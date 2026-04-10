2026-04-10 15:47 女子漾／編輯許智捷
《21世紀大君夫人》今開播！IU×邊佑錫CP直接封神 七大看點一次看懂
韓劇市場再迎強勢話題作。《21世紀大君夫人》（21st Century Grand Princess）於今晚正式開播，由IU（李知恩）與邊又錫領銜主演，從選角曝光開始便迅速登上熱搜。
這部劇以「現代仍保有皇室制度」為背景，將浪漫愛情置於權力與輿論交織的體系之中，不只延續韓劇擅長的階級戀與身份衝突，更在視覺與角色設定上全面升級，被外界視為今年最有機會引爆討論度的愛情劇之一。
以下整理《21世紀大君夫人》7大看點，追劇之前先預習一下吧！
《21世紀大君夫人》看點1. 張滿月2.0？IU這次直接升級「皇室核心」
IU過去在《德魯納酒店》中成功塑造冷艷又脆弱的張滿月，這次則將角色推向更高層級。
她飾演財閥家的二女兒「成熙周」，不僅擁有著令人稱羨的美貌，以及過人的智慧，還擁有極強的勝負欲。出生於商界第一名的家族，認為平民身份將成為自己人生中的阻絆腳石，而她卻意外地與「理安大君」（邊佑錫 飾）產生了連結。
《21世紀大君夫人》看點2.《步步驚心：麗》舊緣分變主角CP
這次合作之所以備受矚目，除了人氣組合，更因為兩人早在《步步驚心：麗》中就曾同框。
當時邊又錫仍是新人，戲份不多，但這段短暫交會在近年被劇迷重新翻出討論。如今兩人以主演身分再度合作，形成一種從配角時期到主角等級的「進化型同框」。這種帶有時間累積的組合，也讓觀眾對兩人之間的化學反應多了一層期待。
《21世紀大君夫人》看點3. 邊又錫純愛天花板再進化
憑《背著善宰跑》爆紅後，邊又錫的「純愛系男主」形象深入人心。
在本劇中，邊佑錫飾演21世紀君主立憲制大韓民國的「理安大君」。身為皇室的二兒子，他卻只能擁有王族的身份，除此之外一無所有，他也在極力隱藏身份的同時，遇到了「成熙珠」（IU 飾），並改變了彼此的命運。
《21世紀大君夫人》看點4. 現代皇室設定
《21世紀大君夫人》最大的核心設定，在於「現代韓國仍存在皇室」。
這讓劇中的戀愛關係不再只是私人情感，而是隨時被媒體、輿論與政治權力放大檢視。在這樣的框架下，每一次選擇都可能影響整個體系，也讓角色之間的關係更具壓力與戲劇張力。
《21世紀大君夫人》看點5. IU × 邊又錫打造「時尚大片」
從目前釋出的資訊與討論來看，本劇在造型與畫面呈現上投入大量資源。
IU本身具備強烈時尚指標性，而邊又錫的模特背景與身形優勢，讓兩人同框畫面自然呈現高級感。從皇室禮服到日常造型，每一場戲都具備成為社群截圖的潛力。
《21世紀大君夫人》看點6. 愛情之外的權力博弈
不同於單純浪漫劇，本劇同時描繪皇室內部的權力關係與利益角逐。
主角之間的關係，也從最初的距離與不信任，逐漸轉向理解與合作。這種「在壓力之中建立的情感」，讓愛情線更具現實感與張力。
《21世紀大君夫人》看點7. 制度之中尋找自由
「大君夫人」這個身份，本身就是一種限制。在高度被規範、被觀看的環境中，角色如何保有自我、是否能選擇自己的人生，成為整部劇最深層的提問。
也因此，這段愛情不只是關於兩個人，而是關於在制度與情感之間，是否仍能保有選擇的可能。
浪漫韓劇《21世紀大君夫人》｜精華預告
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