2026-04-10 14:01 女子漾／編輯ANDREA
孫儷新劇《危險關係》收視慘澹，深夜長文吐心聲！同步盤點娘娘「最經典好評」3部神劇
最近大家茶餘飯後的話題，肯定少不了孫儷與吳慷仁首度合作的懸疑陸劇《危險關係》吧！這部探討親密關係中「PUA（精神操控）」的深刻作品，雖然雙演員都貢獻了教科書級別的瘋狂演技，但在收視率上卻意外爆冷。面對不如預期的成績，一向低調的「娘娘」孫儷近日在微博發布了千字長文，坦言對此「早有心理準備」，並同步為大家盤點3部孫儷此生必看的超高分神作，保證讓你再次陷入娘娘的魅力中！
《危險關係》收視爆冷，孫儷吐露：團隊當初全反對！
在全新熱播劇《危險關係》中，孫儷打破以往大女主的霸氣形象，飾演一名在婚姻中飽受精神操控的大學講師「顏聆」。她將角色創傷後的「生理厭惡」與極度壓抑演繹得淋漓盡致，讓許多劇迷直呼「演得太窒息、隔著螢幕都覺得缺氧」。然而，過於沉重寫實的題材，加上遇到同期強檔偶像劇的夾擊，讓這部耗資不斐的大製作收視一路下滑。
面對外界的惋惜，孫儷在4月9日深夜透過微博發出長文，表示自己對這個結果其實早有心理準備：「我能做的就是做好演員的本分，盡力拍好每一場戲，剩下的就交給時光、觀眾和命運。」她更首度透露，2023年剛接到這個劇本時，團隊其實是「全員反對」的，因為大家都不忍心看她去經歷角色那般痛苦的折磨。
但她依舊選擇接演，因為她太心疼劇中遭遇情感暴力的女孩。孫儷感性地說，自己想藉由這部戲，讓更多人看見受傷的靈魂該如何掙脫傷痛，「重新好好的去愛自己」。對她而言，這部劇的意義早已超越了收視率數字，甚至還感謝老公鄧超一路以來的陪伴與支持。娘娘這番充滿溫度的發言，真的讓人超級感動！
收視不代表一切！盤點孫儷「最好評」的3部必追神作
雖然《危險關係》因為題材小眾而收視受挫，但孫儷的超狂演技絕對無庸置疑！如果你還沒見識過她的百變魅力，以下這3部「零負評」的經典陸劇，絕對要立刻加入你的追劇片單：
1.《後宮甄嬛傳》：宮鬥劇的永恆天花板
說到孫儷，怎麼能不提《甄嬛傳》！這部開播至今超過十年的現象級神作，依然是許多人每年過年必拿出來重刷的經典（俗稱「甄嬛傳十級學者」）。孫儷將甄嬛從純真無邪的少女，一路黑化成氣場全開的腹黑太后，每一個眼神轉換都是戲。從服裝道具到神仙級別的劇本台詞，都是難以超越的巔峰，沒看過真的不能說自己愛看陸劇！
2.《那年花開月正圓》：大女主角的商戰傳奇
這部劇改編自真實歷史，講述清末女首富周瑩的傳奇一生。孫儷在劇中從一個古靈精怪的江湖少女，成長為運籌帷幄的吳家大當家。劇中她與陳曉、何潤東的情感糾葛超級虐心，而她在商場上的殺伐果斷更是讓人看得直呼過癮，是一部有笑有淚、質感極佳的大作。
3.《安家》：寫實又溫暖的職場現形記
有別於古裝劇的華麗，孫儷在《安家》中飾演一名雷厲風行的房產仲介店長「房似錦」。這部劇深入探討了現代人的買房痛點、原生家庭的勒索問題與職場冷暖。孫儷將房似錦那種外表強悍、內心卻渴望溫柔的矛盾感演得絲絲入扣，劇情非常接地氣，絕對能引起廣大上班族們的深深共鳴！
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