在贖罪與神話之間，《乩身》裡的人性與代價

Netflix 的影集《乩身》，故事一開始，是少女葉子（陳妍霏 飾）來找韓杰（柯震東 飾）求助，她原本只是想處理家裡的問題，但韓杰很快就察覺事情不單純，故事的線頭也開始展開。

其實如果單看主線，幾句話就可以講完，它講的是韓杰的故事——一個因為過去犯錯，導致父母在地獄受苦的人，後來成為三太子（王柏傑 飾）的乩身，一邊贖罪，將功德迴向給父母；同時對抗六梵（戴立忍 飾）魔頭的故事。

聽起來很簡單，但還是需要許多細節去撐起這個故事，就像在看一個毛線球，核心藏在裡頭，但要怎麼捆成一個完美的「圓」，在捆繞的時候，需要一點技巧。更不用說《乩身》本身就是龐大的小說，可看性也都藏在這些細節裡。

韓杰因為年輕時不僅墮落還吸毒，讓父母在地獄受苦，後來成為三太子在人間的乩身，同時處理三太子託小文（鳥）送來的事情。這些零散的事件，其實都指向同一件事——地獄魔頭「六梵」即將回到人間。

六梵不只操控陳七殺（陳以文 飾），還利用吳天機（薛仕凌 飾）降臨人世。在這樣的情況下，韓杰面對更大的挑戰，除了贖罪，也必須拯救他所在乎的一切，不管是葉子還是鬼鄰居……

這部作品裡，存在感特別強烈的就是三太子。例如畫面中出現的乾坤圈、混天綾。

既然講到三太子，那就會聯想到哪吒的故事。哪吒從出生就相當傳奇，肉球降世，叛逆不羈，還大犯天條，到最後削肉還母、剔骨還父，再以蓮藕重生，本身就充滿傳奇。

而韓杰其實在某種程度上，也跟三太子很像。年輕時誤入歧途，接觸毒品與黑道，讓家庭付出代價，最後被三太子選為乩身。你在看韓杰，也在看三太子，兩者都是桀驁不馴、不願受拘束的類型。

但「叛逆」真的就代表罪不可赦嗎？無視規範、離經叛道，真的就等同於罪大惡極嗎？行為背後的心性與本質，是否還有更深一層的理解空間？

劇裡的「尪仔標」是法器，可以用來斬妖除魔、誅邪滅祟，但力量越強，副作用也越強。韓杰每次使用之後，身體都會承受劇烈痛苦，而他正是透過這種方式進行贖罪。

想要降低痛苦，就必須依靠蓮藕才能恢復。贖罪的過程並不輕鬆，但他選擇了面對，也正因為這份勇氣，所以更多人鬼都願意支持他。

如果對台灣宮廟文化、三太子形象，或這類帶有民間神話色彩的故事有興趣，這部作品值得一看。