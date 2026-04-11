2026-04-11 19:00 蒔緣‧鹿角腓腓
虎毒真的不食子嗎？戲劇與現實之間的人性選擇
「虎毒不食子」，是一句早見於宋代的俗語。
人們常用這句話來形容——
「老虎雖然凶猛殘暴，但尚且不會吃掉自己的幼虎。」
以勸誡，或指責那些狠心傷害子女的父母。
只是，這句話真的成立嗎？
事實上，老虎並非絕對「不食子」。
在生存壓力之下——無論是環境威脅、資源匱乏，或族群本能——
母虎仍可能做出傷害幼虎的選擇。
有人將這樣的行為，理解為一種「理性」：
不是出於殘忍，而是為了生存。
那麼——人呢？
在戲劇《邀君共餘生》中，有位位居一品的大官，
縱容小妾為惡。
她在嫡女為母親準備的桂花糕中下毒，
不但害死正室，
還讓女兒一輩子背負「親手弒母」的誅心之罪。
原以為妻亡之後，本家龐大的財產將落入己手；
未料，妻子早已將所有財產指名留給女兒。
只因攝政王偏愛這位嫡女，
為了奪取家產，他再次縱容妾室設局——
在春日宴上，設計讓嫡女失去清白，以斷其依靠。
在另一部戲《宮鎖金枝》中，
老皇帝為了制衡世族與皇子之間的勢力，
刻意扶植一位被百官視為「草包」的皇子為太子。
表面是平衡，實則是操控。
他一方面利用太子牽制權臣，另一面，卻處處刁難，甚至暗中狙殺。
女主角問：「皇帝對外人痛下殺手，我還能理解。
可我不明白，他為什麼會這麼對你？」
男主角只是淡淡地說：「他愛的只有他自己。我們這些皇子，
不是他的兒子，都是他的棋子。再寵愛的兒女，
只要影響到他的皇權，便可以被毫不猶豫地拋棄。」
虎毒或許不食子，但那是動物在本能與生存之間做出的選擇。
而人之所以讓人不安，正是因為我們不只是為了活下去。
當權力、慾望與恐懼，一點一點凌駕在親情之上時，
傷害就不再只是「不得已」，而是一種被合理化的選擇。
戲劇之所以讓人心驚，不是因為它誇張，
而是因為它讓我們看見——
有些關係，表面是親情，本質卻早已變成了利用與交換。
也許「虎毒不食子」從來不是對現實的描述，
而是一條我們希望人能守住的底線。
只是這條線，
從來都不是天生存在的。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數