《九條的大罪》劇評：選擇沒有對錯，那要如何做對？

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身為一部律政劇，從頭到尾都沒有法庭攻防戰卻還是很好看，究竟是為什麼？

《九條的大罪》講述律師九條專門為殺人犯、黑道等社會邊緣人辯護，因此被稱為「無良律師」，另一位律師烏丸無法理解身為正義代言人的律師，九條為何要弄髒自己雙手為壞人效命，為了探究真相所以來到九條的事務所上班，在過程中慢慢的了解九條的動機，也開始意識到他們在對抗的是一股難以扳倒的勢力。

如開頭所述，《九條的大罪》完全沒有要走法律攻防戰那套，劇中看不到律師的伶牙俐齒，也看不到像福爾摩斯式的神推理，但隨著每一段故事的抽絲剝繭，精采程度都不亞於那些老套路的律政劇。

「法律是道德的最低標準」，在這個價值觀混雜的社會中，需要有一套規則才能維護社會安定，但也因此間接在法條上定義了何謂「正義」。法律的基本概念人人都懂，就是「不要做壞事」，但所謂的壞事如何定義？由誰來定義？這個社會上的規則都是「菁英主義」，由一群聰明人制定，也只有聰明的人能在規則中找漏洞，導致有些事不道德卻完全合法。

也因此「守護了委託人，另一方就會陷入不幸。」法律無時無刻在你我身旁，但有些人對於法律的理解卻離得很遠，因此陷入不幸，這就代表法律是社會的規則，但不是決定正義的通則。當然遵守法律還是必要，只是《九條的大罪》揭露那些看不到的角落正在發生的事情，給我們更多反思的視角。

更精確地說，《九條的大罪》並不是要批判法律，而是要傳達另一個通則：決定人生的不是法律，而是選擇。

選擇本身並沒有絕對的對錯，別人的對，在你的世界不見得適用；你眼中的錯，在他人身上也未必成立。九條在做的事情是提供選擇，而不是幫別人決定，在他眼中並不是法律讓你成為罪犯，而是法律在前，你還是選擇成為罪犯。

我們生活中有很多類似但沒有犯法的案例。像是苦勸沒有被好好對待的朋友離開他的伴侶，勸了半天他卻轉身吃了回頭草；建議小孩選有「錢」途的理組，他卻忠於自我選了文組；希望朋友離開有毒職場，但他還是忍了下來繼續當社畜。旁觀者常覺得這些人很傻，但他們的決定真的是錯的嗎？

我們習慣用自身經驗或社會所灌輸的通則，來評論他人的選擇，就像劇中「無良律師」這個稱號的由來，也是大眾心中的那把尺幫九條取的稱號。但那些做選擇的人，其實沒有必要承受外在的批判，因為人生是他們自己的，選擇的好壞也唯有身處其中才會知道。

但無論如何，每個人都必須親自替自己做出決定，因為唯有「為自己選擇」這件事，是任何人都無法代勞的。



