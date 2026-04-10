耗時20年揭開白恐傷痕！《傳奇女伶 高菊花》5/15上映 被歷史噤聲的歌后人生首度公開。圖片來源：野火樂集提供

耗時20年拍攝與文史調查的紀錄片《傳奇女伶 高菊花》將於5月15日全台上映，透過影像與解密史料，重現一段橫跨白色恐怖年代的女性生命史。主角高菊花，是鄒族領袖高一生之女，也是曾紅極一時卻神祕消失的歌手「派娜娜」，她的一生，從光芒萬丈到被歷史吞沒，如今終於被重新看見。

圖片來源：野火樂集提供

以下是關於高菊花女士（鄒族名：派阿伊 Paicʉ Yata'uyungana）的生平與傳奇點。

《傳奇女伶 高菊花》1. 從部落菁英到「罪人之女」 家族命運一夕崩塌

「高山族有個幸運女郎」報導，描述高菊花獲得赴美學醫的機會。圖片來源：野火樂集提供

高菊花出生於鄒族知識份子家庭，父親高一生在日治時期即為推動教育、農業與文化保存的重要人物，戰後更曾擔任阿里山鄉鄉長。然而1952年因政治案件遭逮捕，1954年被槍決，家族瞬間從榮光跌入深淵。身為長女的的高菊花當時才 22 歲，從原本準備赴美學醫的菁英，變成必須撐起整個家庭的長女，人生軌道徹底改變

《傳奇女伶 高菊花》2. 化名「派娜娜」走紅歌壇 舞台光芒背後為生存

年輕的高菊花（中）穿著時髦，外型亮麗。圖片來源：野火樂集提供

為了養活母親與弟妹，高菊花踏入當時的夜總會與俱樂部，以藝名「派娜娜」駐唱。她擁有極具感染力的嗓音與舞台魅力，擅長演唱拉丁、爵士與西洋流行曲，迅速成為1950至60年代台北各大舞廳的當紅歌后，甚至吸引美軍與政商名流慕名而來。

然而，在燈光與掌聲背後，她實則過著極度節儉的生活，把收入寄回阿里山，支撐整個家族。她曾感嘆：「我是在用靈魂換家人的性命。」

《傳奇女伶 高菊花》3. 黑名單人生曝光 長年遭監控、失去出國機會

派娜娜當年在舞台演唱的姿態風采萬千。圖片來源：野火樂集提供

儘管舞台上風光，高菊花卻因父親政治背景被列入黑名單，長期遭情治單位監視，每次演出，台下常有情治單位的人在盯場。當時曾有日本與美國經紀公司看中她的才華，但政府以「匪諜家屬」為由，多次拒絕核發她的護照，使她失去發展國際舞台的機會。

在台上她是自由奔放的歌手，在台下卻始終活在權力陰影之中，甚至被迫捲入政治接待與外交應酬，成為威權體制下的犧牲者。

《傳奇女伶 高菊花》4. 多重名字背後 象徵被時代改寫的人生

高菊花在紀錄片中的受訪畫面，她終於能親口訴說自己的故事。圖片來源：野火樂集提供

高菊花一生擁有多個名字，從鄒族名、日治時期姓名，到戰後被改的漢名與藝名「派娜娜」，每一個身份都對應不同時代與處境。她曾感嘆「我經歷過的事情，你們聽了會負擔不了」，這句話也成為紀錄片中最令人震撼的註腳，揭示她在政治與命運夾縫中求生的真實處境。

《傳奇女伶 高菊花》5. 女兒視角揭開真相 跨世代理解與和解

高菊花的女兒昭伶翻閱家庭老照片，回憶兒時跟母親的互動。圖片來源：野火樂集提供

本片除了高菊花本人受訪，也透過女兒昭伶的視角補述。昭伶過去對母親的印象並不完整：「印象媽媽一直在喝酒。」更提起媽媽曾絕望去臥軌。

直到翻閱日記與國家解密檔案，她才驚覺，那個眾人眼中「無能」的母親，實則是用僅存的力氣在保護孩子，甚至為了撐起家族，在威權的陰影裡拚命活下來。從「無法理解的母親」到重新拼湊記憶與情感，這段跨世代的理解與和解，成為影片重要情感主軸。

《傳奇女伶 高菊花》6. 20年追尋歷史真相

派娜娜奔放的表演風格在當時充滿話題。圖片來源：野火樂集提供

本片由熊儒賢、沈可尚監製，盧元奇執導，拍攝契機源自20年前一次偶然相遇，製作團隊長期訪談、蒐集史料，逐步拼湊出這段被忽略的歷史。日前試片活動中，觀眾反應熱烈，不少人表示影片具有高度歷史價值與情感衝擊，有觀眾直言「像一堂活生生的民主補課」，也有人感嘆「能活下來，本身就是一種堅強」。

《傳奇女伶 高菊花》7. 從仇恨走向放下 她最終只盼「一切沒發生」

高菊花女士攝於達邦老宅(2009年)。圖片來源：野火樂集提供

走過威權壓迫與家族創傷，高菊花晚年選擇以平靜面對人生。她曾參與為父親平反的行動，也回到部落生活參與紀念父親的活動。雖然她的嗓音因長年菸酒與勞累變得滄啞，但她對部落的愛與對父親的敬意，始終沒變。

然而談到轉型正義，女兒昭伶透露，母親最大的心願其實很簡單，只希望那些傷痛從未發生，父親能夠活著，人生就會不一樣。

5/15 全台上映！《傳奇女伶 高菊花》LA PALOMA 正式預告