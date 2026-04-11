2026-04-11 08:00 廖嘉紅
繼承一間房，貸款700萬，你會賣還是不賣？ 很多人以為賣掉就解脫，結果是另一個坑。
📌 黃先生的故事
他繼承爸爸一間房子，市值900萬，但房貸還有700萬。
撐不住現金流，只能忍痛把房子賣掉。
他以為：「至少可以鬆一口氣了。」
結果——國稅局告訴他：要繳175萬#房地合一稅。
👉 不是賺錢才要繳稅
👉 是你「撐不住」也要繳
很多人卡在這裡，才第一次看懂一件事：
👉 你以為問題是#房貸
👉 其實真正吃掉你的，是稅
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💥 為什麼會這樣？
因為房地合一稅不是看你有沒有賺錢而是看「帳面所得」
如果你不懂怎麼算，就會出現一種很荒謬的情況：
👉 明明現金沒拿多少
👉 卻要繳一大筆稅
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📌 你要搞懂，其實只有兩件事：
1️⃣ 稅率問題（20% vs 35%）
2️⃣ 所得問題（能不能扣除）
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📍 第一件事：稅率怎麼從35%變20%？
很多人不知道，其實「#被迫賣房」是有機會降稅的。
財政部早在110年就公告：如果你繼承的房子有房貸，且真的無力負擔，屬於「非自願性出售」，而且持有未滿5年，
👉 可以適用20%稅率
👉 不用被課到35%
這一來一回，稅率就差很多。
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📍 第二件事：所得怎麼從高變低？
重點在一個很多人忽略的關鍵：👉「額外負擔」
不是整筆房貸都能扣，只有「超過房屋價值的部分」才算。
公式很簡單：👉 房貸餘額 − 繼承時房地現值 = 可扣除的額外負擔
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📊 用黃先生的案例算給你看：
✅ 售價：900萬
✅ 取得成本：約430萬（繼承時現值＋物價調整）
✅ 房貸：700萬
✅ 繼承時房地現值：400萬
👉 額外負擔：300萬
✅ 法定費用（3%）：27萬
📌 所得＝900萬－430萬－300萬－27萬＝143萬
📌 稅額＝143萬 × 20%＝28.6萬
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結果差在哪？
👉 原本要繳175萬
👉 正確申報後只剩約29萬
👉 稅金直接少了超過8成
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✅ R姐專業提醒
📌 繼承前，先看「房貸 vs 房價」
📌 有貸款的房子，不一定是資產，可能是負債
📌 出售前，一定要先算稅，不要賣完才後悔
📌 符合非自願出售，記得申請20%稅率
📌 「額外負擔」沒扣到，真的會多繳很多錢
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很多人以為自己在處理房子，其實是在面對一整套制度。
懂的人，是在做選擇。不懂的人，是在被收費。
讓愛不傷人，讓財富有溫度！
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