憑什麼叫年輕人存錢？—— 用16年不吃不喝換一間廁所，這叫正常社會？





▋先說一個讓你不舒服的真相

台北的房價所得比是16.4。紐約7.4，倫敦9.1。台北贏了，而且贏得非常徹底。

一個普通上班族，不吃不喝超過十六年，才能在台北買到一個「容身之處」。不是豪宅，不是有管理員的電梯大廈，就只是一個讓你放下行李、縮進去的地方。就這樣的地方，要花掉你人生裡最有力氣的那十六年。

然後社會轉過身來，指著年輕人說：你們怎麼這麼不會存錢？

說真的，臉皮夠厚的。

▋Dcard那篇文，把數學說清楚了

有人在Dcard寫：「就算每個月硬存兩萬，十年也才兩百多萬。但現在隨便一間房都要一千五百萬，連頭期款都不夠！」

這篇文會被瘋傳，是因為它說的是數學，不是情緒。兩萬乘以一百二十個月，等於二百四十萬。一千五百萬的房子頭期款三成，四百五十萬。缺口二百一十萬，而且房價每年還在往上爬。

叫這群人存什麼？存個寂寞嗎？

▋但我要說一個沒人想聽的轉折

好，以上我都同意。結構問題是真的。《經濟學人》2025年底的封面，用「台灣病」三個字直接點名：台灣人均GDP首次超越韓國、亞洲排名第四，但人民卻覺得愈來愈窮。薪資結構扭曲，這不是個人失敗，是被壓進去的。

但。

麥肯錫《State of the Consumer 2025》同時告訴我們：34%的Z世代選擇舉債或分期消費，比其他世代高出整整13個百分點。先買後付（BNPL）在年輕族群裡還在加速。台灣金融研訓院調查，將近18%的人連一週內籌出10萬元都辦不到。

系統壓著你，沒錯。但你分期買精品包、刷卡訂日本雪場——這些錢最後流進誰的帳戶？金融業、奢侈品牌、航空公司。你帶著憤怒消費，替他們養肥了自己。

還有一件更少人肯正視的事：當現金流全部被分期帳單咬死，你同時失去的，是替自己和家人建立保障的那個空間。那個缺口不會因為你活得精緻而縮小，它只會在某個你完全沒準備好的時刻，突然張開來。

▋精緻窮有兩種，你得搞清楚自己是哪種

清醒的那種：底線算過了，緊急預備金放著，保障備妥，剩下的錢換體驗，知道代價，主動選擇。這叫財務自主，沒有問題。

麻醉的那種：從不打開帳本，靠分期把支付的刺痛感打成麻藥，月底才發現戶頭剩三位數，然後繼續用下個月的信用額度頂過去。刷卡的瞬間心跳是快的，看帳單的時候眼神是空的，心裡告訴自己「下個月會好一點」。下個月還是這樣說。這種人仍然會告訴自己：「我也是有意識選擇精緻生活的。」

意識這東西，不是感覺出來的，是算出來的。

不公平的系統，值得憤怒。但用自己的財務去硬接這一刀——你輸了兩次。

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是旅遊專家，但有些想法，想跟你分享。