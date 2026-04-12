谷帥臻老師：三媽同轎(Gemini製圖)

【200年首見3媽同轎】46萬人搶跟，這是一次精密設計的信仰磁場組合

2026年，46萬人搶著跟白沙屯媽祖進香。這個數字背後，藏著一個兩百年來從未發生過的事——「三媽同轎」。這不是奇景，這是一次信仰磁場的重組。神轎裡的三尊媽祖，性格、司職、感官訊號截然不同。先認識轎內的三位女神，——她們特質完全不一樣，才能合一！

◆ 白沙屯大媽——沉穩的守護核心

氣質沉穩，神轎行進時偏向左右搖動。據傳祂行進時會散發老沉香氣味——那種沉、厚、穿透力強的香氣，是萬千信眾跟了幾十年、最熟悉的氣息。

◆ 山邊媽祖——超E人神明

來自山邊庄的百年姊妹個性活潑靈動，有「倒車跟別家媽祖打招呼」可愛社交行為，被Z世代封為「超E人」。祂行進時散發清新花香，輕盈、沒有距離感。

◆ ​ 值年爐主媽——走入民間的守護者

這是三尊裡面，最特別的一位，她不住在廟裡。爐主媽平時「作客」在當年爐主的家中，是白沙屯媽祖信仰裡最貼近民間生活的神尊，——她住在你家，陪你過一整年的柴米油鹽。能請到爐主媽回家供奉，是信眾眼中至高的榮耀。2026年，爐主媽第一次正式加入「粉紅超跑」隊伍。白沙屯媽一尊氣場沉穩的守護核心，山邊媽一尊來自百年姊妹庄的活潑神明，爐主媽一尊剛從信眾家中出發的守護者。這頂轎裡，裝的是整個白沙屯信仰的日常。

■ 白沙屯進香兩百年，為什麼第一次出現三媽同轎？

​「南庄沒有供奉媽祖，白沙屯媽祖去帶。」這句話背後，藏著一個廟宇研究的核心概念：——祭祀圈。所謂祭祀圈，是指一座廟宇透過共同祭祀行為，所凝聚起來的地域範圍與人群結構。哪些人、哪些土地，被這座廟宇的香火所覆蓋、所連結，那就是祂的祭祀圈。南庄，值年爐主媽的加入，不是儀式上的小調整，而是白沙屯拱天宮祭祀圈的主動擴張——不是等著南庄靠近，而是媽祖主動走過去。這在廟宇研究裡，有一個很美的說法：信仰的邊界，從來不是牆，是腳。

■ 三媽同轎，去程聚氣、回程分氣歸位

​這趟進香最終落地的土地處磁場能量比過去任何一年都要廣。真正有生命力的信仰，從來不是靜止的。它會隨著時代、隨著人的誠意，主動把懷抱張得更開一點。三媽同轎，是白沙屯信仰在2026年給出的一個答案：祭祀圈還在長大。

我研究廟宇風水多年，這次三媽同轎的設計，有一個極為精妙的地方：它是一套完整的能量循環結構，有起點，有頂點，有歸位。三種性格、三種能量、三個聚落的信仰力量，高度濃縮在同一頂神轎內——這是「聚氣」，是能量不斷累積、壓縮、強化的過程。抵達北港進火，是這趟進香的能量頂點。回程，在苗栗秋茂園旁舉行換轎儀式，三尊媽祖分轎後，各回庄頭巡視，——這是「分氣歸位」。聚而後散，散以歸位。這個結構，在廟宇儀式設計裡有一個核心邏輯：能量唯有在「定點釋放」時，才能真正落地生根，成為土地與人群可以承接的庇護。三媽同轎的換轎儀式，正是這個釋放的關鍵時刻。

■ 46萬人同行，你的那個問題是什麼？

研究廟宇這麼多年，我觀察到一件事：真正從進香得到什麼的人，往往不是最虔誠的，而是最清楚自己「帶著什麼問題出發」的人。兩百年來最強的一次同行。三尊媽同轎，每一步都是庇護，每一里都是加持。但媽祖給的，從來不是答案。是讓你有勇氣，面對那個你一直不敢正視的問題。跟香之前，先問自己這個問題「這次進香，你想突破的是什麼」？

帶著這個問題出發，這趟旅途，媽祖，陪你找回力量！

#媽祖#白沙屯媽#山邊媽#白沙屯爐主媽#谷帥臻博士



