這170部劇我都沒看完，您可能也棄過幾部

2026-04-10 21:32 蒔緣‧鹿角腓腓

有些劇，我其實可以繼續看下去。

但我沒有。

不是它們不好，

只是在一個很普通的瞬間，我按下了暫停鍵。

蒔緣拍攝
蒔緣拍攝

我是一個會一邊看戲，一邊分類的人。

武林仙俠、現代劇、韓劇、運動題材、手遊改編、短劇……

這些都各自有自己的位置。

而在所有分類之外，我還留了一欄，

名字很簡單——「看不下去的」。

蒔緣拍攝
蒔緣拍攝

到現在為止，我看過超過七百部劇。

其中，大約有一百七十部，被我放進了這個分類裡。

有些是第一集就停下來，

有些撐了十幾集，最後還是關掉。

理由很多。

但我慢慢發現，這些「棄劇」，其實不是在說那些劇怎麼樣。

而是在說——我是怎樣的一個觀眾。

我曾經也試著替這些棄劇找一個標準。

節奏太慢？演技不夠？劇情老套？

但寫著寫著，我發現這些詞都太像評分。

而我其實沒有在打分數。

我只是，在某一個時刻，

很單純地覺得——沒有再往下走的必要。

那個瞬間，有時猶豫，有時毫不考慮，

有時甚至會再多給它一集機會。

但也有時候，劇情仍在推進，

我卻已經不再好奇接下來會發生什麼。

於是，我關掉了。

如果一定要說，這一百七十部劇有什麼共通點，

也許不是「不好看」，而是——它們沒有和我建立起連結。

有些劇，其實不差。

製作精緻，節奏穩定，甚至也有不少人喜歡。

但我看著看著，總覺得自己站在外面。

像隔著一層玻璃，看著故事發生，卻沒有真正走進去。

那種感覺很微妙。不是拒絕，而是進不去。

慢慢地，我開始替這些棄劇做一些更貼近感受的分類。

有一種，是「還沒開始就結束了」。

第一集沒過半，我就知道自己不會繼續。

有一種，是「我努力過了」。

看到中段，甚至已經投入了一點，

但某個轉折讓我突然抽離。

還有一種，是最難說清楚的——

「其實它沒有問題，但我就是沒有留下來。」

這一類最多，

後來，我不太再問：「這部劇好不好？」

我開始問的是——「它有沒有讓我想留下來？」

因為觀看戲劇這件事，本來就不是一場考試。

沒有標準答案，也不需要勉強自己看完。

有時候，一部劇沒有被看完，不代表它失敗。

只是表演者與欣賞者，沒有在同一個時間點相遇。

整理這一百七十部棄劇的過程，很奇怪。

原本以為會是一份「刪去清單」，

最後卻變成一份「認識自己的紀錄」。

我開始知道，自己會被什麼吸引，

也開始理解，自己會在什麼地方離開。

那些停下來的瞬間，

一點一點拼出了一件事——我願意把時間交給什麼樣的故事。

所以，這不是一份評分清單。

我沒有在篩選好劇，也不是在證明什麼品味。

我只是把那些沒有走到最後的故事，好好放在一個地方。

記住我曾經停下來的地方，

也記住——我為什麼停下來。

如果你也有過這樣的時刻，

也許你會懂。

蒔緣‧鹿角腓腓

蒔緣‧鹿角腓腓

喜歡以敲鍵盤的聲音，映襯自己的生活節奏，輕鬆愉快、鏗鏘有力！

#韓劇 #戲劇類 #戲劇推薦

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2026-03-27 16:27 女子漾／編輯許智捷
日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去　台灣人愣：我們每天都在用。圖片來源：看見台灣基金會
日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去　台灣人愣：我們每天都在用。圖片來源：看見台灣基金會

一支再普通不過的不鏽鋼湯匙，竟成日本旅客伴手禮？近日一名日本網友來台旅遊，在 Threads 分享自己用餐時被一支看似平凡的不鏽鋼湯匙圈粉，甚至直呼「會讓人覺得飯變更好吃」。貼文曝光後迅速引發討論，也讓這款日常餐具意外被封為「隱藏版台灣神器」。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips

來台吃蝦仁飯驚艷　直呼用過回不去

該名網友透露，當時是在台灣品嚐蝦仁飯時，第一次注意到這種不鏽鋼湯匙。外型與日本常見款式略有不同，但實際使用後卻讓她相當驚艷。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips

她形容，從舀飯到入口的角度都恰到好處，使用起來非常順手，甚至產生「飯變更好吃」的感受。回國前還特地到超市尋找同款帶回日本，現在幾乎天天使用，直言「真的回不去了」。

台灣人反應兩極：日常用品竟變伴手禮？

貼文曝光後，許多台灣網友第一時間都感到不可思議，紛紛留言「這不是每個人家裡都有嗎？」、「原來這也能紅」。

但也有不少人笑說，早就聽過日本旅客會特地購買這款湯匙當伴手禮，甚至有人認為，這種「被自己習以為常的東西重新看見」，反而更有趣。

一支平凡餐具意外成為外國人眼中的台灣特色，也讓不少網友直呼既新鮮又有點驕傲。

不只是吃飯神器　多功能用途曝光

隨著討論持續延燒，留言區更掀起一波「湯匙功能大公開」，原PO也進一步整理並分享自己的實際使用心得，引發網友共鳴。

原PO個人使用方法如下：

吃飯、喝湯、豆花、滷肉飯都適用
挖冰淇淋特別順手
挖水果籽（木瓜、小黃瓜）效果很好
甚至可以用來刮魚鱗
尾端還能挖冷凍養樂多

也有人補充，因為湯匙弧度設計剛好，就連便當盒角落的飯粒都能輕鬆挖乾淨，實用程度堪稱廚房萬用工具。

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#日本 #網友 #國民神器

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2026-03-13 11:49 女子漾／編輯ANDREA

在追劇的時候，我們常常會被男主角的光環迷倒，但你知道嗎？現實生活中有不少男星不僅擁有超高顏值，更是名副其實的「學霸」！他們不僅在螢光幕前展現精湛演技，私底下的超強學習力與邏輯思維更是讓人佩服。這次為大家盤點五位來自台灣與中國的學霸男星，看看他們究竟有什麼獨特魅力，能把觀眾的心抓得牢牢的~~~

1.考神降臨：張新成

說到學霸絕對不能不提張新成！當年他可是創下中國五大藝術院校專業成績第一名的神級紀錄，被廣大粉絲譽為考神。

代表作品：《以家人之名》、《變成你的那一天》

受歡迎原因：張新成不僅擁有鄰家男孩的清新氣質，演技更是細膩自然。他能把各種複雜的內心轉折詮釋得非常到位，看他演戲總能讓人深深共鳴。加上他私下溫柔又超級自律的性格，實在很難讓人不愛！

2.國民弟弟變身演技派：吳磊

童星出身的吳磊大家肯定不陌生，但很多人不知道他當年是以表演專業全國第一名的超高成績，風光考進北京電影學院。

代表作品：《星漢燦爛》、《在暴雪時分》

受歡迎原因：吳磊從小帥到大，體態與氣質也隨著時間淬鍊得更加成熟。他的眼神自帶深情，無論是霸氣將軍還是體貼暖男都能完美駕馭。加上他極高的情商與幽默感，每次看他的訪談都會被他的機智反應圈粉。

3.理工科高材生：張凌赫

張凌赫畢業於南京師範大學電氣工程專業，聽說當年高考數學成績幾乎滿分，是個道地的理工科高材生。

代表作品：《蒼蘭訣》、《寧安如夢

受歡迎原因：擁有精緻五官和高挑身材的張凌赫，穿起古裝簡直就是仙氣飄飄的代名詞。最可愛的是，他雖然外表看起來高冷霸氣，私底下卻是個自帶搞笑魂的大男孩，這種超級反差萌讓他收穫了滿滿的人氣。

4.億萬票房男神：林柏宏

台灣男星林柏宏擁有國立台灣師範大學化學系的高學歷，原本以為會走上安穩教職的他，卻憑藉對表演的熱愛在演藝圈大放異彩。

代表作品：《關於我和鬼變成家人的那件事》、《六弄咖啡館》

受歡迎原因：林柏宏的招牌陽光笑容殺傷力十足！他勇於挑戰各種截然不同的角色，無論是深情暖男還是帶點神經質的搞笑角色，他都能演得活靈活現。他的表演總有一種獨特的親和力，讓人看著看著就徹底迷上。

5.鋼琴十級的音樂才子：白敬亭

白敬亭畢業於首都師範大學音樂學院，這所學校的錄取門檻相當高，而且他還擁有鋼琴十級的超強實力，是不折不扣的藝術學霸。

代表作品：《卿卿日常》、《開端》

受歡迎原因：白敬亭自帶一種乾淨清爽的校草氣質，他的演技自然流暢，特別是在喜劇節奏的拿捏上非常精準。他完全靠著自己的努力與挑劇本的好眼光打下一片天，這份堅持與才華讓人相當敬佩。

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#張凌赫 #林柏宏 #白敬亭 #蒼蘭訣 #高學歷 #寧安如夢 #星漢燦爛 #陸劇男星

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《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代

2026-03-30 23:57 女子漾／編輯周意軒
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代

最近話題燒到不行的陸劇《逐玉》，不只張凌赫田曦薇甜虐出圈，連配角線都藏滿細節彩蛋。其中由孔雪兒飾演的俞淺淺，原本只是大家眼中的爽感女二、戀愛助攻，沒想到隨著劇情推進，越來越多觀眾發現她很可能不是這個時代的人。尤其大結局的一段對話，更直接讓「穿越說」炸開，網友直呼：這根本不是暗示，是半官宣了。以下整理7個被挖出來的關鍵細節，看完真的會懷疑俞淺淺，從一開始就不屬於這裡。

文章目錄

台詞破綻：滿嘴現代語感早就露餡

從第一次登場開始，俞淺淺的語言就不太對勁。她見到樊長玉時，脫口而出粗女漢子，甚至自稱「淺姐」，這種用語完全不像古代詞彙。後續更頻繁出現像性價比、靠譜、淡定這類現代詞彙。這不是單純人設活潑，而是語言系統根本不同。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

人工呼吸：第一見到隨元淮

公孫瑾找淺淺問關於隨元淮的事情，淺淺告訴他，當初自己在他溺水的時候，用人工呼吸的方法救了他，長有了後面的事情，公孫瑾好奇淺淺的人工呼吸的救人方法，淺淺告訴他這是自己家鄉的土辦法，所以說明別人都不知道的人工呼吸，淺淺本能的就用它救人了，而且一般的穿劇都是說是自己家鄉的方法，其實正是許多穿越劇常見的鋪陳手法，也悄悄為觀眾埋下了她來自異時空的伏筆。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

畫風不對：畫熊貓太現代

劇中有兩個超關鍵畫面。一是在溢香樓，俞淺淺畫的是「熊貓吃竹子」，而且造型明顯偏現代卡通風，完全不是古代審美。另一幕更誇張，在第12集中，她畫出近似《小王子與狐狸》的構圖。這種帶有現代寓言風格的畫面，幾乎不可能出現在古代背景。這已經不是巧合，是創作者刻意留下的訊號。

圖片來源：微博@孔雪儿
圖片來源：微博@孔雪儿

溢香樓命名：其實是「異鄉」的雙關

「溢香樓」這個名字，也被網友挖出深意。諧音「異鄉」，對應俞淺淺的處境一個來自其他世界的人，被困在陌生時空，再加上招牌寫著吃喝玩樂，這種極度現代感的語彙，更像是一種生活態度宣言：既然回不去，那就活在當下。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

商業腦過強：根本現代創業者

俞淺淺在經營酒樓時展現出的思維，更是與古代背景格格不入。她不僅教長玉做生意要先立「契書」、確保權責分明，甚至連豬肉攤也強調要打造專屬圖徽，建立品牌辨識度。除此之外，她還靈活運用各種現代經營概念，像是安排透過人潮帶動價格機制吸引顧客（類似團購砍價模式），一連串操作幾乎就是現代行銷教科書。這些在今日看來再正常不過的商業手法，放在古代卻堪稱降維打擊。也正因如此，俞淺淺才能憑一己之力，在臨安迅速站穩腳步，從生存走向掌控局面。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

酒拳遊戲：娛樂方式大不同

俞淺淺被齊旻找到後，一路被帶回京城，兩人幾乎形影不離。某天無聊時，俞淺淺乾脆拉著齊旻玩起猜拳輸了喝酒的遊戲，還搭配她那套熟悉的口訣節奏，玩得不亦樂乎。結果齊旻完全跟不上節奏，輸到一個慘不忍睹，最後忍不住吐槽：「妳們家鄉這是什麼奇怪遊戲？孤一整晚都在輸！」看似輕鬆搞笑的一段，其實也藏著細節。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

人設異常：獨立女性意識太前衛

俞淺淺的設定，其實最關鍵。她是帶著孩子、單獨來到臨安的女性，這種去父留子的選擇，在古代幾乎不可想像，加上她的穿搭、指甲細節，甚至整體氣場，都更像現代女性。這不只是角色魅力，而是時代錯位。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

結局：暗藏玄機

真正讓穿越說幾乎被坐實的，其實就是大結局那一段。當齊旻命在旦夕，忍不住問她：「你到底是誰？從哪裡來？」那一刻，俞淺淺沒有閃躲，也沒有硬要解釋，只淡淡回了一句：「我來自很遠的地方，我還是俞淺淺。」這句話聽起來很輕，但其實很狠。她沒有否認，也沒有全盤說破，就剛剛好停在讓人起雞皮疙瘩的那個點。更關鍵的是，之後她又對樊長玉說：「我有個秘密要告訴你，我來自很遠的地方，但我回不去了。」這一句直接把前面所有細節全部串起來，像是最後一塊拼圖終於補上。所以她到底是不是穿越者？劇沒有明講，但答案其實已經很明顯了她不屬於這個世界，卻選擇留下來，繼續用「俞淺淺」這個身份活下去。

圖片來源：截圖iQIYI
圖片來源：截圖iQIYI

原著其實早就給答案：唯一的穿越者

如果回頭對照小說設定，其實答案就更清楚了。原著中，俞淺淺就是唯一的穿越者，這點幾乎沒有懸念。只是到了劇版，編劇選擇不明說，而是把這個設定藏進細節與對話裡，讓觀眾自己拼湊出真相。

也因此，俞淺淺的存在早就不只是一般女配，而更像是一條現代靈魂誤闖古代的隱藏主線。她的每一個選擇、每一句話，其實都在對照兩個世界的差異。至於她和齊旻這條線，留下的空白反而更讓人意難平，也讓不少觀眾開始期待未來會不會有機會延伸成另一部作品，把這段沒說完的故事補齊。

#逐玉 #俞淺淺 #張凌赫 #田曦薇 #孔雪兒 #樊長玉 #陸劇推薦

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2026-04-02 09:43 女子漾／編輯張念慈
最容易愛錯人的5星座曝光！總是暈錯對象　「這星座」一戀愛就失去理智。女子漾AI製圖
最容易愛錯人的5星座曝光！總是暈錯對象　「這星座」一戀愛就失去理智。女子漾AI製圖

在感情世界裡，有些人不是不夠聰明，而是一談戀愛就「判斷失靈」。明明旁人都看得清楚，卻還是義無反顧投入，甚至一次又一次愛錯人。近期星座話題引發熱議，有5個星座特別容易在愛情中「看錯人」，不是太相信感覺，就是太容易心軟，讓自己在感情裡反覆受傷。

愛錯人，往往不是運氣不好，而是太容易把愛放在第一順位。

文章目錄

最容易愛錯人星座1. 雙魚座：戀愛腦上線，濾鏡開到最大

圖片來源：侯明昊微博
圖片來源：侯明昊微博

雙魚座是典型的感情派，只要一動心，就會自動替對方加上濾鏡。他們很容易把對方想得過於美好，甚至忽略明顯的缺點。

一旦投入感情，雙魚就會全心全意付出，即使出現問題，也傾向替對方找理由。這種「越愛越合理化」的模式，讓他們常常在不對的人身上耗費大量時間與情感。

最容易愛錯人星座2. 巨蟹座：心軟體質，捨不得離開

圖片來源：宋雨琦微博
圖片來源：宋雨琦微博

巨蟹座重感情，也特別念舊。一旦建立連結，就很難輕易放手。即使關係已經出現裂痕，他們仍會因為回憶與情感選擇留下。

他們容易被對方的一點點好所打動，反覆陷入「再給一次機會」的循環，最後往往讓自己越陷越深。

最容易愛錯人星座3. 天秤座：害怕失去關係，選擇將就

圖片來源：孟子義微博
圖片來源：孟子義微博

天秤座在感情中很在意平衡與關係的和諧，但也因此容易做出妥協。當感情出現問題時，他們傾向維持表面和平，而不是果斷離開。

這種「不想破壞關係」的心態，讓天秤在面對不適合的對象時，仍會選擇繼續相處，導致一再錯過真正適合自己的人。

最容易愛錯人星座4. 射手座：憑感覺戀愛，忽略現實條件

圖片來源：陳哲遠微博
圖片來源：陳哲遠微博

射手座談戀愛很看感覺，當下對了就投入，不太會先評估長遠的可能性。

他們容易被新鮮感與激情吸引，但當熱度退去，才發現彼此價值觀或生活方式不合。這種「先愛再說」的模式，也讓射手在感情中容易反覆試錯。

最容易愛錯人星座5. 獅子座：愛面子又重情，容易為愛硬撐

圖片來源：李一彤微博
圖片來源：李一彤微博

獅子座在愛情中非常投入，一旦認定對方，就會全力以赴。但同時，他們也很在意面子與自尊。

即使發現關係有問題，獅子也可能因為不想認輸或不願承認自己看錯人，而選擇繼續撐下去。這種「不願退場」的心態，反而讓自己受傷更深。

愛情不是靠感覺就夠，清醒才是關鍵

容易愛錯人，往往不是因為不夠好，而是太容易在感情中失去判斷。當情緒凌駕理性，就容易忽略關係中的警訊。

學會在投入之前多觀察，在付出之中保留一點理性，或許才是避免一再愛錯人的關鍵。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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2026-04-03 11:06 心理師的歡樂之旅/王雅涵心理師

最近看到全紅嬋的訪談，心裡其實滿心疼的

巴黎奧運）之後，體重是我最大的壓力。」

我看到體脂秤就會害怕。」

照鏡子的時候，覺得自己特別胖、特別醜。」

那個大家印象中小小隻、輕盈到能做到「水花消失術」的女孩，在巴黎奧運之後，竟然開始害怕看見自己的身體。她在訪談中首次透露，直到 17 歲才迎來人生第一次生理期。

這背後，其實與長期高強度訓練、極低體脂，以及巨大的身心壓力息息相關。當身體終於開始分泌雌激素，進入遲來的發育階段，那些增加的脂肪，其實是身體在「補償」過去幾年的虧欠，是在溫柔地保護妳。

但這份生理的「保護」，在她的競技世界裡，卻變成了一種失控，甚至像是一場對職業生涯的「背叛」。當一個人的價值，被簡化成體重計上的數字；甚至連「正常的生理發育」，都需要向外在表現道歉時，那種壓力，殘酷得難以想像。

訪談中說到她說她喜歡烏龜，因為烏龜很慢，她多希望長大的時間也能慢一點。全世界甚至他自己都期待她維持那個「永遠輕盈、完美、像孩子一樣」的樣子，但她其實只是：他長大了

減肥這件事，其實很多人都在做，我自己也是。我們都知道怎麼吃、怎麼練，但真正困難的，從來不是「知識」，而是那些揮之不去的挫敗感和失控的感覺

已經很努力了，卻沒有變瘦。

已經很自律了，食慾卻還是失控。

甚至開始不快樂，身體也失去平衡（例如生理期混亂或停滯）。

那種「我已經付出了所有，身體卻依然背叛我」的無力感，真的很可怕。如果你也正走在減肥或健身的路上，正因此焦慮、自責，甚至想躲開鏡子，以下這些話是我對自己說的，希望對大家也可以有幫助：

1. 身體是活的，不是靜態的雕塑：它會隨著壓力、荷爾蒙、年齡而起伏。這不是你的失敗，而是生命在流動的過程。體脂機的數字是讓我看見自己的狀態，而不是變成讓我挫折的教官

2. 找回「功能性」的快樂：全紅嬋選擇堅持跳水，是因為她熱愛這項運動，而非為了維持體重。她在滑雪的速度感中感受到自由，運動，是為了感受自己的力量與存在，而不是為了換取被社會「喜歡」的資格。我去CrossFit也都很痛苦，但和同學們一起努力和進步的感受，是很實在的鼓勵

3. 停止對自己說殘忍的話：連世界冠軍、奧運金牌都會被謾罵攻擊，我們永遠無法滿足全世界所有人的期待。會罵人的通常都只有一張嘴，他們很多是又不又不健康只能躲在鍵盤後面的人

像全紅嬋這樣的運動員，她現在真正需要的，可能不是「再瘦一點」，而是「換一種方式看待自己」：

＊接受不可控的因素： 身高、發育、賀爾蒙，都是大自然的力量，不是妳的「過錯」。

＊將重心從「數字」轉向「能力」： 適應變強、變重後的身體，發展新的技術，而不是執著於回歸 14 歲的體態。

＊練習與情緒保持距離： 當內心出現「我好胖、好醜」的聲音時，試著對自己說：「我現在正感到焦慮」，觀察它，但不要直接相信那個聲音。

＊分清「事實」與「評價」：「體重增加了」是發育的事實，但「我沒價值了」只是別人的偏見。酸民的謾罵往往不是針對全紅嬋本人，而是他們將自己對「完美」的偏執、對生活的不滿，投射在一個成功的公眾人物身上。

試著告訴自己「那是別人對完美的焦慮，不是我的失敗。」是一個很需要訓練的功課！

圖：是个人物ＹＴ

引用自：心理師的歡樂之旅

心理師的歡樂之旅/王雅涵心理師

心理師的歡樂之旅/王雅涵心理師

一個愛玩愛吃愛唱歌的歡樂心理師，曾經擔任過和中輟生搏感情的社工，喜歡用活潑彈性的方式和孩子們相處；不喜歡被限制，想挑戰自己成為一個不被專業形象框架住的人，致力將心理諮商與桌遊等相關媒材結合，讓每個人都能在歡樂的氛圍下，感受到愛與尊重。 行跡遍及臺灣各個角落，曾一年環島超過十二次，在工作和玩樂中尋找平衡，期待能和每個接觸到的人說故事、談生命，一起更喜愛自己，活出美好。 經營ＦＢ 、ＩＧ、 ＰＯＤＣＡＳＴ「心理師的歡樂之旅」

#巴黎 #脂肪 #奧運 #容貌焦慮

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