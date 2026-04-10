2026-04-10 11:46 MM
陸劇《冰湖重生》延續《楚喬傳》冰湖之戰，三大精彩看點！
還記得當年《楚喬傳》大結局，那一場讓無數劇迷心碎、在螢幕前哭掉整包衛生紙的「冰湖之戰」嗎？這場跨越時空的遺憾，九年後將迎來全新的結局？！由視覺美學大師「侶皓吉吉」執導的熱血續作《冰湖重生》現已開播！
這不僅是經典的重現，更是從「小楚喬」黃楊鈿甜驚喜回歸，到李昀銳、張康樂等新生代實力派的強強聯手。究竟這部主打「填補遺憾」的作品，能否在冷冽的冰雪中，再次點燃我們心中的那股熱血？透過本篇文章，幫大家盤點《冰湖重生》絕對不能錯過的三大精彩看點，一起迎接這場跨越時空的破冰之約！
《冰湖重生》熱播中
經典再現！延續《楚喬傳》冰湖之戰
還記得當年《楚喬傳》大結局，宇文玥（諸葛玥）沉入冰湖，楚喬跳下去相救卻只能眼睜睜看著他墜入深淵的那一幕嗎？那一幕成了無數觀眾心中永遠的痛，甚至有人笑稱「宇文玥在冰湖裡都泡發了」。
《冰湖重生》主打一個「填補遺憾」，故事背景與氛圍巧妙接續了當年的冰湖大戰，講述主角在冰冷湖底重獲新生、開啟第二人生的熱血傳奇。這不僅是劇情的延續，也欲以全新的面貌與新老粉絲見面，光是這份情懷就值得觀眾收看。
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《冰湖重生》演員大換血？！
雖然劇情致敬了經典，但演員陣容卻迎來全新的大換血！劇組這次選角大膽啟用多位新生代實力演員的組合，期望迸發出不一樣的火花。
首先，原由林更新飾演的宇文玥（諸葛玥），在《冰湖重生》中由出演過《九重紫》、《宴遇永安》的「李昀銳」擔任主演。李昀銳令人印象深刻的，莫過於鏡頭內破碎、鏡頭外陽光的反差感。
在釋出的預告中，除了以戰損形象引起話題，諸葛玥深沉、孤寂，勢必為自己殺出血路的決心，皆演繹的拳拳到位。雖目前戲份還不多，但也期待後續李昀銳會如何詮釋從冰湖中重獲新生的諸葛玥！
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關於角色最大的話題度，絕對還是在《冰湖重生》該由誰來詮釋被趙麗穎演活的「楚喬」。這位舉手投足間，有些神似趙麗穎的新生代演員—黃楊鈿甜，大家有覺得似曾相似嗎？她就是曾在《楚喬傳》中飾演小楚喬的童星演員！
「小楚喬長大了」在開播前就不斷登上熱門話題。雖然不乏有爭議的聲音，擔心黃楊鈿甜無法完美復刻當年楚喬的韌性與颯爽，但光劇組有心將小楚喬找回來演，還是值得給予鼓勵！現年18歲的黃楊鈿甜仍有許多機會，相信未來演技方面也會有更卓越的成長。
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而《冰湖重生》中令觀眾最矛盾，又心碎又恨的男二反派「燕洵」則由出演過《錦月如歌》的張康樂來呈現。以往給人清秀儒雅形象的張康樂，在《冰湖重生》中為了貼合燕洵在燕北荒原成長的背景，特別展現了較為野性、滄桑的樣貌。
他的每一聲「阿楚」都飽含了對楚喬的心意，以及盼望其回頭的掙扎與卑微，而為了守護燕北的土地又只能成為「無人理解」的悲劇英雄。
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戰損美學導演「侶皓吉吉」親自操刀
這次的幕後團隊是由曾經執導過《墨雨雲間》和《子夜歸》的導演—侶皓吉吉，相信大家應該對他的戰損美學鏡頭毫不陌生。
如果說《楚喬傳》給了《冰湖重生》骨架，那侶皓吉吉就是賦予《冰湖重生》華麗靈魂的人。他用最具衝擊力的色彩和最真實的冰雪場景，把我們帶回那個冷冽卻又滾燙的亂世。
如果你曾因《楚喬傳》流下那遺憾的淚水，心中遲遲有一空蕩尚未被彌補，那也許《冰湖重生》會帶給你不一樣的感受！以現代的眼光回顧經典劇集，期待嶄新的結局吧！
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