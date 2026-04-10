2026-04-10 10:07 女子漾／編輯許智捷
毛孩住進手機殼！CASETiFY推客製寵物系列 一鍵打造專屬萌寵周邊
迎接國際寵物日，毛孩不只陪你生活，現在還能直接「住進手機殼裡」！國際時尚配件品牌 CASETiFY 宣布推出全新客製化寵物系列，從照片到設計通通自己來，讓每一隻毛小孩都能成為獨一無二的日常配件主角，掀起一波「毛孩周邊」新風潮。
毛孩直接變手機殼！客製化設計一鍵完成
CASETiFY 全新寵物系列主打「零門檻客製」，只要上傳毛孩照片，就能快速生成專屬手機殼。從去背、排版到印花設計全面升級，不需要複雜修圖，也能輕鬆完成高質感成品。
除了基本照片客製，還能自由加入文字、圖案，甚至套用多種風格模板，讓毛孩瞬間變身潮流設計元素。品牌也同步推出貼紙與外框設計，讓手機不只是保護殼，更像一份隨身攜帶的療癒紀念。
專屬毛孩貼紙包＋AI濾鏡 打造滿滿回憶感
這次系列另一大亮點，就是將「回憶感」做到極致。透過最新 AI 濾鏡功能，照片可轉換為復古彩虹、Y2K風格或經典黑白影像，每一次滑手機都像在翻閱相簿。
凡選購寵物系列手機殼，還可獲得專屬毛孩貼紙包，讓你的毛孩不只出現在手機殼上，連日常生活的小細節都被療癒填滿。
今日個性圖鑑系列同步登場 用動物表達情緒
不論是什麼心情，這群動物夥伴都能展現你內心最真實的個性！CASETiFY 全新推出可愛又風趣的今日個性圖鑑系列，除了有平時高冷、帶點反差萌的傲嬌貓貓、熱衷碎唸的吉娃娃、溫暖熱心的療癒熊熊、隨時元氣滿滿的快樂小狗等多款全新印花設計，還有集結猴子、紅鶴和樹懶等多位隱藏版動物角色的「可愛動物區」與「個性動物園」手機殼，邀請大家一起透過今日個性圖鑑系列捕捉每一種情緒，勇敢展現心中最天真童趣、無憂無慮的一面。
限時優惠開跑 最低75折＋萬元好禮抽獎
為了慶祝新品登場，CASETiFY 推出限時會員活動，即日起至4月12日，購買兩件以上商品即可享優惠：
黃金、白銀會員可享75折
一般會員與新會員享8折
單筆消費滿2500元，還能參加總價值10萬元的抽獎活動，有機會帶走 Apple Watch、AirPods Pro 或 iPad mini 等熱門產品。
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