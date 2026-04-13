《冰湖重生》李昀銳、黃楊鈿甜、張康樂續寫冰湖之戰，角色介紹、EP1-EP4劇情介紹

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九年前《楚喬傳》的冰湖遺憾，終於要給出一個交代了嗎？這應該是近期大家最關注的重點！









究竟是一場救贖的重生，還是一個更大的陷阱？今天就來幫大家整理這部劇的角色介紹與精彩反轉劇情，帶你一探這場封凍在冰湖下的傳奇故事！

劇情簡介

冰湖之戰，諸葛玥和楚喬落入冰湖，楚喬被燕洵所救，得知諸葛玥已死，她尋機刺殺燕洵，為諸葛玥報仇。楚喬在卞唐幾次三番受到一位神秘男子的幫助，她有種似曾相識的感覺，不禁懷疑諸葛玥還活著。燕洵變本加厲，掀起四國紛亂。最終，楚喬能否平定天下並再與諸葛玥重聚？

節目介紹

類型：古裝、武俠、權謀、傳奇

演員：李昀銳、黃楊鈿甜、張康樂、李孝謙、盛一倫、鄔家楷、夏夢、李夢

導演：侣皓吉吉

播放平台：LiTV、ofiii歐飛

角色介紹

我只是想改變這腐朽的世道。

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諸葛玥（李昀銳飾演）

大雍世家公子—諸葛家繼承人、青山院掌事。性格冷峻孤傲，智計卓絕。在經歷冰湖之死後，他不再是那個受制於門閥規矩的公子，性格變得更加沉穩且不擇手段，唯獨對楚喬的愛是他唯一的軟肋。

只有堅韌不拔之刃，才能在絕境中枯樹開花。

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楚喬（黃楊鈿甜）

奴籍出生。在亂世中浴血求生，養成了堅韌與守護蒼生的性格。冰湖之戰後，她對燕洵的信任徹底崩塌，但也因誤以為諸葛玥已死，心境從「熱血信仰」轉向「清冷理智」。

這世間本就弱肉強食，從來沒有唾手可得的正義公道。

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燕洵（張康樂飾演）

燕北王。原為意氣風發的少年，「九幽台之變」中，親眼目睹家族被殘忍滅門，性格轉為陰狠殘忍。冰湖之戰是他權力的巔峰，卻也是他情感的終點。名面上贏得了戰爭，卻永遠失去了那個曾與他相依為命的阿楚。

第一集

西閩山冰湖之戰慘烈，大雍將軍諸葛玥被燕北黑鷹軍圍困，秀麗軍將領楚喬為救他沖向戰場，卻目睹諸葛玥中箭，楚喬絕望之際，追隨他落入冰湖。

三個月後，楚喬醒來發現自己身在燕北營地，卻失去記憶，而燕北之王燕洵溫柔地告訴她，二人年少時在青山館相識，是楚喬助自己逃回燕北，後因諸葛玥埋伏才導致楚喬跌落冰湖昏迷不醒。如今二人即將成婚，她是他燕北的王后。

燕洵對楚喬關懷備至，忠心耿耿的手下程遠卻懷疑楚喬是假失憶，幾番試探楚喬。楚喬也因此逐漸記起了一些令她痛苦的記憶片段。

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第二集

黑鷹軍和雪域部將軍繯繯被困美林關，但燕北的其餘部落都不替替燕洵的窮兵黷武出兵營救，燕洵只得帶人偷襲大雍的糧倉，卻在即將勝利之時放走了七皇子趙徹，意欲引起大雍內亂。

儘管楚喬確實是真失憶，但程遠仍舊認為讓她的存在會危害燕洵和燕北，便放出消息引來了大同行會營救楚喬。過程中，大同行會的仲羽被燕洵圍困，被捕前告知了楚喬真相。另一邊，大雍公主趙淳兒由於大婚當日的刺激而精神失常，被哥哥趙徹軟禁於山頂竹屋當中。女官赫連淩因傾慕于燕洵而與程遠合謀，來到山頂竹屋告知淳兒燕洵即將與楚喬成婚，意圖刺激淳兒也前去爭奪楚喬。

面對楚喬的失憶，燕洵其實也在暗暗懷疑，於是他默許了程遠對楚喬多次試探，但楚喬的表現均無異樣，燕洵便遷怒程遠及其手下。見楚喬心情鬱結，燕洵帶著楚喬去食肆逛街散心，卻意外被淳兒下毒，二人醒來後已被淳兒綁架至山頂竹屋。淳兒因無法接受燕洵即將和楚喬成婚的消息，便以傷害楚喬來脅迫燕洵與自己成婚，燕洵無奈之下只得口頭答應與淳兒成婚。受到刺激的淳兒為了報復燕洵，在成婚之際將楚喬帶到了被燕洵燒毀的大雍糧倉內...

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第三集

大雍糧倉內，楚喬反殺失敗，被淳兒倒吊起來並按進水缸。危急時刻楚喬想起了當年諸葛玥教她的技法，燕洵也及時感到糧倉救下了楚喬，二人一起逃離了大雍。

路上，大雍皇子趙徹領兵與燕洵二人相遇，淳兒哭求趙徹替自己殺了楚喬，但趙徹不願大雍和燕北因此再起戰爭傷害百姓，最終放走了楚喬和燕洵。

燕洵和楚喬成功回到燕北，燕洵察覺到是程遠故意走漏的風聲遂用刀逼問程遠。

多年之前，大雍皇帝因忌憚燕北侯，便故意羅織罪名，命秘密機構青山院將燕北侯全族以謀逆罪斬殺，唯有在真煌城當質子的世子燕洵逃過一劫。燕洵目睹了家中眾人的首級，還被諸葛懷故意羞辱，憤怒之下意圖刺殺諸葛懷而被捕入獄。獄中，穆和西風借機報復斷指之仇，利用楚喬逼迫燕洵自斷手指。

程遠被燕洵逼問後回房療傷，赫連淩前來告知程遠自己的計畫。她意欲挑撥燕北雪域部首領繯繯將軍與楚喬的關係，繯繯敢愛敢恨，是女中豪傑，先前與楚喬性情相投，二人不打不相識，繯繯決定觀望一番。

演武場上，繯繯故意挑逗楚喬與其對戰，楚喬因重傷未愈而處於下風，繯繯不慎將楚喬手臂劃傷。繯繯來到楚喬房間想要為其包紮，卻被楚喬用刀抵住喉嚨，試圖讓繯繯幫助自己回到冰湖，但繯繯拒絕背叛燕洵。

繯繯走後，赫連淩來到繯繯的房間告知她燕洵意欲給楚喬服用燕北的軍機秘藥，繯繯逼問燕洵，但燕洵卻裝作並不知情。另一邊，趕來和各部商量要事的哥林部長老在路上被燕洵派人刺殺。

燕洵與楚喬舉辦大婚之日，黑衣人前來行刺，楚喬暈倒在轎中。燕洵趕忙召來太醫，卻被告知楚喬已經沒了氣息。繯繯得知消息前來探望楚喬，拿到了楚喬留下的書信，決定完成楚喬的遺願將其帶回冰湖。燕洵帶軍追趕至冰湖，卻不知其實是楚喬利用了繯繯，將燕洵引到冰湖刺殺，原來楚喬早就恢復記憶，一直尋機要為諸葛玥報仇。但燕洵其實也早已明白楚喬的用意，二人在冰面上周旋，二人雙雙再次墜入湖中。

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《冰湖重生》第三集👉點我免費線上看

第四集

楚喬墜入冰湖卻被一戴面具的神秘男子所救，同時燕洵也被程遠及時救出，繯繯想要探望燕洵卻被赫連淩拒絕。燕洵陷入昏迷，重傷不醒，似乎無力回天，但程遠不願接受，極力尋找能夠喚醒燕洵的方法。

楚喬被神秘男子帶到山洞照料，該男子就是“已死”的諸葛玥。原來幾月前跌落冰湖的諸葛玥恰巧被路過的西蒙王所救，為了繼續守護楚喬，他與西蒙王做交易，服下劇毒“雪上血”，待他處理完楚喬的事，就會回到西蒙，成為西蒙王的替身影子，為他所用。

他離開西蒙，救下了墜落冰湖的楚喬，但自己卻因仍舊被西蒙王麾下的陵越女王追殺而不得不與尚未蘇醒的楚喬分離。昏迷的楚喬隱約覺得救自己的人就是諸葛玥，在諸葛玥離去時拽下了對方身上的一顆穗子。

楚喬在昏迷中回憶起了和諸葛玥的初遇。醒來後，神秘男子已不見蹤影，她懷疑諸葛玥沒死，同時被迫流落至城中，發現自己被燕北通緝。另一邊的燕洵仍舊昏迷，燕北朝中動盪，十三部落蠢蠢欲動，意圖推舉繯繯成為燕北新的統治者。程遠仍舊不願放棄燕洵，赫連淩得知後為他帶來了被捕的仲羽。

楚喬通過百姓的談話以為大同行會被剿滅，好友仲羽也慘死。但仲羽其實只是被捕，程遠利用她引來楚喬，楚喬營救仲羽後被程遠手下追殺，仲羽捨棄了自己的性命讓楚喬遠走，但楚喬仍舊失明重傷還被通緝。危急時刻，卞唐太子李策先諸葛玥一步救下了楚喬。

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《冰湖重生》第四集👉點我免費線上看