求職避雷針！職務描述出現7個關鍵字 小心通往地獄之門

編輯/鄭欣宜撰文

身為一個在職場走跳、對生活品質有極高要求的質感女性，妳一定也刷過那種讓人看了滿頭問號的求職網站。明明想要找的是一份能發揮所長、領到合理薪水的工作，但有些職務敘述寫得天花亂墜，字裡行間卻透出一種「快逃啊」的求救信號。為了不讓妳的才華被埋沒在坑人的地雷職缺裡，小編幫妳整理了7個常見的職場鬼故事話術，下次看到這7個關鍵字，請記得保持優雅的微笑，然後迅速點擊關閉視窗。

有些職務敘述寫得天花亂墜，字裡行間卻透出一種「快逃啊」的求救信號。圖/123RF圖庫

1.薪資面議

如果一份工作的薪資欄寫著「面議」，而妳發現這並非高級經理人職位，那通常代表兩個極端。一種是薪水低到公司自己都不好意思寫出來，怕寫了根本沒人投履歷；另一種則是公司想看妳的底線在哪，打算跟妳來一場心理攻防戰。對於追求專業價值的妳來說，透明的待遇才是尊重的表現，如果連一個薪資區間都給得遮遮掩掩，那這間公司的財務透明度可能也會讓妳頭痛。

2.彈性加班與抗壓性強

這句話是求職的紅色警戒。所謂的「彈性加班」，通常是指老闆的下班時間很彈性，但妳的下班時間則是無止盡地延後。而「抗壓性極強」這五個字，翻譯過來就是「我們這裡環境很糟糕、流動率很高、一個人要當三個人用，而且還沒有加班費」。

所謂彈性加班通常是指老闆的下班時間很彈性，但妳的下班時間則是無止盡延後，甚至還要熬夜趕工。圖/123RF圖庫

3.部門就像一個大家庭

聽起來很溫馨對吧？但職場上的「大家庭」通常意味著公私不分。這代表老闆可能會在假日傳Line給妳聊公事，或者是期望妳為了「家庭的和諧」犧牲個人權益。在這樣的環境裡，講求的是情感勒索而非專業邏輯。真正的專業職場應該是「專業球隊」，大家各司其職、共同贏球，而不是下班後還要陪長輩應酬、處理情緒問題。

4.需具備斜槓能力與多工處理

這通常是小公司想省錢的表現。他們希望妳進去之後，既能寫文案、做美編，還能順便修電腦跟掃地。雖然聰明的妳，具備多項技能是基本標配，但這不代表公司可以理所當然地模糊職務邊界。如果一份職務敘述列出來的要求包山包海，卻沒有對應的資源支援，那進去之後妳可能很快就會因為過度消耗而失去對工作的熱情。

如果一份職務敘述列出來的要求包山包海，卻沒有對應的資源支援，那進去之後妳可能會因為同事丟工作或者身兼多職失去熱情。圖/123RF圖庫

5.獎金優渥 挑戰百萬年薪

看到這種充滿狼性的標語，妳就要有心理準備，這份工作的底薪可能極低，甚至低到讓妳懷疑人生。所有的收入都建立在高強度的業務競爭之上，而且那些所謂的「百萬年薪」通常是全公司只有萬中選一的超級業務才拿得到。如果妳追求的是穩定的職涯成長，這類畫大餅的職務敘述，真的看看就好。

6.責任制與自我管理

在法規不完善的陷阱裡，「責任制」往往變成變相的無酬加班代名詞。當公司強調「自我管理」時，有時候並不是給妳自由，而是當妳遇到困難時，公司不打算提供任何教育訓練或協助，一切都要妳自己想辦法。對於有條理的妳來說，清晰的工作範疇與合理的績效指標才是王道，模糊的責任界定只會讓妳在職場迷失方向。

7.環境挑戰機會多

這句話如果是矽谷新創公司說的，可能還帶點浪漫色彩；但如果是路邊不知名公司寫的，通常代表內部的標準朝令夕改，甚至連主管都不知道明天要做什麼。妳可能會發現今天辛苦做好的專案，明天就被老闆一句話推翻，這種「挑戰」純粹是在考驗妳的情緒穩定度而非專業能力。

結語

求職就像是在茫茫人海中挑選適合的合作夥伴，妳的專業與時間是非常珍貴的，不應該隨便揮霍在那些不尊重人才的職缺上。學會讀懂職務敘述背後的暗號，是保障生活品質的第一步。希望妳能運用聰明才智，精準避開這些職場地雷，找到那份既能讓妳展現自信，又能給妳優渥報酬的夢幻工作。

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