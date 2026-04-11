【選書】揭開血腥歷史不是為了批判 而是為長期噤聲的雙方撐開對話空間—《噤聲之界》

記憶作為一處抗爭遺忘的場域，在人群交界帶的情況可能更為複雜，由於涉及到不同文化、宇宙觀與歷史觀點的人群，因此它首先是一處不同、異質記憶之間，必須交互對話和協商的場域，再來才能朝向一種對於浪漫化與遺忘的抵制，並且諒解我們共同的過去。

「浪漫台三線」如今已經是著名的客家旅遊路線，周邊常見的「油桐花」更成為台灣北部客家的象徵物；但在「浪漫」與觀光掛帥的表象之下，這條路線在百年前其實沾染了無數原住民與漢人的鮮血，異質的族群、文化甚至是信仰在此激烈碰撞，並且造就了族群間至今仍存在的裂痕。儘管近幾年的宣傳確實帶來絡繹不絕的人潮，但缺乏完整歷史的支撐，卻也讓這樣的觀光顯得片面而無法觸及更深層的內涵。另一方面，當社會環境經歷時空而改變，如何解開族群間噤聲的魔咒，更是多元文化口號下，必須面對的課題。

今日的客庄觀光路線 百年前則是族群衝突的邊界

《噤聲之界：北臺灣客庄與原民的百年纏結和對話》是一本以新竹、桃園淺山地區近代史為主題的作品，作者梁廷毓因為在族譜中發現祖先因「蕃害」遭獵首，更弔詭的是這樣的遭遇卻又在族譜更新時被刪除，讓他決定開始挖掘其中的家族。帶著這樣單純的念頭，他意外開啟了一趟探索台灣北部漢人「侵墾」歷史的旅程，並且花了數年的時間往返於台三線周遭的村落與部落，嘗試拼湊那些百年前流傳下來的記憶碎片。儘管仍有許多難以回答的疑問，但他同時也在文字中提供了長期噤聲卻尚未遺忘的衝突雙方，一個難得能夠對話的機會與空間。

雖然透過現代的多元文化教育，我們多少能夠理解過往強調漢人篳路藍縷、堅毅開墾台灣的敘事反面，其實是原住民族被迫限縮的傳統領域，但在話語權嚴重傾斜的情況下，漢人對於這段歷史的想像力其實相對有限。藉由實際訪問耆老的內容，加上對於侵墾歷史的全面解析，《噤聲之界》某種程度上翻轉了這樣的不對等，讓讀者能夠用更具體的方式，去一步步看見原漢勢力在北台灣彼此消長的過程。

盡力跳脫本身漢人框架 由族譜開啟的侵墾史探究

另一方面，經常被去脈絡化理解的「出草」儀式，在書中也有了更明確的釋義（原本只是指狩獵），它並不是復仇，而是泰雅人宇宙觀裡的仲裁：成功代表族人是符合正義的，失敗則否。同時，作者也揭露了北部淺山客家庄曾經的「食番肉」習俗，讓讀者看見雙方看似野蠻的行為背後，完全不同的思考邏輯。而這些充滿血腥的歷史，在在都讓「浪漫台三線」的包裝顯得更加虛幻。

被獵首的漢人與生存領域受到威脅的原住民族，雙方有著完全不同的社會背景與思考行為模式，但作者在呈現它們的同時，並無意去判斷其中的是非對錯，而是希望能夠撐開一個讓歷史記憶彼此對話的空間。不只是人群，書中也談到不同宇宙下，「靈」的彼此作用，甚至嘗試透過「擲筊問事」來尋求未知問題的解答；儘管這樣的方式不「科學」，但它就像是這本走入田野的作品所代表的，讓歷史能夠跳脫官方文字的框架，尤其對於那些已經無可佐證的事物，也可以得到更廣闊的想像空間與可能性。

「道歉」不是結束而是起點 對話從結束噤聲開始

包含對當地歷史的仔細爬梳、耆老訪談的紀錄，加上作者自己書寫的感觸，在實際收到《噤聲之界》時其實有被它超過700頁的厚度嚇到，其中也有一些比較難懂的論述性橋段，但整體來說是段充滿收穫與反思的旅程；作者身為一個漢人，卻能夠努力擺脫自身視角，最後獲得泰雅耆老認可的努力更讓人印象深刻。就如同作者說的，儘管前總統蔡英文曾以元首身份在2016年對原住民的「道歉」，但這不代表和解的完成，而應該只是個開始，至於《噤聲之界》本身則是一次珍貴的經驗，藉由觸碰雙方對血腥歷史的長期沈默並開啟人群間的對話，在經過漫長噤聲後，人們終於有機會邁向和解的漫漫長路。