2026-04-10 11:04 女子漾／編輯許智捷
一杯咖啡毀掉退休金？外媒揭「10大日常開銷陷阱」 第2個幾乎人人都有
許多人嚮往退休後過著輕鬆自在的生活，但現實往往悄悄「打折」。根據外媒《Gobankingrates》最新報導指出，許多退休族最容易忽略的，正是那些看起來無傷大雅的日常開銷：一杯咖啡、一個訂閱、一筆外送費，長期累積下來，卻可能成為壓垮財務的關鍵。
專家直言，退休生活不怕花錢，而是怕「花在沒感覺的地方」。與其一味節省，不如重新審視哪些支出真的帶來快樂，哪些只是習慣性消費。
以下10個「最容易無痛破財」的習慣，被點名是讓退休金悄悄流失的主因。
1. 每天一杯精品咖啡 不知不覺一年破萬
一杯約6美元（約新台幣190元）的燕麥奶拿鐵，看似只是日常小確幸，但若一週喝5天，一個月就要花約120美元（約3800元），一年更高達1440美元（約4.6萬元）。專家建議，改用家用咖啡機，不僅能節省開銷，也能維持生活品質。
2. 串流平台全開 娛樂費默默飆高
退休後待在家的時間變多，容易同時訂閱多個影音平台。以每個平台每月15至20美元計算，若同時擁有Netflix、Disney+、HBO等服務，一年花費可能超過700美元（約2.2萬元）。建議選擇最常用的1至2個平台，或採輪流訂閱方式降低支出。
3. 高價有線電視 花錢卻沒在看
每月動輒100美元（約3200元）的有線電視方案，實際觀看頻道卻寥寥無幾。在串流平台普及的情況下，改用基本方案甚至直接停用，都能省下一筆可觀費用。
4. 外送成日常 費用比想像更驚人
外送平台的便利背後，其實藏著高額加價。研究顯示，同樣一份約9.85美元（約315元）的餐點，透過外送平台可能變成16至23美元（約520至740元）。頻繁使用外送服務，將大幅增加餐飲支出。
5. 美妝訂閱盒 花錢卻不一定用得到
每月25至50美元（約800至1600元）的美妝訂閱盒，看似划算，但一年可能花費高達600美元（約1.9萬元），而許多產品甚至未必會使用。專家建議改為有需求時再購買，更精準也更省錢。
美妝訂閱盒是什麼
美妝訂閱盒（Beauty Box）是一種定期的電子商務服務。消費者每月（或按季）支付固定費用，由品牌精心挑選彩妝、保養或美容護理產品小樣、試用裝甚至正裝郵寄至家中。這類服務通常包含依據個人膚質、喜好調查定制的內容，主打挖掘新品牌、高CP值驚喜體驗與開箱樂趣。
6. 衝動網購 小額累積變大洞
快速到貨的便利，讓人更容易不經思考就下單。每次20至30美元的小額消費，看似不多，但長期累積可能成為預算黑洞。專家建議移除付款資訊，增加「思考時間」降低衝動購物。
7. 只買品牌貨 其實有更省選擇
自有品牌產品發展迅速，尤其是在清潔用品和紙製品等基本生活用品方面。光是幾樣商品改用非自有品牌，每年就能省下數百美元。
根據《The Dinner Daily》報道，與品牌食品相比，購買非品牌食品可以節省25%到30%的費用。透過減少這些小小的奢侈開支，退休人員可以更有效地利用積蓄，並將資金集中在真正重要的事情上。
8. 沒在用的健身房會員 白白浪費
以前上班的時候，每個月辦一張健身房會員卡或許很划算，但退休後應該考慮一下自己是否真的常去健身房。每月40至70美元（約1300至2200元）的健身房費用，若沒有固定使用，其實等於白花錢。部分保險或醫療計畫甚至提供免費運動資源，可多加利用。
9. 定期做美甲 長期花費驚人
一次光療美甲費用約35至100美元（約1100至3200元），若每兩週做一次，一年花費相當可觀。建議學習基本居家保養，將專業服務留給特殊場合。
10. 固網電話＋手機雙付費 重複支出
每月10至60美元（約300至1900元）的市話費用，加上手機帳單，若使用頻率不高，其實屬於重複支出。專家建議檢視實際需求，減少不必要開銷。
小確幸不是不能有 關鍵在「值不值得」
退休生活並非要完全剝奪享受，而是要更有意識地消費。當每一筆支出都經過「快樂價值」與「實際成本」的衡量，才能真正讓退休金花在最值得的地方，避免在不知不覺中被日常習慣掏空。
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