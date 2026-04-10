2026-04-10 14:43 女子漾／編輯ANDREA
回刷N遍也不膩古裝陸劇TOP5！《逐玉》CP火花太強，這部看完根本出不了坑
各位劇迷們，最近是不是又陷入了劇荒的無限輪迴中呢？雖然每年都有推陳出新的古裝大劇，但總有那麼幾部「神作」，無論看幾次都還是會被劇中神仙眷侶的愛情給甜到在床上打滾，或是被精緻絕美的服飾與妝容深深驚豔！
今天編輯為大家整理了綜合各大影視論壇與豆瓣最新評分，網評「重複看N遍也不會膩」的古裝陸劇TOP5！快來看看你的愛劇有沒有上榜，或是趕緊把這份清單收進你的必追片單裡吧！
TOP 1：《蒼蘭訣》
說到少女心噴發的極致，絕對不能不提《蒼蘭訣》！當初開播前許多人以為只是普通的仙俠劇，沒想到一追直接「訣症」發作。劇中虞書欣飾演的「小蘭花」將天真爛漫的靈動感發揮得淋漓盡致，搭配王鶴棣霸道又深情的「東方青蒼」，兩人反差萌的互動甜到讓人牙痛。這部劇的服化道與特效非常精緻夢幻，每一次重刷都能被唯美的視覺與高糖互動深深治癒！
TOP 2：《錦衣之下》
主演： 任嘉倫、譚松韻
這部真的是靠兩位主演的超強 CP 感撐起一片天！譚松韻自帶的純真感，加上任嘉倫那「眼技」滿分的高冷傲嬌，光是對視就火花四射。劇情主打一邊撒糖一邊探案，節奏輕鬆明快，完全沒有尷尬的工業糖精。即使看過無數遍，只要點開第一集，還是會忍不住跟著陸大人和今夏的腳步一路看下去，刷個十遍都不誇張！
TOP 3：《長月燼明》
主演： 羅雲熙、白鹿
如果你對古裝劇的美學有著極高要求，那這部絕對是首選！《長月燼明》以濃郁的敦煌風打造出仙俠劇的視覺天花板，簡直就是一場服化道的華麗饗宴。羅雲熙與白鹿將三生三世的宿命虐戀演繹得絲絲入扣，劇情甜虐交織，後勁極強。精細的畫面與演員充滿張力的表現，讓它成為無數網友心中「上癮到走不出來」的高質感神作。
TOP 4：《長相思》
主演： 楊紫、張晚意、檀健次、鄧為
有別於一般輕鬆甜寵的套路，《長相思》的魅力在於它深沉的餘韻。楊紫與三位男主角之間錯綜複雜的感情線，沒有無腦的撒糖，而是深刻描繪了每個人物的無奈與遺憾。故事線非常值得細細品味，每一次重看都能對角色有不同的理解與心境變化，是一部無論劇情深度還是演員實力都無可挑剔的口碑佳作。
TOP 5：《逐玉》
主演： 張凌赫、田曦薇
2026年最新現象級爆款絕對非它莫屬！由張凌赫與田曦薇主演的《逐玉》完美示範了「先婚後愛」的極致拉扯。劇中田曦薇飾演的市井屠戶女「樊長玉」不僅人設堅韌討喜，她那強調圓潤眼型的可愛少女感眼妝，搭配完美修飾臉型輪廓的少女簡約清透妝容，更是引發全網美妝控的熱烈討論與仿妝風潮！張凌赫飾演的落難侯爺腹黑又深情，兩人在亂世中雙向救贖的劇情節奏極佳，鏡頭光影更被譽為電影等級。這部劇雖然才剛在Netflix與平台熱播完結，就已經有大批網友宣告「出不了坑」，毫不猶豫地將它列入無限重刷的必看名單！
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