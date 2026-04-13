Dcard狂問：婚前買房真的能保護自己嗎？爸媽出300萬頭期，離婚會不會被分走一半？

🧠 未婚夫說：「離婚不會爭房子半毛錢。」她當下其實是想相信的。

📣 但網友只回一句：「聽聽就好，黑紙白字才是真的。」

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Dcard上有個女孩問：「我快結婚了，爸媽願意幫我出300萬買房，房貸我和未婚夫一人出一半，房子登記在我名下。他說不會爭，但我還是有點不放心…」她其實問的不是房子是未來的安全感

💬 愛情可以感性，但財產一定要理性

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先講結論：👉 婚前買房比較有利，但如果你用錯錢，一樣會輸

很多人以為關鍵是什麼時候買但真正關鍵是——你怎麼用錢

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🧠 很多人以為自己在保護房子

但真正決定結果的，是你怎麼用錢

👉 先花婚後賺的錢，#婚前財產保留，才有底氣

👉 財產一旦混在一起，不是可能，是幾乎一定會被分

只要混同，法律很容易視為婚後財產到最後，連爸媽幫你的那一筆，都可能變成共同財產

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婚前買房的現實：

✔ 登記在你名下，屬於婚前財產

但要注意三件事

⚠ 婚後一起還房貸

對方可以主張有貢獻，要求補償

⚠ 房價上漲

也可能被認定為婚後共同成果

⚠ 父母出頭期沒寫清楚

很可能被認定為贈與夫妻

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舉個真實情境：房價從1500萬漲到2500萬，婚後共同還款600萬，法院很可能認為這是婚後累積的成果。最後你可能要拿出600到800萬補償對方。

👉 你以為你在買房

👉 其實你在決定未來要不要分一半

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那婚後買房呢？

更簡單：👉 幾乎一定進入分產範圍

登記在誰名下不重要，誰出錢也不是關鍵，法院看的是#婚後財產差額。

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最容易踩雷的一件事：

👉 父母幫忙出頭期，但沒有任何文件

結果會變成：

👉 法律上等於送給你們夫妻

👉 不是只給你

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🎯 R姐直接講白話

很多人離婚不是輸在感情，是輸在當初把錢混在一起；財產不是慢慢被分的，是你混在一起的那一刻，就已經決定了。

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🎯 真正安全的做法

✔ 房屋登記在你名下

✔ 父母資助一定要白紙黑字（贈與或借款）

✔ 金流分開，不用共同帳戶

✔ 房貸紀錄清楚

✔ 最關鍵：婚前財產契約（分別財產制）

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結婚是感情 買房是財產

這兩件事，不要混在一起看

不是你不相信對方 是你要對自己的人生負責 也是在保護爸媽給你的心意

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想知道怎麼讓「爸媽給你的錢，不會變成別人的」

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