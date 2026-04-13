2026-04-13 10:56 女子漾／編輯ANDREA
隱藏版學霸是她！中台兩地「學霸女星」TOP6，台灣這位太強了、《度華年》女主也上榜
演藝圈中不僅有許多高顏值女神，根據近期網路論壇與各大媒體熱門搜尋盤點，其實圈內更隱藏著不少擁有超狂學歷的「學霸」！她們不僅在螢光幕前閃閃發光，私下更是超會讀書的超級高材生。
這回特別幫女孩們整理了網搜討論度最高、來自中台兩地的「學霸女星TOP6」，不僅要帶大家回顧她們的爆紅代表作，以及他們的學歷究竟有多驚人！趕快跟著小編一起來看看，妳的女神上榜了沒？
學霸女星1：張鈞甯
學歷背景：國立臺北大學法律系、中央大學產經所法律組碩士
代表作：《武媚娘傳奇》、《如懿傳》
說到台灣的學霸代表，絕對不能漏掉張鈞甯！出身書香世家的她，即便出道爆紅也堅持完成碩士學位。她受歡迎的原因除了精湛的演技，更是因為她那份由內而外散發的「知性氣質」與極度自律的生活態度。無論是運動還是保養都自律到不行，這種充滿底蘊的魅力讓人超佩服！
學霸女星2：陳妍希
學歷背景：美國南加州大學（主修行銷，輔修美術）
代表作：《那些年，我們一起追的女孩》
戲裡戲外都是學霸！畢業於全球頂尖名校南加大的陳妍希，憑藉著標誌性的甜美酒窩與清純氣質，完美還原了每個人心中的初戀模樣，那份毫無攻擊性的甜美感與扎實的學霸底子形成了超迷人的反差，深受男女粉絲的喜愛。
學霸女星3：陳都靈
學歷背景：南京航空航天大學 飛行器製造與工程專業
代表作：《左耳》、《長月燼明》
誰能想到這位穿著古裝仙氣飄飄的女神，竟然是理工科頂尖大學的高材生！當年以優異的超高成績考入南航的陳都靈，身上有一種獨特的「清冷書卷氣」。近年她在古裝劇中更是展現了讓人驚豔的破碎感與黑化演技，理工學霸卻擁有滿滿仙氣，超強的反差萌瘋狂圈粉！
學霸女星4：吳倩
學歷背景：武漢大學藝術學系
代表作：《何以笙簫默》、《冰糖燉雪梨》
畢業於頂尖名校武漢大學的吳倩，早在學生時期就是赫赫有名的武大校花！她最迷人的地方就在於那股「渾然天成的靈氣」，宛如鄰家妹妹般自然清新。她演起甜寵劇時代入感極強，笑起來彷彿能融化冰雪，超強的初戀感與極佳的觀眾緣讓她在影視圈穩扎穩打。
學霸女星5：江疏影
學歷背景： 英國東英吉利大學 傳媒經濟學碩士
代表作： 《三十而已》、《清平樂》
說到演藝圈的真學霸，江疏影絕對榜上有名！上海戲劇學院畢業後，她沒有趁著年輕馬上投入拍戲，反而選擇隻身前往英國，克服語言障礙攻讀全英文授課的碩士學位。她身上總自帶一股獨立自信的「大女主」氣場，冷豔知性的外表下有著豐富的學識底蘊。
學霸女星6：趙今麥
學歷背景： 中央戲劇學院（2020年藝考全國第一名）
代表作： 《開端》、《度華年》
作為實力派新生代小花，趙今麥當年藝考時以全國第一名的超狂成績考入中戲，是名副其實的天才型學霸！她擁有讓人一眼就愛上的清純初戀臉，而且挑劇本的眼光極佳。無論是爆紅的懸疑神劇《開端》，還是搭檔張凌赫的高熱度小說改編古裝劇《度華年》，她都能完美消化角色，展現出超越年齡的超穩演技。那股自然無添加的清新感，加上穩扎穩打的硬實力，絕對是劇迷們心中最值得期待的寶藏女孩！
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