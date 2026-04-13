知名度在全美不斷上升！Ella Langley 一曲〈Choosin' Texas〉開啟排行榜連冠之路！

via Ella Langley's Instagram

Hi there，不曉得大家近期有沒有關注到，以一首〈Choosin' Texas〉(2025) 風靡全美的Ella Langley，這首收錄在他最新專輯《Dandelion》(2026) 中的歌曲，讓 Ella 一躍成為現在美國樂壇最炙手可熱的鄉村新秀。都說鄉村音樂在美國是歷久不衰的，每年也都有不少的鄉村歌手冒出頭、受到大眾關注，然而已經有陣子沒有出現爆紅的鄉村女歌手了，近期比較活躍的是Kacey Musgraves及Lainey Wilson，再往年紀稍長一些應該就屬Carrie Underwood和Miranda Lambert，如今爆紅的 Ella 才年僅二十多歲，也算是接上了鄉村女歌手的隊伍了。

原先在前年 (2024年) 時，Ella 就已經漸漸闖出知名度了，當初憑著〈weren't for the wind〉(2024) 以及和Riley Green合唱的〈you look like you love med〉(2024)，開始在美國鄉村樂壇嶄露頭角，當初就被不少人看好的他，沒想到過了才一年多，Ella 的〈Choosin' Texas〉就成為了 Billboard 冠軍單曲，並且截至目前已經獲得了五週的冠軍，接下來還有沒有機會繼續連霸還很難說呢。

〈Choosin' Texas〉是很典型的鄉村歌曲，其中不只有他自己的創作，還包含了 Miranda 親自助陣，完成了這首冠軍單曲。老實說在一開始在商業成績逐漸瘋狂的時候我就去聽過這首歌了，一開始認為就和 Ella 過往的歌曲差不多，是很鄉村、很有他個人風格的歌曲，雖然聽起來是很好聽、很順暢的，但至今我還沒搞清楚為什麼會是這首歌造成了 Ella 這麼爆紅的情況，只能說有時候市場流行實在很難捉摸。

Ella 的嗓音我認為是幫助了這首歌散布的很大因素，他雖然唱著對於感情的抱怨及心碎，但聲音卻是平靜的，平靜就好像在說著別人的故事一樣，而這樣的情形到了接近歌曲尾聲時，才讓人猛然發現他是因為太過無奈才會用這樣方式呈現出來，畢竟好不容易從德州帶走的男孩，終究還是離開自己、回到家鄉去了。

在一開始 Ella 只釋出了歌詞版影片，在其中就已經包含了一些視覺呈現，而在專輯完整發行之後，他又加碼釋出了正式 MV，看過之後我必須先說，這首〈Choosin' Texas〉一定要搭配著才有完整的體驗啊！不但將整部 MV 用微電影的規格呈現，也將整首〈Choosin' Texas〉巧妙地融入在所有的劇情當中，在劇情、音樂都很到位的情況下，給出的整體氛圍真的很棒！並且很驚喜的是，原先助陣創作的 Miranda 也出現在影片裡，看得出來他或許是非常看好 Ella 而有心為他持續造勢啊。

可能目前 Ella Langley 這名字還比較僅在美國地區流竄，即便〈Choosin' Texas〉在近期的美國榜單上非常強勢，壓過了許多其他大牌歌手及作品，不過我想距離 Ella 之名傳出美國也是需要再一段時間的，而我也相信他的作品是可以經得起時間考驗，加上鄉村音樂在美國的強勢，只要 Ella 順順地操作下去，一定還會再有更多紅起來的好歌！

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🎧〈Choosin' Texas〉官方收聽連結：ellalangley.lnk.to/choosintexas

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