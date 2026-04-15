五十歲的時區｜原來我們都在不同時間裡活著

瞬間我也走到「五十歲的時區」

與其說時光流逝，倒不如說理所當然，這一天其實就是每一天。小時候的我，總是覺得50歲是一件很重要的事！也在想等老爸過五十大壽，我應該要些什麼事才好，當然，我向來是想的比做的還多，這一點從來都沒變⋯日常，平淡是福；歲月，體驗為真。

今晚 PUB 意外的冷清沒什麼客人，吧檯前有三個男人酒酣耳熱的開心談笑，我靜靜地坐在一旁，聆聽他們有什麼樣的酒後心聲；音響正放著八零年代的歌，Eagles 的神曲Hotel California前奏正輕輕迴盪著 ...

29歲男，從事網路工作，待遇普通沒啥嗜好，有位18歲高中夜校女友；喝的是瓶口放著檸檬角的 Corona 啤酒。

39歲男，結婚3年膝下無子，閒暇四處旅遊，正享受快活的兩人世界；故作優雅點了一杯口感輕盈帶甜的 New age 紅酒，舉著酒杯輕晃玩味。

49歲男，揹著房貸育有一個可愛女兒，失業一段時間，宅男過日子中；熟練啜飲 Balvenie 細細品酩著醇厚的單一麥芽威士忌。

似乎是聊到彼此對生活體認的話題，29男還停留在青春總是一首詩的階段，挺自豪與小女友的交往，職場發展看不見野心；39男的狀態就顯得徬徨猶疑，仍想捉住三字頭尾巴用力搏上一把，就怕再晚離同輩更行遙遠；49男面對奔五將近的階段，思考的只有怎樣做好戶長的角色，剩下的路該怎麼穩穩的走 ...

酒喝得越多，聊得越開

29男很懷念高中時期的慘綠年華，青春正茂無憂無畏，見證時代解放變革，躲過兩次車禍，已逢生離死別之苦；

39男追憶業務人生的開端，不再需要以價錢導向的消費選擇，開始體會認識生活的風味，婚姻不是墳墓反讓自己更有層次；

49男不時回味走過路過的風景，情感玩樂的片段、做人做事的點滴，不分好壞遭遇結果，只要入了心，都是養分也是故事；

從過去種種講到未來期待，言談似乎就黯然無光

29男雖然感恩無須負擔家中長輩生計，一人飽全家飽，而自己前途看似光明，但不過是一隻停在玻璃窗前面的蒼蠅；

39男受景氣衰退所苦，業績不達標只領底薪，薪資入帳一週後就沒了，如同女人月經過了要等下個月；

49男輕輕唱起「遺憾我們從未成熟，還沒能曉得就已經老了，盡力卻仍不明白，身邊的年輕人」，是啊，即便自己也年輕一回；

夜已深沉，酒喝不醉，

29男提議換個地方繼續喝；

39男說再不回去，老婆翻臉就不好受了；

49男道今晚請特休假出來，已經想女兒想回家抱抱她了。

三人於是要老闆算帳買單，結束這晚的 Men's talk。

櫃檯的禿頭老闆約莫59歲，他說：「謝謝你們的喋喋不休，Bartender小帥哥是我19歲的兒，今晚大家現場演繹了一堂人生課，希望他今後面對人生的難，不會把自己先搞丟！So, be my guest. 這攤我買了。」