比起贏的人，我更著迷那個決定怎麼贏的軍師

您，會不會也迷戀那個——

「不執劍，卻決定劍指何方」、「不打仗，卻決定誰會贏」的狠角色！

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對於重度入戲的人來說，影響觀劇體驗的，從來不只是主角與劇情走向；

對角色的偏愛，本身就是一種觀看的立場。

而我，總是偏向那個不在舞台中央的人——軍師。

軍師通常不是主角，甚至連男二都未必排得上；

但他所展現的智慧，與那些點醒人心的話語， 往往比刀光劍影、攻城掠地，更讓人受用。

用現代術語來說，軍師幾乎是集 IQ、EQ、AQ、MQ、CQ、SQ於一身的人物。

他們往往具備這樣的特質——

觀察敏銳：能看見他人忽略的細節與風險。

邏輯清晰：能將混亂局勢拆解為可行的步驟。

善於規劃：總在事前布局，而非事後補救。

決策謹慎：不憑情緒行事，而以全局為先。

控制變數：盡可能讓「不可控」，變得可預測。

但真正讓人著迷的，從來不只是「聰明」。 而是——他們如何把智慧，用在人心之上。

在戲劇《折腰》中，軍師公孫羊，正是這樣讓人折服的存在。

他不僅精於權謀與戰局，更難得的是那份柔軟。

當男主陷於國仇與情感的撕裂時，他從不直接替對方做決定，

而是用明示與隱喻，引導對方看見真正的選擇。

當女主背負和親使命、孤身承擔兩國仇怨時，

他的寬慰與鼓勵，就像逆流中的浮木；不是替你上岸，而是讓你不至於沉下去。

甚至在夫妻冷戰時，他的一句話，道盡關係的本質：

「夫妻之道，不在同心，而在同路；若只計較誰先低頭，便都抬不起頭了。」

這樣的軍師，早已超越「謀士」，更像是一種人生的旁白者。

回望歷史，出色的軍師並不少——

姜子牙輔佐周文王、周武王建立周朝；張良運籌帷幄，助劉邦定天下；

而最為人熟知的，莫過於諸葛亮，將「智」與「忠」演繹到極致。

戲劇之中，瑯琊榜的梅長蘇，更是把軍師推到了主角的位置。

「麒麟才子」之名，不只是才智的象徵，更是一種對「看透卻不說破」的極致讚譽。

也許，軍師之所以迷人，正是因為他們站在一個很特別的位置——

不上前爭鋒，卻能左右全局；不親手執劍，卻決定劍指何方。

而對觀眾來說，那不只是「看他贏」，更像是在看一種理性與人性的平衡——

一種我們在現實中，很少能做到，卻深深嚮往的樣子。

站在局外，窺探《瑯琊榜》的權謀

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站在局外，看懂權謀─為什麼權謀不只是鬥爭，而是一種選擇的藝術

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戲劇《折腰》看『軍師』這個角色

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