3月陸劇角色TOP10曝光！張凌赫、龔俊、劉宇寧全進榜 第三名竟是他？圖片來源：官方微博

3月陸劇熱度全面爆發，不只劇情討論不斷，連「角色本身」也紅到出圈。從市井出身的屠戶女、隱忍復仇的權臣，到跨越生死的鬼王與少年將軍，每一個角色都掀起觀眾情緒共鳴，在社群上引發高度討論。

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根據酷雲平台最新公布的2026年3月角色熱度榜單，從年代劇、都市情感到古裝權謀與玄幻題材，多元類型全面上榜，也顯示角色塑造已成為劇集爆紅關鍵。

以下依排名由第10名一路至第1名，帶你一次看懂3月最具話題與流量的角色排行。

TOP10：白宇｜徐勝利《冬去春來》

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《冬去春來》以90年代社會轉型為背景，徐勝利正是那群被時代洪流推著前進的人。他從平凡青年踏入商海，在致富機會與道德底線之間反覆掙扎。

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他既是庄庄的競爭者，也是彼此見證成長的同行者。這個角色沒有絕對善惡，而是在現實壓力下不斷選擇與修正，呈現出時代變遷中最真實的人性重量。

TOP9：陳飛宇｜方穆揚《純真年代的愛情》

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方穆揚是一名下鄉知青，同時也是懷才不遇的畫家。在物資匱乏的年代，他對藝術與愛情的堅持顯得格外孤獨卻純粹。

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他對女主費霓的感情沒有張揚，而是長時間的陪伴與守護，那種克制而深沉的情感，反而更讓人動容。《純真年代的愛情》透過他，呈現出一段在困境中仍保持浪漫與理想的愛情。

TOP8：章若楠｜庄庄《冬去春來》

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庄庄是整部劇的情感核心，也是90年代女性縮影。她在國企改革與生活壓力下，扛起家庭責任，面對失業、創業與親情衝突，始終選擇咬牙撐住。

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她沒有戲劇化的英雄光環，卻用一步步堅持走出自己的路。那種如野草般的生命力，讓觀眾在她身上看到「平凡卻偉大」的力量。

TOP7：白鹿｜李佩儀《唐宮奇案之青霧風鳴》

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李佩儀身為唐室宗親，同時也是內廷侍衛長，擁有極高權勢與敏銳洞察力。她穿梭於長安繁華與權力陰影之間，負責調查離奇命案。

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在「青霧風鳴」案件中，她不只破解謎團，更一步步逼近宮廷深處的祕密與權謀核心。角色兼具理性與膽識，讓整部探案劇更具厚度與張力。

TOP6：陳飛宇｜段胥《白日提燈》

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段胥是戰功赫赫的少年將軍，看似意氣風發，實則內心深藏孤寂與計算。他為家國天下不惜佈局一切，甚至將自身命運當作棋子。

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當他遇見賀思慕後，兩人從試探到結盟，展開一段與命運對抗的關係。段胥的魅力，在於理性與情感的極限拉扯。

TOP5：迪麗熱巴｜賀思慕《白日提燈》

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賀思慕是活了數百年的鬼王，擁有至高力量，卻失去所有感官。她長年以旁觀者姿態看待人間，冷漠而孤獨。

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直到與段胥簽下命契，她才逐漸重新感知情緒與痛楚。從無感到有情的轉變，使這個角色既強大又脆弱，成為整部劇最令人心疼的存在。

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《玫瑰叢生》描寫都市慾望與人性，而小貝正是這場情感博弈的中心人物。他遊走於多段關係與利益之間，外表從容，內心卻充滿掙扎與野心。

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隨著劇情推進，他的選擇不斷引發觀眾討論：沒有絕對對錯，只有不斷試探與失衡的人性，讓角色長時間維持高熱度

TOP3：龔俊｜沈謝秩《家事法庭》

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沈謝秩原為刑事庭精英法官，習慣用理性與證據判斷是非，卻被調往處理家事案件。

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在離婚、親權與家庭糾紛中，他開始面對法律難以衡量的情感問題。從冷靜理性到逐漸理解人情，他的轉變也成為整部劇最重要的情感軸線。

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樊長玉出身市井，是天生神力的屠戶女。在父母過世後，她為了守住家業與保護妹妹，意外與謝征結為夫妻。

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在戰亂中，她逐漸展現軍事天賦，從普通女子成長為驍勇將軍。她的強大並非天賦，而是在一次次選擇與壓力中鍛鍊出來。

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謝征原為武安侯世子，因家族遭滅門而隱姓埋名，化身書生入贅樊家。他外表冷靜疏離，實則心思縝密、步步布局。

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與樊長玉的婚姻從利用開始，卻在相處中逐漸產生真情。他一邊策劃復仇，一邊守護所愛之人，最終完成權力與情感的雙重轉變。

這種「極度克制卻深情」的人設，讓他成為本月最具統治力的角色。