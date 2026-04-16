黃金不是在漲，是在照鏡子 —— 當歷史數據比市場情緒更誠實的時候





▋那個27%的跌幅，你到底怕了什麼

黃金今年1月衝上每盎司5,608美元的歷史高點。然後開始跌。跌了27%。跌到4,462美元附近。媒體開始說「黃金失去避險光環」，散戶開始恐慌，部分央行開始出貨。土耳其央行三週內拋售126.4噸，這個數字嚇到很多人。

看著這個數字，腦子裡第一個反應是：2008年。

不是什麼先見之明，而是見過太多人在「跌的時候賣、漲的時候追」這個模式裡，把自己的財富一點一點磨光。2008年金融危機初期，金價同樣硬生生回落了32%。當時賣掉的人，後來看著金價在三年內噴發式上漲178%，是什麼感覺，不用我說。

彼得·希夫（Peter Schiff），歐洲太平洋資本（Euro Pacific Capital）執行長，把這段歷史拿出來比對，得出一個讓很多人不舒服的結論：現在的跌，是牛市的中繼站，不是終點。他的目標價，11,400美元每盎司。

聽起來很瘋狂。但按照2008年後那波178%的漲幅比例推算，這個邏輯並不是憑空捏造的。

▋市場犯的錯誤，比你想像的更系統性

很多交易員賣黃金的理由是：通膨持續升溫，聯準會不會降息，黃金沒有利息，持有成本高，賣。這個邏輯看起來有道理，但它有一個致命的盲點。

黃金真正的驅動力，是實際利率，不是名目利率。實際利率等於名目利率減去通膨率。當通膨率高於名目利率的時候，實際利率是負的，這時候持有現金等於在燒錢，黃金反而划算。

這不是個人看法，這是過去幾十年黃金走勢反覆驗證過的事。希夫說得更直接：「聯準會最終撐不住高利率，一旦經濟數據轉弱，就會被迫重啟降息與量化寬鬆。」那個時刻，才是黃金真正起飛的起點。

從財務規劃的角度，你要問的問題從來不是「黃金現在是不是好時機」，而是「你持有黃金，到底是為了什麼」。

如果你的答案是對沖通膨與貨幣貶值風險，那麼現在這27%的修正，根本不應該讓你慌。因為那個風險還在。美國財政赤字還在飆，能源價格的結構性問題還沒解決，各國政府為了補武器缺口、啟動重建，未來的財政壓力只會更重，不會變輕。希夫說：「即便戰爭宣告結束，各國政府勢必面臨更巨大的財政赤字與通貨膨脹壓力。」這話說得很重，但邏輯是站得住腳的。

▋停火協議改變不了那個更大的問題

地緣政治事件對黃金的短期影響當然存在，但你仔細看這十幾年的黃金走勢圖，會發現它真正的驅動力從來不是哪一場戰爭的開始或結束，而是全球貨幣體系的信任危機。

中國央行連續17個月增持黃金，截至今年3月底，儲備達到7,438萬盎司，折合約2,313噸。這不是在投機，這是主權國家用行動告訴你，它對美元長期穩定的信心，沒有表面上看起來那麼足。

瑞銀、高盛、巴克萊持續看多，目標價最高上看6,100美元。希夫更激進，喊到11,400美元。沒有人能保證哪個數字會成真。但你要問的是：如果它只漲到一半呢？如果只到7,000美元呢？你現在的配置，有沒有讓你參與到這個可能性？

▋資產配置的核心，不是預測，是防禦

在財務規劃的現場，最常見的場景是：客戶在黃金漲了50%之後才問「我現在買得進去嗎」，或在黃金跌了20%之後說「我還是等等好了」。這兩種心態，本質上是同一件事，用情緒管理資產。

黃金在一個完整的財務計畫裡，扮演的是對沖角色，不是主攻。它是你在市場極端狀況下的緩衝。2008年那批因為有黃金配置而撐過金融危機的人，不是因為他們預測到金價會漲178%，而是系統崩潰的時候，手上還有東西值錢。

還有一件事很少人談。黃金在某些情境下，不只是配置問題，是傳承問題。實物黃金的移轉方式，在特定的規劃情境下有其獨特的靈活性，這個角度，大多數人從來沒想過。

現在的問題，從來不是黃金漲不漲得到11,400美元。問題是：你的資產組合，在貨幣貶值、通膨持續、聯準會被迫轉向的情境下，還能不能讓你好好睡覺？

如果答案是不確定，這篇文章值得你多讀一遍。