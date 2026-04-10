2026-04-10 15:48 陳唯君
演唱會前暖場！ SEVENTEEN快閃店駁二開賣 粉絲漏夜排隊搶周邊商品
全球頂流男團 SEVENTEEN的魅力即將席捲南台灣！隊長S.COUPS（崔勝哲）和MINGYU（金珉奎）組成的小分隊CxM，即將登上高雄巨蛋開唱，「SEVENTEEN GLOBAL POP-UP in KAOHSIUNG」先開跑為演唱會暖場，將於 4 月 10 日至 4 月 23 日登陸高雄熱門文化地標「駁二藝術特區」舉辦第二場巡迴快閃店！
快閃店今早11點開賣，昨晚10點多就陸續有粉絲前來排隊，金早11點前，現場就吸引了近600多位粉絲排隊，準備瘋搶周邊商品，本次「SEVENTEEN GLOBAL POP-UP in KAOHSIUNG」旨在回饋台北場未能到場的南部CARAT（粉絲名），希望能透過實體空間與粉絲進行更近距離的互動，將 SEVENTEEN 的世界觀與感性具象化的沉浸式空間。以SEVENTEEN 代表性的「團體戒指」為核心靈感，採用圓形結構佈局；色彩應用上，則以官方代表色「Serenity」作為主色調，並以「Rose Quartz」進行點綴，營造出專屬於 SEVENTEEN 的夢幻與清新質感。
而周邊賞品最熱銷品項有大扇、手燈、CARAT LAND LUCKY DRAW 、Luckdraw，開賣不到10分鐘就被粉絲瘋搶掃貨一空，為了讓粉絲全方位體驗 SEVENTEEN 的魅力，像是懸浮式美照牆，利用天花板垂降懸掛吊飾結合鏡面設計，打造出多層次的立體攝影區，提供粉絲紀錄美好的紀念照；另外，現場設有大螢幕播放 SEVENTEEN 各種經典MV的影音專區，能同時享受音樂與影像，提前為粉絲帶來如同置身演唱會應援的臨場感！
快閃店進駐的高雄「駁二藝術特區」，是將港口舊倉庫轉型為文創空間的代表作。這裡匯聚了設計商店、藝術展演與戶外裝置藝術，每年吸引數百萬遊客到訪。因此期待除了粉絲，也能吸引廣大的年輕族群與全球遊客，讓大眾看見 K-POP 文化與高雄藝文能量的完美融合！「SEVENTEEN GLOBAL POP-UP in KAOHSIUNG」除了延續台北場人氣商品之外，更新增多款官方正版新品，預計引發新一波收藏熱潮！關於快閃店的詳細內容，可以透過 SEVENTEEN Weverse 社群進行確認。
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