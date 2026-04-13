IU×邊佑錫《21世紀大君夫人》角色介紹一次看懂！王世子、財閥千金到總理，每個人都不簡單 圖片來源：Disney+

故事設定在君主立憲制的21世紀韓國，《21世紀大君夫人》以現代皇室為背景，結合浪漫喜劇與權力鬥爭，描繪一位捲入王室角力的王子，與頂級財閥繼承人之間從利益結盟到情感轉變的契約婚姻。隨著人物關係圖曝光，王室、財閥與政壇三方勢力的交織也引發熱議，使劇情不只聚焦愛情，更延伸為一場關於身份與權力的角力。以下整理核心角色設定，一次看懂人物關係。

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李安大君（邊佑錫 飾）

身為皇室次子，李安大君擁有令人稱羨的王族身份，卻同時被制度束縛，無法自由發聲與做出選擇。他外表溫和內斂，實則壓抑著強烈情感與自我意志，是典型「被身份困住的人」。在遇見成熙珠之前，他的人生幾乎沒有選擇權，而這段契約婚姻，成為他第一次試圖掌握命運的開始。

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成熙珠（IU 飾）

出身頂級財閥家族的二女兒，成熙珠從小擁有金錢、資源與優越條件，卻不滿於僅止於「財閥千金」的身份。她聰明、果斷、野心強烈，選擇與李安大君結婚，是一場精準計算的決策。對她而言，婚姻不是愛情，而是進入更高權力結構的門票，但這份理性選擇，最終也將動搖她原本堅定的價值觀。

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閔正宇（魯尚炫 飾）

政治世家出身的菁英總理，擁有完美履歷與穩定地位，是國民心中的理想對象。他同時是李安大君的摯友，也是成熙珠的學長，三人之間的關係讓他陷入情感與立場的矛盾。理性與責任感強烈的他，象徵現實政治中的「掌權者」，但在情感面前，也逐漸出現裂痕。

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尹怡朗（孔升妍 飾）

出身培養四任王妃的名門世家，尹怡朗自小被視為「未來王妃」，優雅端莊且極度自律，將使命視為人生唯一目標。她不是選擇進入皇室，而是被制度塑造成其中一員，完美承載家族與王室期待。然而在情感上，她最先注意的並非原本的未婚夫世子，而是與自己同樣受身份束縛的李安大君。這份微妙共鳴，讓她在理性與情感之間逐漸產生動搖。

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李安大君私邸人物

崔賢（劉秀彬 飾）

理安大君的貼身輔佐官，外表溫和卻擁有極強忠誠心。自幼被大君收留，將對方視為人生唯一依靠，兩人關係早已超越主從，更像家人與朋友。即使面對大君，他也毫不掩飾關心與嘮叨。

金榮文（李時勳 飾）

私邸管事兼管家，負責府中大小事務，個性細心溫和。擅長園藝，將宅邸打理得生機盎然。多年來持續報考內官卻屢次落榜，成為角色一大反差與人情味來源。

金英善（鄭智安 飾）

金榮文的妹妹，也是私邸實際掌事者。性格爽朗果斷、行動力強，與大君互動自然有默契，但對繁瑣細節興趣缺缺，更享受自由的私邸生活。

李雅凜（崔智秀 飾）

被安插進私邸的間諜，最初只是輕鬆傳遞情報，卻在事件升溫後逐漸陷入道德掙扎。當傷害與真相浮現，她必須在忠誠與良心之間做出選擇。

柳智秀（陳世琳 飾）

性格溫順單純的家臣，常被人低估甚至試圖利用，但總能意外化解危機。府中人戲稱她其實是隱藏實力的守護者。

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CASTLE集團人物

都惠貞（李妍 飾）

成熙珠的首席秘書，海外成長背景讓她更重視能力而非階級。雖未完全理解熙珠的處境，仍選擇全力支持，兩人關係早已超越上下屬。

成泰周（李在源 飾）

CASTLE集團長子，熙珠同父異母的哥哥。因競爭劣勢長期以「私生女」攻擊熙珠，但內心複雜。在繼承鬥爭之外，他對妻子韓多英懷有真摯情感，也對熙珠抱持難以言說的責任感。

韓多英（蔡書安 飾）

成熙珠的大嫂、法律界菁英。出身名門卻不流於形式，選擇婚姻出於真心。欣賞成泰周的真誠，也展現出獨立且鮮明的女性力量。

成亨國（趙乘演 飾）

CASTLE集團會長，白手起家的企業家。因出身受過壓抑，極度重視階級與聯姻，對兒子寄予厚望，卻壓制女兒熙珠的野心，成為家族權力核心。

朴勝熙、鄭睿隣、林周鎬

CASTLE美妝秘書室職員群，象徵企業體系中的執行層，串聯熙珠事業線的重要支撐。

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宮廷人物

崔珍淑（朴俊勉 飾）

安華堂尚宮，實際掌控內廷權力，亦為理安大君名義上的母親。面對權勢誘惑始終冷靜克制，是宮中最具影響力的女性之一。

鄭美熙（金秀珍 飾）

內殿尚宮，原為尹氏家族家臣。曾深信家族能庇護皇室，卻在現實衝擊下產生動搖。

林善華（李採京 飾）

大妃殿尚宮，見證尹氏家族女性從世子嬪到大妃的權力歷程，是宮廷歷史的見證者。

李允（金恩浩 飾）

現任君王，年幼卻背負王位重擔。與理安大君關係複雜，既依賴又疏離，象徵權力傳承的代價。

其他關鍵人物

尹成源（趙在允 飾）

尹氏家族家主，權力與階級的守護者。表面倡導平等，實則堅守階級制度，對熙珠的出身極度排斥。

趙珉榮（金政雲 飾）

總理首席秘書官，頂尖菁英代表，長年輔佐閔正宇家族，忠誠度極高，是政治線的重要幕後推手。

柳敏碩（孫挺赫 飾）

王立學校學生，象徵新世代與體制交會的角色，未來發展備受關注。