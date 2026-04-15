2026-04-15 08:00 廖嘉紅
3億美元保單曝光：頂級富豪在買的，從來不是保險
你覺得一張保單能值多少錢？
最近，宏利金融在新加坡簽出一張全球最高額壽險保單，
金額高達3億美元，相當96億的保額。
連R姐這樣天天在看保單的人，看到3億美元，第一時間也覺得不可思議！
多數人第一反應會是——誇張！但這件事，真的發生了！真正值得看的，不是金額。
👉 而是這些人，在用這張保單解決什麼問題
👉 這件事，跟你有沒有關？
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🔥 先講結論（給一般家庭的3個關鍵提醒）
1️⃣ 不是資產不夠，是「現金流不夠」
很多家庭卡關的時候都一樣：
👉 有房、有股票，但沒有現金
2️⃣ 遺產稅是風險，但更大的風險是「時間差」
稅可以慢慢算
👉 但現金流斷掉，風險是立刻發生的事
3️⃣ 真正會出事的，是「突然」
👉 是來不及處理
看到這裡，你就會懂：👉 為什麼連已經很有錢的人，還要買3億美元的保單
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【有錢人和我們想的不一：富豪買的是確定性！】
當資產會波動、市場會改變、人生有不確定，富豪做的不是預測未來，而是——👉 讓最壞的情況，也有確定的答案
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👩💼 想像一個情境
一個掌握數資產的核心人物突然離世：
• 股權卡住
• 資產無法動用
• 家族開始出現不同聲音
• 公司還在運作，但現金流斷掉
這時候真正的問題，不是資產夠不夠多。
而是—👉 錢很多，但卡在稅與繼承，一塊都動不了
所以，這張3億美元保單，本質在做一件事：👉 把「不能動的資產」，轉成「隨時能用的現金」
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🔍 為什麼這件事這麼關鍵？
因為人在的時候，資產是資源
人不在的時候，資產會變成問題
尤其在制度下：
• 遺產要申報、要審核
• 資產要分割、要協商
• 公司要運作、要發薪
• 銀行貸款不會等
👉 高額資產的遺產稅審核期，通常6～12個月以上
👉 時間，就是最大的壓力
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這也是為什麼高資產家族一定會準備：
👉 一筆「立即可動用的現金」而壽險，是最乾淨的一種形式。
📌 把邏輯講白：
這張保單只做三件事：
1️⃣ 發生事情 → 馬上有錢
2️⃣ 不受市場影響 → 金額確定
3️⃣ 不被流程卡住 → 可以先動
👉 它解決的不是報酬，是「時間差」，是「秩序」
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📌 Ｒ姐專業提醒：
👉 資產再多，如果在關鍵時刻動不了，那不叫安全，那叫風險
👉 而保單，是少數在那一刻，還能動得了的資產
有些錢用來創造成長
有些錢，是用來確保局面不會失控
如果把時間推到那個真正的臨界點——👉 你現在的資產配置，能不能撐住你想守住的節奏？
如果這個問題你還沒有答案，那不是你的問題，而是你還沒開始規劃
👉 我有些想法可以跟你分享
【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】
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#保單#繼承#稅
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