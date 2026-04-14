回去兜風的那段路｜在車上與母親談笑憶過往

今日得空，帶著老母出門遊車河。

沿著山路往昔日住處前行，午後的光斜斜落在擋風玻璃上，窗外是熟悉又有點陌生的景色，綠蔭之間夾著一棟棟新蓋起來的房子。

媽媽的興致不錯，一路說古道今、看東說西，我也照例跟她抬槓，東拗西拗，非得要她講出個道理來。這樣的對話，我們其實講了很多年。

她看著窗外忽然說：「離開前房子沒有那麼多。」

語氣很平，但我聽得出來，她是在講以前的事。

其實講來講去，還是那些說過很多次的往事。哪個親戚、哪一年、誰做了什麼決定，有些細節我甚至能幫她接下去講。

但也就是這樣坐在車上，邊開邊聊五四三，偶爾鬥嘴、偶爾笑出來，我反而更清楚，這種時間不是理所當然的。

老爸走得早，那年我才剛退伍，什麼都還沒站穩。很多話來不及問，也沒機會好好當個兒子。

偶爾會想，若他還健在，大概會一邊嫌我、一邊把那些軍中的鳥事講得天花亂墜，講他怎麼撐過來、怎麼處理那些狗屁倒灶的事，還有一個人來台時，是怎麼過日子的。

車子在山路的彎道放慢，她還在說著，我只是應著。那一刻其實很普通，但我忽然覺得，能這樣坐在同一台車裡聽她講話，就已經夠了。

轉眼也快 30 年了。很多來不及的，只能留在記憶裡慢慢放著。

接下來的日子，我會把您的牽手照顧好，不只是替您，也是替我自己。

這件事，本來就不是誰交代的，而是時間到了，自然輪到我。