護是沒有邊界的。祂的保佑是「無線傳輸」，不是「觸點感應」，如果你因為工作、家庭或體力因素不適合隨行，別遺憾。真正的「跟香」，是你在日常生活中，能不能像媽祖一樣慈悲？能不能在面對困難時，保持優雅且堅定的態度？

■ 做到以下這 3 件事「你在家，就是進香」

1. 向內觀察（內省）：每天10 分鐘，靜心覺察己心與情緒起伏。

2. 向外連結（利他）：對身邊人多點包容，就是最接地氣的開運法。

3. 風險管理（自律）：照顧好自己身體，就是對神明最大的敬意。

2026 年的進香路已經開啟，46萬報名的香燈腳，親臨現場都在「練腳力」，而沒去的你可以在家「修心力」。媽祖從不在意你走了幾公里。祂只在意，你有沒有在紛擾的世界中，找回那個充滿力量的自己。

你在哪裡，祂都知道。

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