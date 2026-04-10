2026-04-10 10:53 White
看了《逐玉》才發現，比劇情更吸引人的，其實是它的愛情觀。
逐玉除了劇情跟人物設定很飽和、整體很完整之外，我其實最喜歡的，是它的愛情觀。它沒有在寫誰拯救誰，而是兩個本來就很完整的人，選擇一起走下去。
樊長玉從來不是會依附別人的人，她可以一把刀撐起生活，也可以說出「我殺豬養你」，那種不是逞強，是她本來就有的底氣；謝征也是一樣，無論是隱忍的言正，還是權勢在握的武安侯，他都沒有把自己放在更高的位置，反而看見她的強、尊重她的強，選擇站在她身邊，而不是站在她之上。
他們的愛從來不張揚，不是那種轟轟烈烈的浪漫，而是藏在每一次選擇裡的偏袒與堅定。認定了，就不退縮，有責任、有擔當，哪怕要自己承擔風險，也會先護住對方，那種安全感不是說出來的，是一次一次「我選你」累積出來的。更喜歡的是，他們從來不是只顧自己的人，她懂他的隱忍與壓抑，他懂她的辛苦與逞強，很多時候不是站在自己的位置說話，而是願意走到對方那裡去理解，就算身在亂世，也沒有把彼此弄丟，反而在那些不容易的時刻，更靠近。
他們的愛也從來不是漂浮在榮華富貴裡，沒有太多華麗的瞬間，只有很日常、很真實的陪伴。一起過日子、一起撐現實，把那些看似平凡的日子，一點一點過成值得。原來最好的感情，從來不是一時的臉紅心跳，也不是誰依附誰、誰拯救誰，而是兩個人自然而然地相吸，也心甘情願地並肩。
心動是本能，但把日子過成幸福，是能力。不需要卑微討好，也不用勉強遷就，你有你的光芒，我有我的力量，相遇時彼此照亮，同行時彼此支撐。
感情裡最動人的從來不是乍見之歡，而是我們都足夠好、足夠穩、也足夠勇敢，有底氣去愛，也有能力去守。自愛自強，在愛人之前先站穩自己，在相愛之後，把日子過成溫柔又長久的樣子。
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