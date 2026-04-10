《逐玉》田曦薇私下保養全公開！從心態、瘦身到護髮5大習慣，「美的輕鬆」的秘密。圖片來源：IG＠vv.tian

隨著古裝劇《逐玉》熱度持續攀升，女主角田曦薇不只戲裡表現亮眼，戲外狀態更成為討論焦點。從綜藝訪談到日常分享，她展現出一種不刻意卻穩定精緻的生活節奏。不同於高強度自律型女星，田曦薇更偏向「溫和管理型」，在不壓迫自己的前提下，讓外在與內在同時維持在舒服的狀態。

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以下分享田曦薇5大日常習慣，從心態調整、養生到護膚護髮，一次看懂她為什麼能長期維持高質感狀態。

田曦薇生活小Tips1. 放穩心態

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在多次分享中，田曦薇談到，自己不會因為他人的職位、圈層變化去改變人際距離，也不會過度與他人比較。她認為每個人的人生節奏不同，與其焦慮，不如專注在自己的步調。

她同時強調，無論從事什麼職業，都應該先釐清自身定位與能力，再在既有基礎上努力，反而更容易走得穩。這種不急於證明自己的態度，也讓她在快速變動的演藝環境中，維持一種少見的穩定感。

田曦薇生活小Tips2. 接受不完美

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談及過去面對質疑的經驗，田曦薇坦言，自己曾經也有衝動與強硬的一面。即使現在回頭看，仍會受到當時經歷影響，但她選擇不否定過去的自己。

她習慣保留獨處時間，透過運動、追劇或日常散步來整理情緒。對她來說，適度遠離外界節奏，反而是維持狀態的重要關鍵。這樣的生活方式，也讓她在忙碌工作之中，仍保有清晰與穩定的情緒基底。

田曦薇生活小Tips3. 養生日常化

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在生活習慣上，田曦薇並沒有過度依賴複雜的養生方式，而是將調整融入日常。她會配戴檀香木手串，認為有助於安定情緒與提升睡眠品質。

當壓力較大時，她也會透過簡單的伸展與養生操來促進血液循環、提高代謝。她提到，維持好奇心與創造力，同時順著內心做選擇，適度釋放情緒，是讓自己保持元氣的重要方式。

田曦薇生活小Tips4. 不極端減肥

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在身材管理上，田曦薇採取相對輕鬆但穩定的方式。而是維持「什麼都吃，但份量剛好」的原則。從她分享的日常可以看出，她的餐桌其實相當正常，像是家常菜、肉類、湯品都會攝取，並不刻意避開碳水。

她反而特別提到，日常飲食會偏向高碳水與高纖維，例如米飯、蔬菜、清爽型料理，讓身體有足夠能量同時維持代謝。飲水習慣也很固定，會準備一個專屬水杯，一天大約補充1500ml左右的水，幫助循環與代謝運作。

而真正讓她維持體態的關鍵，在於「吃多就動」。如果某一天攝取量比較高，她會主動到健身房訓練，透過有氧或基礎肌力運動，把熱量消耗掉，而不是隔天刻意少吃。從整體狀態來看，她的體態並非單純追求纖細，而是更強調線條與健康感。

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在護膚習慣上，田曦薇早起後會進行基礎保養，包含化妝水、眼部精華與乳液；若前一天工作較晚，則會先敷面膜再進入後續步驟，讓肌膚維持穩定狀態。

她也分享簡單的晨間消水腫方式，包括起床後飲用約200ml水，以及透過耳部刺激幫助循環。

而在護髮部分，由於拍戲長時間配戴髮包，她特別重視頭皮與髮絲清潔。她會將頭髮分段清洗，從髮根到髮尾輕柔按摩，再搭配護髮精油與分段吹整，確保髮質維持柔順與光澤。

田曦薇的狀態之所以耐看，並非來自單一保養技巧，而是整體生活節奏的累積。這樣的生活哲學，也讓她在鏡頭前始終保有一種乾淨、輕盈又不費力的美感。