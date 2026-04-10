發行後就沒其他動靜？BLACKPINK 的《DEADLINE》收錄曲其實也很值得一聽！

via BLACKPINK's Instagram

Hi there，BLACKPINK在前陣子睽違了超級久終於回歸後，對於迷你專輯《DEADLINE》(2026) 就好像跟沒發生過一樣，只有幾位成員在社群上貼出的幾篇動態而已，雖然粉絲間的迴響頗大，但也經不住公司和團體後續空白的宣傳。之前有分享過先行曲〈JUMP〉(2025) 及主打曲〈GO〉(2026)，現在想來跟大家推薦一下剩下三首收錄曲。

這張《DEADLINE》同樣由之前的製作人TEDDY負責統籌，只不過這次的各首歌曲交給了不同的製作人去展現。但總體來說，我認為聽起來的感覺還是蠻適合 BLACKPINK 的，在嘗試了一點新鮮風格的同時也保留了原本的鮮明特色，整體的五首歌聽完讓人覺得蠻有趣的。

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依照曲目順序，首先來說〈Me and my〉這首姐妹狂歡的嘻哈歌曲，內容大致是四姐妹們在述說著彼此之間相處的快樂，跟著姐妹的腳步就會有好玩、有趣的事情。硬要說的話其實歌曲的內容沒什麼重大意義，這樣一首酷勁十足的歌曲用來展現態度是再適合不過了，倒也沒必要添加多大的意義進去，是首專門就是聽氣氛的好歌。

如果要說美中不足的話，整首歌LISA的比例蠻高的，加上曲風又跟他非常契合，如果是收錄在他的個人專輯我一點也不會懷疑；儘管其他三位成員依舊有各自的段落，但在這首歌中真的沒有 LISA 搶眼，但也或許他們就想在這首〈Me and my〉裡用這樣的方式，去展現出想要呈現的酷帥。除此之外我真心覺得這首歌蠻不錯的，毫無負擔地就能接收到很好的氛圍感。





〈Champion〉被不少粉絲認為在此次迷你專輯中，是最接近 BLACKPINK 過往主打歌曲的一首歌。當初在歌曲發行前就有個小亮點，歌曲的創作群裡有近期透過《KPop Demon Hunters (KPop 獵魔女團)》 (2025) 而炙手可熱的EJAE參與，雖然他是 K-Pop 圈裡的幕後熟人了，但這次特別請到他還是不免引起一陣討論。歌曲本身在討論著 BLACKPINK 的戰績，作為目前世界頂級女團的他們，當然有很多的紀錄可以拿出來談論。

這首歌經由提及過往創造、並且現在仍然不斷更新的各種成就，去彰顯出 BLACKPINK 四人在 K-Pop 偶像界、樂壇中的地位，即便難免聽起來有點自滿，但這點程度對於他們來說是不為過的，以樂壇歷史來看，將他們成為天花板的存在也不為過，因此在這個時間點用這樣澎拜、藏有掌聲及歡呼的歌曲來囂張一下，倒也不失為一種可愛的表現。





作為這次迷你專輯裡唯一的抒情歌曲，〈Fxxxboy〉原先因為這個歌名讓我以為也是首嗨歌，沒想到這首歌一出會是這麼地內心、憂鬱，用沒有明寫出來的「fuck boy」，作為內心活動變化的結論；以女性角度出發，描寫在經歷了一直沒有進展、甚至吃鱉的情感關係後，因為求而不得的男孩讓自己的內心變得冰冷，進而讓個性也像是渣男一樣的無情。這種情緒不單是在描述心理變化，更多的是在吐露傷心、怨氣、甚至憤怒。

把這首〈Fxxxboy〉放在專輯的最後一首歌算是非常高招，BLACKPINK 四人雖然以不少動感歌曲聞名，但是他們的抒情歌曲也從來都是高水準的呈現，像在這首歌中每句歌詞的語氣，都很能夠讓聽眾接收到其中的情緒，而在情歌領域一向擅長的ROSÉ，更像是帶著姐妹們將這首歌帶到更高的層次，把整首歌唱得像是姐妹彼此之間在情感交流那般地真誠，聽完後是真的能夠感受到其中豐沛的情感。





via BLACKPINK's X

雖說等了這麼一大段時間之後，迎來的迷你專輯《DEADLINE》也就收錄了五首歌，數量少到讓粉絲們哭笑不得，然而 BLACKPINK 也算是用高品質的表現補足了一些粉絲的內心空缺，歌曲數量不能讓人滿意，但品質卻讓我覺得輕鬆過關。近期又有傳言 BLACKPINK 將在今年各自進行個人活動後，又打算發行正規專輯，不管是哪一種計畫先到來，先用《DEADLINE》打發一下時光還算是足夠，但希望能夠早點有新作品誕生，畢竟五首歌可以填補的內心空缺可不多啊。

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🎧《DEADLINE》官方收聽連結：orcd.co/blackpink-deadline

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