2026-04-10 08:00 廖嘉紅
同一間房子，為什麼一半明年繳稅，一半卻現在被國稅局補稅＋開罰？
👨👦「這房子是媽媽在99年買，怎麼可能還要課#房地合一稅？」
他賣掉那一刻，以為只是完成一筆資產處分，沒申報房地合一稅。
👉 結果，遭國稅局查獲，不只補稅，還被開罰。
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👉 如果你家有經歷過「#兩次繼承」，這件事，很可能也會發生在你身上。你現在心裡有沒有浮現一間房子， 是長輩一路傳下來的？
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陳先生和爸爸在111年一起繼承，媽媽在99年買的房子。
但112年爸爸過世後，他又繼承了爸爸那一半持分，變成整間都是他的。
114年出售時 ，他一直認為這間房是媽媽在99年買的房子，是舊制，不用課房地合一稅。
👉 問題就出在這裡！
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🔍 關鍵不是房子什麼時候買的，而是— 👉 每位被繼承人「自己取得的時間」。
✔ 媽媽：99年買 → 舊制
✔ 爸爸：111年繼承 → 新制
所以在稅法上，是兩筆資產：
・陳先生繼承媽媽1/2 →以媽媽取得日99年判斷： 舊制，次年５月與綜所稅一起申報－財產交易所得。
・陳先生繼承爸爸1/2 →以爸爸取得日111年判斷： 新制，出售30日內要申報房地合一稅。
👉 你賣的不是一間房子，而是「不同時間取得的資產組合」。
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🧭【賣之前，先確認兩件事】
1️⃣ 每位被繼承人的取得時間
👉 不是你何時繼承，而是他何時取得
2️⃣ 是否經過「第二次繼承」
👉 很容易變成一半新制、一半舊制
📌 重點提醒：
✔ 有新制持分，就一定要３０日內申報房地合一稅
✔ 沒申報＝補稅＋罰鍰
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很多人以為問題是「何時繳稅」，更關鍵的是：
👉不動產舊制的所得稅，較新制少很多！
👉 稅有多重，不是在賣的時候才決定！
👉 而是在「取得的那一刻」，就已經決定了！｜
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如果你家有不動產，真的要提早釐清規劃，因為多數人，都是繼承後賣完才發現「稅」跟你想得不一樣！
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