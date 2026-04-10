2026-04-10 09:47 女子漾／編輯許智捷
東南亞巫蠱術真實還原！《祭弒》揭邪教黑暗內幕 柯叔元、莊凱勛對戲壓迫感爆棚
靈異驚悚電影《祭弒》將於4月30日全台上映，隨著上映倒數，片方釋出最新「邪教篇」花絮，揭開片中詭譎氛圍與角色心理暗面。這次最大看點之一，就是柯叔元與莊凱勛睽違十年再度同台飆戲，兩位演技派幾乎不用台詞溝通，僅靠眼神就能完成對戲，讓整體張力更加壓迫。
睽違10年再合作！柯叔元、莊凱勛「眼神演戲」默契炸裂
柯叔元與莊凱勛繼電影《愛琳娜》後再度合作，這回在《祭弒》中分別飾演信奉邪教的兩個關鍵角色。兩人坦言幾乎沒有太多事前討論，但一對上戲，光靠眼神就能接住彼此情緒，展現驚人默契。這種「不說破」的表演方式，反而讓角色之間的壓抑與緊張更加真實，也成為整部片最令人屏息的亮點之一。
柯叔元顛覆形象！從陶藝家到「心理操控怪物」
這次柯叔元挑戰飾演陶藝家「劉銳」，外表溫文儒雅，內心卻極度扭曲。他為了揣摩角色，開拍前大量觀看連續殺人魔紀錄片，試圖理解加害者如何操控人心。他形容角色最可怕之處在於「懂得利用人性弱點」，透過心理戰術一步步讓對方陷入深淵，是一種沒有血腥卻更讓人不寒而慄的恐懼。
莊凱勛演「失控父親」：為私慾傷害家人最難演
莊凱勛則飾演父親「振凱」，性格粗暴、情緒強烈，卻無力掌控人生。他形容這個角色就像《慾望街車》中的史丹利，帶有強烈的原始衝動與控制慾，但最終卻因無能為力而走向崩壞。對他而言，最大的挑戰是說服自己成為一個會傷害家人的人，「那種違背本性的掙扎，比情緒爆發更難」。
邪教設定超寫實！東南亞巫蠱術＋自創詭異語系
除了角色，《祭弒》在世界觀設定上也相當講究。導演邱晧洲為了打造逼真的恐懼氛圍，特別研究東南亞巫蠱文化，並重新設計出一套電影專屬的邪教語言與符號。片中出現的經文、神像與圖騰，看似熟悉卻無法辨識，形成一種難以解讀的壓迫感，讓觀眾在潛意識中感到不安。
在場景上，劇組特地於北部找到一處仍在運作的傳統土窯廠作為主要拍攝地。由於地點偏僻、環境陰森，拍攝期間甚至請來道長與宗教顧問全程坐鎮，確保過程順利。這樣的細節，也讓整體氛圍更加真實，強化了電影的詭譎與不安感。
《祭弒 The Tao Exorcist 》幕後花絮：邪教篇｜4月30日全台上映
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