清晨慢跑｜我在油菜花田裡撐過那一身疲憊的路

最近看到全紅嬋的訪談，心裡其實滿心疼的
「巴黎（奧運）之後，體重是我最大的壓力。」
「我看到體脂秤就會害怕。」
「照鏡子的時候，覺得自己特別胖、特別醜。」
那個大家印象中小小隻、輕盈到能做到「水花消失術」的女孩，在巴黎奧運之後，竟然開始害怕看見自己的身體。她在訪談中首次透露，直到 17 歲才迎來人生第一次生理期。
這背後，其實與長期高強度訓練、極低體脂，以及巨大的身心壓力息息相關。當身體終於開始分泌雌激素，進入遲來的發育階段，那些增加的脂肪，其實是身體在「補償」過去幾年的虧欠，是在溫柔地保護妳。
但這份生理的「保護」，在她的競技世界裡，卻變成了一種失控，甚至像是一場對職業生涯的「背叛」。當一個人的價值，被簡化成體重計上的數字；甚至連「正常的生理發育」，都需要向外在表現道歉時，那種壓力，殘酷得難以想像。
訪談中說到她說她喜歡烏龜，因為烏龜很慢，她多希望長大的時間也能慢一點。全世界甚至他自己都期待她維持那個「永遠輕盈、完美、像孩子一樣」的樣子，但她其實只是：他長大了
減肥這件事，其實很多人都在做，我自己也是。我們都知道怎麼吃、怎麼練，但真正困難的，從來不是「知識」，而是那些揮之不去的挫敗感和失控的感覺
已經很努力了，卻沒有變瘦。
已經很自律了，食慾卻還是失控。
甚至開始不快樂，身體也失去平衡（例如生理期混亂或停滯）。
那種「我已經付出了所有，身體卻依然背叛我」的無力感，真的很可怕。如果你也正走在減肥或健身的路上，正因此焦慮、自責，甚至想躲開鏡子，以下這些話是我對自己說的，希望對大家也可以有幫助：
1. 身體是活的，不是靜態的雕塑：它會隨著壓力、荷爾蒙、年齡而起伏。這不是你的失敗，而是生命在流動的過程。體脂機的數字是讓我看見自己的狀態，而不是變成讓我挫折的教官
2. 找回「功能性」的快樂：全紅嬋選擇堅持跳水，是因為她熱愛這項運動，而非為了維持體重。她在滑雪的速度感中感受到自由，運動，是為了感受自己的力量與存在，而不是為了換取被社會「喜歡」的資格。我去CrossFit也都很痛苦，但和同學們一起努力和進步的感受，是很實在的鼓勵
3. 停止對自己說殘忍的話：連世界冠軍、奧運金牌都會被謾罵攻擊，我們永遠無法滿足全世界所有人的期待。會罵人的通常都只有一張嘴，他們很多是又不又不健康只能躲在鍵盤後面的人
像全紅嬋這樣的運動員，她現在真正需要的，可能不是「再瘦一點」，而是「換一種方式看待自己」：
＊接受不可控的因素： 身高、發育、賀爾蒙，都是大自然的力量，不是妳的「過錯」。
＊將重心從「數字」轉向「能力」： 適應變強、變重後的身體，發展新的技術，而不是執著於回歸 14 歲的體態。
＊練習與情緒保持距離： 當內心出現「我好胖、好醜」的聲音時，試著對自己說：「我現在正感到焦慮」，觀察它，但不要直接相信那個聲音。
＊分清「事實」與「評價」：「體重增加了」是發育的事實，但「我沒價值了」只是別人的偏見。酸民的謾罵往往不是針對全紅嬋本人，而是他們將自己對「完美」的偏執、對生活的不滿，投射在一個成功的公眾人物身上。
試著告訴自己「那是別人對完美的焦慮，不是我的失敗。」是一個很需要訓練的功課！
圖：是个人物ＹＴ
引用自：心理師的歡樂之旅