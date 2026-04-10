這170部劇我都沒看完，您可能也棄過幾部

有些劇，我其實可以繼續看下去。

但我沒有。

不是它們不好，

只是在一個很普通的瞬間，我按下了暫停鍵。

蒔緣拍攝

我是一個會一邊看戲，一邊分類的人。

武林仙俠、現代劇、韓劇、運動題材、手遊改編、短劇……

這些都各自有自己的位置。

而在所有分類之外，我還留了一欄，

名字很簡單——「看不下去的」。

蒔緣拍攝

到現在為止，我看過超過七百部劇。

其中，大約有一百七十部，被我放進了這個分類裡。

有些是第一集就停下來，

有些撐了十幾集，最後還是關掉。

理由很多。

但我慢慢發現，這些「棄劇」，其實不是在說那些劇怎麼樣。

而是在說——我是怎樣的一個觀眾。

我曾經也試著替這些棄劇找一個標準。

節奏太慢？演技不夠？劇情老套？

但寫著寫著，我發現這些詞都太像評分。

而我其實沒有在打分數。

我只是，在某一個時刻，

很單純地覺得——沒有再往下走的必要。

那個瞬間，有時猶豫，有時毫不考慮，

有時甚至會再多給它一集機會。

但也有時候，劇情仍在推進，

我卻已經不再好奇接下來會發生什麼。

於是，我關掉了。

如果一定要說，這一百七十部劇有什麼共通點，

也許不是「不好看」，而是——它們沒有和我建立起連結。

有些劇，其實不差。

製作精緻，節奏穩定，甚至也有不少人喜歡。

但我看著看著，總覺得自己站在外面。

像隔著一層玻璃，看著故事發生，卻沒有真正走進去。

那種感覺很微妙。不是拒絕，而是進不去。

慢慢地，我開始替這些棄劇做一些更貼近感受的分類。

有一種，是「還沒開始就結束了」。

第一集沒過半，我就知道自己不會繼續。

有一種，是「我努力過了」。

看到中段，甚至已經投入了一點，

但某個轉折讓我突然抽離。

還有一種，是最難說清楚的——

「其實它沒有問題，但我就是沒有留下來。」

這一類最多，

後來，我不太再問：「這部劇好不好？」

我開始問的是——「它有沒有讓我想留下來？」

因為觀看戲劇這件事，本來就不是一場考試。

沒有標準答案，也不需要勉強自己看完。

有時候，一部劇沒有被看完，不代表它失敗。

只是表演者與欣賞者，沒有在同一個時間點相遇。

整理這一百七十部棄劇的過程，很奇怪。

原本以為會是一份「刪去清單」，

最後卻變成一份「認識自己的紀錄」。

我開始知道，自己會被什麼吸引，

也開始理解，自己會在什麼地方離開。

那些停下來的瞬間，

一點一點拼出了一件事——我願意把時間交給什麼樣的故事。

所以，這不是一份評分清單。

我沒有在篩選好劇，也不是在證明什麼品味。

我只是把那些沒有走到最後的故事，好好放在一個地方。

記住我曾經停下來的地方，

也記住——我為什麼停下來。

如果你也有過這樣的時刻，

也許你會懂。