2026-04-10 19:29 女子漾／編輯王廷羽
柯南30週年主題Café登台！NIJISANJI偵探咖啡廳同步開跑 特典、餐點亮點一次看
今年春天，台灣主題咖啡廳再度掀起話題熱潮，從經典IP到新世代人氣角色輪番登場。其中最受矚目的，莫過於《名偵探柯南》30週年主題Café正式登台，結合限定餐點與收藏特典，掀起一波回憶殺；另一邊則是NIJISANJI EN打造的偵探主題咖啡廳，以沉浸式推理體驗吸引粉絲朝聖。兩種截然不同的風格同步開跑，從吃到玩、從拍照到收藏，都讓人忍不住想親自走一趟。
文章目錄
《名偵探柯南》30週年主題Café
《名偵探柯南》30週年主題Café
名偵探柯南迎來TV動畫30週年，這次首度在台灣推出大型主題咖啡廳，從4月10日至5月28日於台北三創與高雄夢時代同步登場，台中則以外帶形式加入，整體規模與完整度都可說是近期最有誠意的周年活動之一，而主視覺以角色優雅禮服造型呈現，也讓整體氛圍多了一層紀念意義與收藏價值。
角色餐點變成主角 每一道都藏細節
角色餐點變成主角 每一道都藏細節
這次菜單不單單是加上聯名包裝，也把角色個性直接轉化為料理設計，從柯南的經典美式漢堡、安室透的特製三明治，到工藤新一的檸檬蛋糕，每一道都能對應角色形象，而最吸睛的三款聖代則鎖定粉絲最愛的角色組合，透過甜點呈現新一與小蘭、平次與和葉，以及怪盜基德的氛圍設定，搭配LOVE紀念卡，讓用餐本身就帶有情感投射與收藏意義。
吃一餐像在抽周邊！特典全套都想收
吃一餐像在抽周邊！特典全套都想收
本次活動最關鍵的亮點，在於每一種餐點幾乎都對應不同特典，點主餐會附亮銀工藝圖卡，選擇聖代則可獲得LOVE紀念卡，甜點附角色貼紙，飲品則提供隨機杯墊，整體設計讓消費過程充滿驚喜與不確定性，也自然提升回訪動機，對粉絲來說，幾乎很難只來一次就結束。
收藏控必看！限量甜點＋分階段滿額禮
收藏控必看！限量甜點＋分階段滿額禮
活動期間推出的30週年限定甜點「倫敦蜂蜜冰淇淋吐司」，以蜂蜜香氣結合奶油吐司與冰淇淋，僅在下午茶時段販售且每日限量，點餐即贈工藝紀念卡，讓甜點本身就具備收藏意義，而滿額活動則分為兩階段進行，前期消費滿600元可獲得紀念寫真，後期滿1200元則贈送紀念色紙，透過時間差與金額門檻設計，成功延長活動熱度，也讓粉絲願意為了收齊特典多次回訪。
《名偵探柯南》TV動畫30週年紀念 Café活動日期：2026年4月10日～5月28日
活動時間：依各百貨營業時間為準
活動地點：台北三創生活園區7樓／高雄統一時代百貨B1
台中 Café Stand：Mitsui Shopping Park LaLaport 台中3樓（僅提供外帶）
NIJISANJI EN偵探咖啡廳
NIJISANJI EN偵探咖啡廳
NIJISANJI EN攜手FANFANS CAFÉ推出的《偵探謎影 Shadows of Deduction》，則完全走向另一種體驗型設計，將推理與觀察的概念融入整體空間與流程，從4月初開始於台北、台中與高雄展開，讓粉絲不只是來拍照，而是像走進一場正在進行中的案件。
偵探事務所場景還原，空間本身就是故事
偵探事務所場景還原，空間本身就是故事
整體空間以私家偵探事務所為核心，透過調查桌、線索圖板與案件檔案等元素，打造出帶有敘事感的環境，六位角色化身偵探，將各自的觀察與紀錄散落在場景中，讓來訪者可以透過細節逐步拼湊故事脈絡，這種沉浸式設計也讓停留時間與參與感明顯提升。
邊吃邊解謎更上癮！餐點化身線索＋分階段卡片玩法
邊吃邊解謎更上癮！餐點化身線索＋分階段卡片玩法
這次餐點設計不再只是外觀聯名，而是直接成為故事的一部分，例如抹茶蛋糕捲象徵深海訊號，泡芙塔代表金庫藏物，紫芋雞腿盤呈現靈視畫面，炭烤番茄燉飯則隱喻證詞逐漸浮現，透過味覺與視覺同步傳遞角色設定，讓「吃」這件事本身也成為解謎過程，同時特典採用兩階段機制，第一階段提供偵探謎題卡、第二階段解鎖推理真相卡，讓粉絲自然產生回訪與收集動機。
周邊亮點一次看
周邊亮點一次看
周邊商品包含大型壓克力立牌、場景立牌、盲抽色紙與金屬別針等，同時透過「需完成用餐才可購買」的制度提高門檻，再加上購買券機制分流販售，讓商品本身更具稀有性與話題性，也進一步強化整體活動的收藏價值。
《 NIJISANJI EN 》主題聯名咖啡廳 @ FANFANS CAFÉ
FANFANS CAFÉ 西門店活動地點：台北市萬華區昆明街92之1號5樓
活動期間：2026/4/2 ～ 2026/5/12
FANFANS CAFÉ 一中店活動地點：台中市北區太平路22號2樓
活動期間：2026/4/3 ～ 2026/5/13
FANFANS CAFÉ 高雄店活動地點：高雄市前金區大同二路23號1樓
活動期間：2026/4/3 ～ 2026/5/13
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower