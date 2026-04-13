2026-04-13 11:29 女子漾／編輯ANDREA
2026首季網友最愛陸劇TOP6！張凌赫、田曦薇《逐玉》霸榜，這幾部殺出重圍超好看！
劇荒了嗎？快看過來！告別了寒冬，2026春季的陸劇圈簡直是神仙打架，各種高顏值CP和超強大IP改編強勢來襲！
這次整理出2026春季在Netflix和愛奇藝熱播的「2026春季必追陸劇TOP6」。不僅有大家最愛的小說改編、先婚後愛，還有超帶感的懸疑探案！趕快把這份片單收藏起來，保證你重看好幾遍！
文章目錄
好評陸劇1. 《逐玉》張凌赫、田曦薇
這部絕對是本季毫無懸念的霸榜神劇！改編自人氣小說《侯夫人與殺豬刀》，屠戶女樊長玉與落難侯爺謝征的「先婚後愛」設定超級帶感！田曦薇化身怪力美少女，霸氣護夫；而張凌赫更是把病嬌侯爺的隱忍與深情演繹得淋漓盡致。兩人那20公分的超萌身高差，加上從肉舖一路砍到沙場的革命情感，每一次對視的極致拉扯都讓人心動到不行，顏控絕對會走不出來！
好評陸劇2. 《唐宮奇案》白鹿、王星越
喜歡懸疑探案的女孩這部必收！由白鹿與王星越強強聯手，這對神仙組合再度搭檔，默契自然不用多說。全劇充滿了中式詭譎的懸疑氛圍，跟著主角們在錯綜複雜的奇案中抽絲剝繭，節奏緊湊到完全捨不得快轉。看大女主白鹿颯爽辦案，搭配王星越的高智商輔助，雙強對峙的火花絕對讓你欲罷不能！
好評陸劇3. 《成何體統》丞磊、王楚然
想看輕鬆搞笑又帶點權謀的劇？這部爆笑黑馬絕對是首選！改編自人氣穿書文，主打超新穎的「雙重穿書」設定。現代社畜王楚然意外穿成書中的禍國妖妃，沒想到竟遇上了同為穿越者的暴君丞磊！兩人為了生存只能狂飆演技，從互相試探到相濡以沫。前期爆笑沙雕，後期男主霸氣護妻、武力值全開，反差萌拿捏得死死的，高甜名場面保證讓你嘴角下不來！
好評陸劇4. 《月鱗綺紀》曾舜晞、鞠婧禕、陳都靈
畫面美到隨便截圖都能當桌布！這部古裝劇主打絕美的東方奇幻風格，鞠婧禕與陳都靈的「雙女主」狐妖設定簡直是視覺饗宴。劇情圍繞著神秘的洛安城連環妖怪案展開，曾舜晞在劇中的扮相也是仙氣飄飄。懸疑感滿滿的劇情加上全員顏值在線的陣容，一開播就在網路上掀起超高討論度！
好評陸劇5. 《冰湖重生》李昀銳、黃楊鈿甜
如果你喜歡虐戀情深、烽火家國的劇情，這部保證讓你眼淚流不停。李昀銳和黃楊鈿甜在劇中上演了一段在亂世中愛恨交織的動人故事。女主角為了愛踏上復仇之路，卻在暗潮洶湧中發現殘酷真相。這部劇不僅刻畫了深刻的兒女情長，更展現了磅礡的家國大義，後勁極強，看完絕對會深深淪陷在劇情裡。
好評陸劇6. 《驕陽似我》宋威龍
在一票古裝劇中殺出重圍的現代甜寵佳作！宋威龍帶著他的頂級神仙顏值強勢回歸現偶圈啦～這部劇完美展現了都市男女之間的浪漫邂逅與心動瞬間。沒有太多複雜的勾心鬥角，只有滿滿的粉紅泡泡和讓人臉紅心跳的甜蜜互動。下班後想要放鬆心情、感受一下戀愛氛圍，追這部準沒錯！
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