《逐玉》田曦薇私下保養全公開！從心態、瘦身到護髮5大習慣，「美的輕鬆」的秘密

2026-04-10 14:50 女子漾／編輯許智捷
《逐玉》田曦薇私下保養全公開！從心態、瘦身到護髮5大習慣，「美的輕鬆」的秘密。圖片來源：IG＠vv.tian
《逐玉》田曦薇私下保養全公開！從心態、瘦身到護髮5大習慣，「美的輕鬆」的秘密。圖片來源：IG＠vv.tian

隨著古裝劇《逐玉》熱度持續攀升，女主角田曦薇不只戲裡表現亮眼，戲外狀態更成為討論焦點。從綜藝訪談到日常分享，她展現出一種不刻意卻穩定精緻的生活節奏。不同於高強度自律型女星，田曦薇更偏向「溫和管理型」，在不壓迫自己的前提下，讓外在與內在同時維持在舒服的狀態。

圖片來源：IG＠vv.tian
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以下分享田曦薇5大日常習慣，從心態調整、養生到護膚護髮，一次看懂她為什麼能長期維持高質感狀態。

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田曦薇生活小Tips1. 放穩心態

圖片來源：IG＠vv.tian
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在多次分享中，田曦薇談到，自己不會因為他人的職位、圈層變化去改變人際距離，也不會過度與他人比較。她認為每個人的人生節奏不同，與其焦慮，不如專注在自己的步調。

她同時強調，無論從事什麼職業，都應該先釐清自身定位與能力，再在既有基礎上努力，反而更容易走得穩。這種不急於證明自己的態度，也讓她在快速變動的演藝環境中，維持一種少見的穩定感。

田曦薇生活小Tips2. 接受不完美

圖片來源：IG＠vv.tian
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談及過去面對質疑的經驗，田曦薇坦言，自己曾經也有衝動與強硬的一面。即使現在回頭看，仍會受到當時經歷影響，但她選擇不否定過去的自己。

她習慣保留獨處時間，透過運動、追劇或日常散步來整理情緒。對她來說，適度遠離外界節奏，反而是維持狀態的重要關鍵。這樣的生活方式，也讓她在忙碌工作之中，仍保有清晰與穩定的情緒基底。

田曦薇生活小Tips3. 養生日常化

圖片來源：IG＠vv.tian
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在生活習慣上，田曦薇並沒有過度依賴複雜的養生方式，而是將調整融入日常。她會配戴檀香木手串，認為有助於安定情緒與提升睡眠品質。

當壓力較大時，她也會透過簡單的伸展與養生操來促進血液循環、提高代謝。她提到，維持好奇心與創造力，同時順著內心做選擇，適度釋放情緒，是讓自己保持元氣的重要方式。

田曦薇生活小Tips4. 不極端減肥

圖片來源：IG＠vv.tian
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在身材管理上，田曦薇採取相對輕鬆但穩定的方式。而是維持「什麼都吃，但份量剛好」的原則。從她分享的日常可以看出，她的餐桌其實相當正常，像是家常菜、肉類、湯品都會攝取，並不刻意避開碳水。

她反而特別提到，日常飲食會偏向高碳水與高纖維，例如米飯、蔬菜、清爽型料理，讓身體有足夠能量同時維持代謝。飲水習慣也很固定，會準備一個專屬水杯，一天大約補充1500ml左右的水，幫助循環與代謝運作。

而真正讓她維持體態的關鍵，在於「吃多就動」。如果某一天攝取量比較高，她會主動到健身房訓練，透過有氧或基礎肌力運動，把熱量消耗掉，而不是隔天刻意少吃。從整體狀態來看，她的體態並非單純追求纖細，而是更強調線條與健康感。

田曦薇生活小Tips5. 保養細節到位

圖片來源：IG＠vv.tian
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在護膚習慣上，田曦薇早起後會進行基礎保養，包含化妝水、眼部精華與乳液；若前一天工作較晚，則會先敷面膜再進入後續步驟，讓肌膚維持穩定狀態。

她也分享簡單的晨間消水腫方式，包括起床後飲用約200ml水，以及透過耳部刺激幫助循環。

而在護髮部分，由於拍戲長時間配戴髮包，她特別重視頭皮與髮絲清潔。她會將頭髮分段清洗，從髮根到髮尾輕柔按摩，再搭配護髮精油與分段吹整，確保髮質維持柔順與光澤。

田曦薇的狀態之所以耐看，並非來自單一保養技巧，而是整體生活節奏的累積。這樣的生活哲學，也讓她在鏡頭前始終保有一種乾淨、輕盈又不費力的美感。

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#逐玉 #保養 #田曦薇

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2026-03-27 16:27 女子漾／編輯許智捷
日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去　台灣人愣：我們每天都在用。圖片來源：看見台灣基金會
日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去　台灣人愣：我們每天都在用。圖片來源：看見台灣基金會

一支再普通不過的不鏽鋼湯匙，竟成日本旅客伴手禮？近日一名日本網友來台旅遊，在 Threads 分享自己用餐時被一支看似平凡的不鏽鋼湯匙圈粉，甚至直呼「會讓人覺得飯變更好吃」。貼文曝光後迅速引發討論，也讓這款日常餐具意外被封為「隱藏版台灣神器」。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
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來台吃蝦仁飯驚艷　直呼用過回不去

該名網友透露，當時是在台灣品嚐蝦仁飯時，第一次注意到這種不鏽鋼湯匙。外型與日本常見款式略有不同，但實際使用後卻讓她相當驚艷。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
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她形容，從舀飯到入口的角度都恰到好處，使用起來非常順手，甚至產生「飯變更好吃」的感受。回國前還特地到超市尋找同款帶回日本，現在幾乎天天使用，直言「真的回不去了」。

台灣人反應兩極：日常用品竟變伴手禮？

貼文曝光後，許多台灣網友第一時間都感到不可思議，紛紛留言「這不是每個人家裡都有嗎？」、「原來這也能紅」。

但也有不少人笑說，早就聽過日本旅客會特地購買這款湯匙當伴手禮，甚至有人認為，這種「被自己習以為常的東西重新看見」，反而更有趣。

一支平凡餐具意外成為外國人眼中的台灣特色，也讓不少網友直呼既新鮮又有點驕傲。

不只是吃飯神器　多功能用途曝光

隨著討論持續延燒，留言區更掀起一波「湯匙功能大公開」，原PO也進一步整理並分享自己的實際使用心得，引發網友共鳴。

原PO個人使用方法如下：

吃飯、喝湯、豆花、滷肉飯都適用
挖冰淇淋特別順手
挖水果籽（木瓜、小黃瓜）效果很好
甚至可以用來刮魚鱗
尾端還能挖冷凍養樂多

也有人補充，因為湯匙弧度設計剛好，就連便當盒角落的飯粒都能輕鬆挖乾淨，實用程度堪稱廚房萬用工具。

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#日本 #網友 #國民神器

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2026-03-13 11:49 女子漾／編輯ANDREA

在追劇的時候，我們常常會被男主角的光環迷倒，但你知道嗎？現實生活中有不少男星不僅擁有超高顏值，更是名副其實的「學霸」！他們不僅在螢光幕前展現精湛演技，私底下的超強學習力與邏輯思維更是讓人佩服。這次為大家盤點五位來自台灣與中國的學霸男星，看看他們究竟有什麼獨特魅力，能把觀眾的心抓得牢牢的~~~

1.考神降臨：張新成

說到學霸絕對不能不提張新成！當年他可是創下中國五大藝術院校專業成績第一名的神級紀錄，被廣大粉絲譽為考神。

代表作品：《以家人之名》、《變成你的那一天》

受歡迎原因：張新成不僅擁有鄰家男孩的清新氣質，演技更是細膩自然。他能把各種複雜的內心轉折詮釋得非常到位，看他演戲總能讓人深深共鳴。加上他私下溫柔又超級自律的性格，實在很難讓人不愛！

2.國民弟弟變身演技派：吳磊

童星出身的吳磊大家肯定不陌生，但很多人不知道他當年是以表演專業全國第一名的超高成績，風光考進北京電影學院。

代表作品：《星漢燦爛》、《在暴雪時分》

受歡迎原因：吳磊從小帥到大，體態與氣質也隨著時間淬鍊得更加成熟。他的眼神自帶深情，無論是霸氣將軍還是體貼暖男都能完美駕馭。加上他極高的情商與幽默感，每次看他的訪談都會被他的機智反應圈粉。

3.理工科高材生：張凌赫

張凌赫畢業於南京師範大學電氣工程專業，聽說當年高考數學成績幾乎滿分，是個道地的理工科高材生。

代表作品：《蒼蘭訣》、《寧安如夢

受歡迎原因：擁有精緻五官和高挑身材的張凌赫，穿起古裝簡直就是仙氣飄飄的代名詞。最可愛的是，他雖然外表看起來高冷霸氣，私底下卻是個自帶搞笑魂的大男孩，這種超級反差萌讓他收穫了滿滿的人氣。

4.億萬票房男神：林柏宏

台灣男星林柏宏擁有國立台灣師範大學化學系的高學歷，原本以為會走上安穩教職的他，卻憑藉對表演的熱愛在演藝圈大放異彩。

代表作品：《關於我和鬼變成家人的那件事》、《六弄咖啡館》

受歡迎原因：林柏宏的招牌陽光笑容殺傷力十足！他勇於挑戰各種截然不同的角色，無論是深情暖男還是帶點神經質的搞笑角色，他都能演得活靈活現。他的表演總有一種獨特的親和力，讓人看著看著就徹底迷上。

5.鋼琴十級的音樂才子：白敬亭

白敬亭畢業於首都師範大學音樂學院，這所學校的錄取門檻相當高，而且他還擁有鋼琴十級的超強實力，是不折不扣的藝術學霸。

代表作品：《卿卿日常》、《開端》

受歡迎原因：白敬亭自帶一種乾淨清爽的校草氣質，他的演技自然流暢，特別是在喜劇節奏的拿捏上非常精準。他完全靠著自己的努力與挑劇本的好眼光打下一片天，這份堅持與才華讓人相當敬佩。

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#張凌赫 #林柏宏 #白敬亭 #蒼蘭訣 #高學歷 #寧安如夢 #星漢燦爛 #陸劇男星

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《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代

2026-03-30 23:57 女子漾／編輯周意軒
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代

最近話題燒到不行的陸劇《逐玉》，不只張凌赫田曦薇甜虐出圈，連配角線都藏滿細節彩蛋。其中由孔雪兒飾演的俞淺淺，原本只是大家眼中的爽感女二、戀愛助攻，沒想到隨著劇情推進，越來越多觀眾發現她很可能不是這個時代的人。尤其大結局的一段對話，更直接讓「穿越說」炸開，網友直呼：這根本不是暗示，是半官宣了。以下整理7個被挖出來的關鍵細節，看完真的會懷疑俞淺淺，從一開始就不屬於這裡。

文章目錄

台詞破綻：滿嘴現代語感早就露餡

從第一次登場開始，俞淺淺的語言就不太對勁。她見到樊長玉時，脫口而出粗女漢子，甚至自稱「淺姐」，這種用語完全不像古代詞彙。後續更頻繁出現像性價比、靠譜、淡定這類現代詞彙。這不是單純人設活潑，而是語言系統根本不同。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
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人工呼吸：第一見到隨元淮

公孫瑾找淺淺問關於隨元淮的事情，淺淺告訴他，當初自己在他溺水的時候，用人工呼吸的方法救了他，長有了後面的事情，公孫瑾好奇淺淺的人工呼吸的救人方法，淺淺告訴他這是自己家鄉的土辦法，所以說明別人都不知道的人工呼吸，淺淺本能的就用它救人了，而且一般的穿劇都是說是自己家鄉的方法，其實正是許多穿越劇常見的鋪陳手法，也悄悄為觀眾埋下了她來自異時空的伏筆。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

畫風不對：畫熊貓太現代

劇中有兩個超關鍵畫面。一是在溢香樓，俞淺淺畫的是「熊貓吃竹子」，而且造型明顯偏現代卡通風，完全不是古代審美。另一幕更誇張，在第12集中，她畫出近似《小王子與狐狸》的構圖。這種帶有現代寓言風格的畫面，幾乎不可能出現在古代背景。這已經不是巧合，是創作者刻意留下的訊號。

圖片來源：微博@孔雪儿
圖片來源：微博@孔雪儿

溢香樓命名：其實是「異鄉」的雙關

「溢香樓」這個名字，也被網友挖出深意。諧音「異鄉」，對應俞淺淺的處境一個來自其他世界的人，被困在陌生時空，再加上招牌寫著吃喝玩樂，這種極度現代感的語彙，更像是一種生活態度宣言：既然回不去，那就活在當下。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

商業腦過強：根本現代創業者

俞淺淺在經營酒樓時展現出的思維，更是與古代背景格格不入。她不僅教長玉做生意要先立「契書」、確保權責分明，甚至連豬肉攤也強調要打造專屬圖徽，建立品牌辨識度。除此之外，她還靈活運用各種現代經營概念，像是安排透過人潮帶動價格機制吸引顧客（類似團購砍價模式），一連串操作幾乎就是現代行銷教科書。這些在今日看來再正常不過的商業手法，放在古代卻堪稱降維打擊。也正因如此，俞淺淺才能憑一己之力，在臨安迅速站穩腳步，從生存走向掌控局面。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
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酒拳遊戲：娛樂方式大不同

俞淺淺被齊旻找到後，一路被帶回京城，兩人幾乎形影不離。某天無聊時，俞淺淺乾脆拉著齊旻玩起猜拳輸了喝酒的遊戲，還搭配她那套熟悉的口訣節奏，玩得不亦樂乎。結果齊旻完全跟不上節奏，輸到一個慘不忍睹，最後忍不住吐槽：「妳們家鄉這是什麼奇怪遊戲？孤一整晚都在輸！」看似輕鬆搞笑的一段，其實也藏著細節。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

人設異常：獨立女性意識太前衛

俞淺淺的設定，其實最關鍵。她是帶著孩子、單獨來到臨安的女性，這種去父留子的選擇，在古代幾乎不可想像，加上她的穿搭、指甲細節，甚至整體氣場，都更像現代女性。這不只是角色魅力，而是時代錯位。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
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結局：暗藏玄機

真正讓穿越說幾乎被坐實的，其實就是大結局那一段。當齊旻命在旦夕，忍不住問她：「你到底是誰？從哪裡來？」那一刻，俞淺淺沒有閃躲，也沒有硬要解釋，只淡淡回了一句：「我來自很遠的地方，我還是俞淺淺。」這句話聽起來很輕，但其實很狠。她沒有否認，也沒有全盤說破，就剛剛好停在讓人起雞皮疙瘩的那個點。更關鍵的是，之後她又對樊長玉說：「我有個秘密要告訴你，我來自很遠的地方，但我回不去了。」這一句直接把前面所有細節全部串起來，像是最後一塊拼圖終於補上。所以她到底是不是穿越者？劇沒有明講，但答案其實已經很明顯了她不屬於這個世界，卻選擇留下來，繼續用「俞淺淺」這個身份活下去。

圖片來源：截圖iQIYI
圖片來源：截圖iQIYI

原著其實早就給答案：唯一的穿越者

如果回頭對照小說設定，其實答案就更清楚了。原著中，俞淺淺就是唯一的穿越者，這點幾乎沒有懸念。只是到了劇版，編劇選擇不明說，而是把這個設定藏進細節與對話裡，讓觀眾自己拼湊出真相。

也因此，俞淺淺的存在早就不只是一般女配，而更像是一條現代靈魂誤闖古代的隱藏主線。她的每一個選擇、每一句話，其實都在對照兩個世界的差異。至於她和齊旻這條線，留下的空白反而更讓人意難平，也讓不少觀眾開始期待未來會不會有機會延伸成另一部作品，把這段沒說完的故事補齊。

#逐玉 #俞淺淺 #張凌赫 #田曦薇 #孔雪兒 #樊長玉 #陸劇推薦

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2026-04-02 09:43 女子漾／編輯張念慈
最容易愛錯人的5星座曝光！總是暈錯對象　「這星座」一戀愛就失去理智。女子漾AI製圖
最容易愛錯人的5星座曝光！總是暈錯對象　「這星座」一戀愛就失去理智。女子漾AI製圖

在感情世界裡，有些人不是不夠聰明，而是一談戀愛就「判斷失靈」。明明旁人都看得清楚，卻還是義無反顧投入，甚至一次又一次愛錯人。近期星座話題引發熱議，有5個星座特別容易在愛情中「看錯人」，不是太相信感覺，就是太容易心軟，讓自己在感情裡反覆受傷。

愛錯人，往往不是運氣不好，而是太容易把愛放在第一順位。

文章目錄

最容易愛錯人星座1. 雙魚座：戀愛腦上線，濾鏡開到最大

圖片來源：侯明昊微博
圖片來源：侯明昊微博

雙魚座是典型的感情派，只要一動心，就會自動替對方加上濾鏡。他們很容易把對方想得過於美好，甚至忽略明顯的缺點。

一旦投入感情，雙魚就會全心全意付出，即使出現問題，也傾向替對方找理由。這種「越愛越合理化」的模式，讓他們常常在不對的人身上耗費大量時間與情感。

最容易愛錯人星座2. 巨蟹座：心軟體質，捨不得離開

圖片來源：宋雨琦微博
圖片來源：宋雨琦微博

巨蟹座重感情，也特別念舊。一旦建立連結，就很難輕易放手。即使關係已經出現裂痕，他們仍會因為回憶與情感選擇留下。

他們容易被對方的一點點好所打動，反覆陷入「再給一次機會」的循環，最後往往讓自己越陷越深。

最容易愛錯人星座3. 天秤座：害怕失去關係，選擇將就

圖片來源：孟子義微博
圖片來源：孟子義微博

天秤座在感情中很在意平衡與關係的和諧，但也因此容易做出妥協。當感情出現問題時，他們傾向維持表面和平，而不是果斷離開。

這種「不想破壞關係」的心態，讓天秤在面對不適合的對象時，仍會選擇繼續相處，導致一再錯過真正適合自己的人。

最容易愛錯人星座4. 射手座：憑感覺戀愛，忽略現實條件

圖片來源：陳哲遠微博
圖片來源：陳哲遠微博

射手座談戀愛很看感覺，當下對了就投入，不太會先評估長遠的可能性。

他們容易被新鮮感與激情吸引，但當熱度退去，才發現彼此價值觀或生活方式不合。這種「先愛再說」的模式，也讓射手在感情中容易反覆試錯。

最容易愛錯人星座5. 獅子座：愛面子又重情，容易為愛硬撐

圖片來源：李一彤微博
圖片來源：李一彤微博

獅子座在愛情中非常投入，一旦認定對方，就會全力以赴。但同時，他們也很在意面子與自尊。

即使發現關係有問題，獅子也可能因為不想認輸或不願承認自己看錯人，而選擇繼續撐下去。這種「不願退場」的心態，反而讓自己受傷更深。

愛情不是靠感覺就夠，清醒才是關鍵

容易愛錯人，往往不是因為不夠好，而是太容易在感情中失去判斷。當情緒凌駕理性，就容易忽略關係中的警訊。

學會在投入之前多觀察，在付出之中保留一點理性，或許才是避免一再愛錯人的關鍵。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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心理師談全紅嬋的淚水：當「長大」變成一種需要道歉的罪過

2026-04-03 11:06 心理師的歡樂之旅/王雅涵心理師

最近看到全紅嬋的訪談，心裡其實滿心疼的

巴黎奧運）之後，體重是我最大的壓力。」

我看到體脂秤就會害怕。」

照鏡子的時候，覺得自己特別胖、特別醜。」

那個大家印象中小小隻、輕盈到能做到「水花消失術」的女孩，在巴黎奧運之後，竟然開始害怕看見自己的身體。她在訪談中首次透露，直到 17 歲才迎來人生第一次生理期。

這背後，其實與長期高強度訓練、極低體脂，以及巨大的身心壓力息息相關。當身體終於開始分泌雌激素，進入遲來的發育階段，那些增加的脂肪，其實是身體在「補償」過去幾年的虧欠，是在溫柔地保護妳。

但這份生理的「保護」，在她的競技世界裡，卻變成了一種失控，甚至像是一場對職業生涯的「背叛」。當一個人的價值，被簡化成體重計上的數字；甚至連「正常的生理發育」，都需要向外在表現道歉時，那種壓力，殘酷得難以想像。

訪談中說到她說她喜歡烏龜，因為烏龜很慢，她多希望長大的時間也能慢一點。全世界甚至他自己都期待她維持那個「永遠輕盈、完美、像孩子一樣」的樣子，但她其實只是：他長大了

減肥這件事，其實很多人都在做，我自己也是。我們都知道怎麼吃、怎麼練，但真正困難的，從來不是「知識」，而是那些揮之不去的挫敗感和失控的感覺

已經很努力了，卻沒有變瘦。

已經很自律了，食慾卻還是失控。

甚至開始不快樂，身體也失去平衡（例如生理期混亂或停滯）。

那種「我已經付出了所有，身體卻依然背叛我」的無力感，真的很可怕。如果你也正走在減肥或健身的路上，正因此焦慮、自責，甚至想躲開鏡子，以下這些話是我對自己說的，希望對大家也可以有幫助：

1. 身體是活的，不是靜態的雕塑：它會隨著壓力、荷爾蒙、年齡而起伏。這不是你的失敗，而是生命在流動的過程。體脂機的數字是讓我看見自己的狀態，而不是變成讓我挫折的教官

2. 找回「功能性」的快樂：全紅嬋選擇堅持跳水，是因為她熱愛這項運動，而非為了維持體重。她在滑雪的速度感中感受到自由，運動，是為了感受自己的力量與存在，而不是為了換取被社會「喜歡」的資格。我去CrossFit也都很痛苦，但和同學們一起努力和進步的感受，是很實在的鼓勵

3. 停止對自己說殘忍的話：連世界冠軍、奧運金牌都會被謾罵攻擊，我們永遠無法滿足全世界所有人的期待。會罵人的通常都只有一張嘴，他們很多是又不又不健康只能躲在鍵盤後面的人

像全紅嬋這樣的運動員，她現在真正需要的，可能不是「再瘦一點」，而是「換一種方式看待自己」：

＊接受不可控的因素： 身高、發育、賀爾蒙，都是大自然的力量，不是妳的「過錯」。

＊將重心從「數字」轉向「能力」： 適應變強、變重後的身體，發展新的技術，而不是執著於回歸 14 歲的體態。

＊練習與情緒保持距離： 當內心出現「我好胖、好醜」的聲音時，試著對自己說：「我現在正感到焦慮」，觀察它，但不要直接相信那個聲音。

＊分清「事實」與「評價」：「體重增加了」是發育的事實，但「我沒價值了」只是別人的偏見。酸民的謾罵往往不是針對全紅嬋本人，而是他們將自己對「完美」的偏執、對生活的不滿，投射在一個成功的公眾人物身上。

試著告訴自己「那是別人對完美的焦慮，不是我的失敗。」是一個很需要訓練的功課！

圖：是个人物ＹＴ

引用自：心理師的歡樂之旅

心理師的歡樂之旅/王雅涵心理師

心理師的歡樂之旅/王雅涵心理師

一個愛玩愛吃愛唱歌的歡樂心理師，曾經擔任過和中輟生搏感情的社工，喜歡用活潑彈性的方式和孩子們相處；不喜歡被限制，想挑戰自己成為一個不被專業形象框架住的人，致力將心理諮商與桌遊等相關媒材結合，讓每個人都能在歡樂的氛圍下，感受到愛與尊重。 行跡遍及臺灣各個角落，曾一年環島超過十二次，在工作和玩樂中尋找平衡，期待能和每個接觸到的人說故事、談生命，一起更喜愛自己，活出美好。 經營ＦＢ 、ＩＧ、 ＰＯＤＣＡＳＴ「心理師的歡樂之旅」

#巴黎 #脂肪 #奧運 #容貌焦慮

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