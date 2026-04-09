【電影心得】｜《極限返航》和 Ryan Gosling 來一場溫暖的科幻太空之旅吧

2026-04-09 20:41 I'm Sylvia

今天要和大家分享今年必看科幻電影《極限返航》（Project Hail Mary)，看完我完全走不出電影院，改編自Andy Weir在2021年出版的同名小說《極限返航》（Project Hail Mary)，不得不說，我覺得這部電影改編非常成功，不僅把所有硬科學知識巧妙帶入推進劇情，卻沒有過多冗長的解釋型對白，更令我驚艷的是這次擔任主演又兼製作人的Ryan Gosling，在閱讀小說的過程就知道這部片的主角大部分都得自己唱獨角戲，Ryan Gosling毫無疑問撐起這個角色，讓我對他印象深刻的作品又多加一筆。

故事大綱

一名男子在一個密閉空間中醒來，發現自己全身被各種管子插滿，一陣混亂後他掙扎爬起來，卻赫然發現自己正在一艘已經離開地球幾光年外的太空船上，而他失去一切記憶，並在探索太空船中一點一滴想起他的任務，原來我們的太陽正受到一種名為噬日菌的菌種吞噬，太陽正逐漸被噬日菌吞食並且黯淡，全世界的科學家齊聚一堂，大家焦頭爛額必須得在太陽被吃光以前阻止這一切發生否則人類將會滅亡，此時科學家發現距離地球幾光年外的一顆恆星，好像有甚麼神秘的原因避免遭受噬日菌攻擊，為了救贖人類，成立了一個特別專案「聖母計畫」（Project Hail Mary），葛雷斯，開頭那位男子的名字，和其他兩位太空人被送上太空船，一起前往那顆恆星的所在地找尋人類的一線生機。

不幸的是，葛雷斯醒來後卻發現另外兩名夥伴早已離世，自己是這艘太空船上唯一活下來的，帶著破碎的記憶，葛雷斯必須獨自面對複雜的科學實驗與孤獨的恐懼，在浩瀚的深空中，他不僅要找回失去的自我，更要搶在時間耗盡前，解開那顆恆星不受攻擊的祕密。然而，就在他以為自己將在沉默的星海中奮戰至死時，一個出乎意料的「變數」出現了。這場攸關人類存亡的自殺任務，演變成一場跨越理解邊界的冒險。他逐漸意識到，拯救地球的關鍵或許不只在於冰冷的數據，更在於那份在絕境中閃耀的人性——以及某種比生存更深刻的連結。

雖然這部片看似有滿滿的硬科學知識，但別擔心聽不懂物理，你只需要帶著一顆好奇的心，去看一個男人和他的外星好隊友如何聯手拯救世界！這不是一堂無聊物理課，而是一場極致的生存遊戲。

即使你不懂什麼是光譜分析，不懂什麼是相對論的時間膨脹，你也絕對能感受到那種「在死神面前拼命求生」的燃燒感。這部電影最迷人的地方，在於它將冰冷的公式轉化為有溫度的希望。對葛雷斯來說，科學不是課本上的公式，而是他用來修補破碎記憶、用來在漆黑宇宙中點燃火光的唯一工具。

這更是一部關於「溝通」與「勇氣」的電影。片中處理跨物種交流的過程，超越語言隔閡，它讓我們看見：當兩個完全不同的靈魂，願意為了共同的目標放下成見與恐懼時，那種純粹的善意足以跨越光年。

所以，別被那些專有名詞嚇到了。把它當成一部宇宙版的《絕地救援》，或者是一段關於「孤單靈魂在星際間尋找知音」的故事。當你看完後，你會驚訝地發現，原來科學也可以這麼浪漫，原來在那樣絕望的黑暗中，理性與友情結合出的光芒，竟然如此溫暖。

觀影心得(爆雷警告)

在無垠星際中的葬禮

關於理工人的浪漫，第一個讓我有感觸的地方是葛雷斯必須將兩名逝去的隊友的遺體處裡掉，簡單的悼念(縱然他那時害是處在失憶狀態，隊友對他來說像是陌生人)，就好似人類的本能，會為死亡哀悼。葛雷斯推開艙門，親手將那兩具承載著人類希望、卻已失去溫度的軀體送入虛無的深空時，那一幕安靜得令人心碎。在沒有重力的真空裡，隊友們沒有墜落，不像是拋棄，而是像兩顆微小的塵埃，緩緩融入了身後那片永恆的繁星之中。同時，他成了這艘船上最後的呼吸聲，是地球文明延伸至此唯一的脈搏。

英雄也會害怕

當洛基決定將多出的 200 萬公斤噬日菌交給葛雷斯的那一刻，說真的我看到葛雷斯哭了我也超想哭，葛雷斯這個角色的設定很真實，他和一般人一樣，從他一開始決定加入計畫研究噬日菌就可以知道他也想盡自己一份心力拯救人類，但要面對衝入前線的自殺任務時他也害怕了，最後是被強行送上太空的，面對死亡和對未知的恐懼，談何容易?儘管葛雷斯一直說服自己可以接受死亡並且拯救人類，但內心最深處，他還是想念地球。英雄很勇敢，也會害怕，因為英雄也是人。

但最動容的就是第一次葛雷斯陷入昏迷時洛基冒著自己的生命危險打破自己的隔罩救了葛雷斯一命(因為地球的大氣環境會讓洛基瞬間沸騰蒸發)，再來葛雷斯和洛基找到拯救彼此星球的方法後就分道揚鑣各自回家，在回程的途中葛雷斯發現噬日菌的破壞能力可能會害洛基的太空船失去動力，然後洛基不但會回不了家甚至會在太空中孤獨等死，葛雷斯直接放棄回地球的計畫也要回頭救洛基，不是不害怕，而是即使怕得要死，卻發現世界上有比自己的性命更珍貴的連結。

超越時空的星際邂逅

根據書中的推算，洛基已經獨自在太空待了46年，等於葛雷斯還沒在地球出生時洛基就已經在那裏了，而葛雷斯出生、長大、學會了生物分子相關知識並成為科學家，有一天被送上太空，遇到洛基，一起解決困難救了彼此的星球，超越時間、空間的緣分，對於浩瀚宇宙渺小如簍蟻，也是如此浪漫。

Ryan Gosling 要飾演聖母號任務指揮官伊娃斯特拉特的Sandra Hüller 演唱Harry Styles的〈Sign of the Times〉。這場戲在小說中並不存在，是電影原創，讓這位看起來極度理性毫無任何感性的指揮官展現她剛毅外表下柔軟的一面，8年前發行的〈Sign of the Times〉歌詞卻和電影劇情十分匹配，絕對是最棒的改編。

I'm Sylvia

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#太空人 #年度電影 #電影推薦

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日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用

2026-03-27 16:27 女子漾／編輯許智捷
日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去　台灣人愣：我們每天都在用。圖片來源：看見台灣基金會
日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去　台灣人愣：我們每天都在用。圖片來源：看見台灣基金會

一支再普通不過的不鏽鋼湯匙，竟成日本旅客伴手禮？近日一名日本網友來台旅遊，在 Threads 分享自己用餐時被一支看似平凡的不鏽鋼湯匙圈粉，甚至直呼「會讓人覺得飯變更好吃」。貼文曝光後迅速引發討論，也讓這款日常餐具意外被封為「隱藏版台灣神器」。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips

來台吃蝦仁飯驚艷　直呼用過回不去

該名網友透露，當時是在台灣品嚐蝦仁飯時，第一次注意到這種不鏽鋼湯匙。外型與日本常見款式略有不同，但實際使用後卻讓她相當驚艷。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips

她形容，從舀飯到入口的角度都恰到好處，使用起來非常順手，甚至產生「飯變更好吃」的感受。回國前還特地到超市尋找同款帶回日本，現在幾乎天天使用，直言「真的回不去了」。

台灣人反應兩極：日常用品竟變伴手禮？

貼文曝光後，許多台灣網友第一時間都感到不可思議，紛紛留言「這不是每個人家裡都有嗎？」、「原來這也能紅」。

但也有不少人笑說，早就聽過日本旅客會特地購買這款湯匙當伴手禮，甚至有人認為，這種「被自己習以為常的東西重新看見」，反而更有趣。

一支平凡餐具意外成為外國人眼中的台灣特色，也讓不少網友直呼既新鮮又有點驕傲。

不只是吃飯神器　多功能用途曝光

隨著討論持續延燒，留言區更掀起一波「湯匙功能大公開」，原PO也進一步整理並分享自己的實際使用心得，引發網友共鳴。

原PO個人使用方法如下：

吃飯、喝湯、豆花、滷肉飯都適用
挖冰淇淋特別順手
挖水果籽（木瓜、小黃瓜）效果很好
甚至可以用來刮魚鱗
尾端還能挖冷凍養樂多

也有人補充，因為湯匙弧度設計剛好，就連便當盒角落的飯粒都能輕鬆挖乾淨，實用程度堪稱廚房萬用工具。

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#日本 #網友 #國民神器

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2026-03-13 11:49 女子漾／編輯ANDREA

在追劇的時候，我們常常會被男主角的光環迷倒，但你知道嗎？現實生活中有不少男星不僅擁有超高顏值，更是名副其實的「學霸」！他們不僅在螢光幕前展現精湛演技，私底下的超強學習力與邏輯思維更是讓人佩服。這次為大家盤點五位來自台灣與中國的學霸男星，看看他們究竟有什麼獨特魅力，能把觀眾的心抓得牢牢的~~~

1.考神降臨：張新成

說到學霸絕對不能不提張新成！當年他可是創下中國五大藝術院校專業成績第一名的神級紀錄，被廣大粉絲譽為考神。

代表作品：《以家人之名》、《變成你的那一天》

受歡迎原因：張新成不僅擁有鄰家男孩的清新氣質，演技更是細膩自然。他能把各種複雜的內心轉折詮釋得非常到位，看他演戲總能讓人深深共鳴。加上他私下溫柔又超級自律的性格，實在很難讓人不愛！

2.國民弟弟變身演技派：吳磊

童星出身的吳磊大家肯定不陌生，但很多人不知道他當年是以表演專業全國第一名的超高成績，風光考進北京電影學院。

代表作品：《星漢燦爛》、《在暴雪時分》

受歡迎原因：吳磊從小帥到大，體態與氣質也隨著時間淬鍊得更加成熟。他的眼神自帶深情，無論是霸氣將軍還是體貼暖男都能完美駕馭。加上他極高的情商與幽默感，每次看他的訪談都會被他的機智反應圈粉。

3.理工科高材生：張凌赫

張凌赫畢業於南京師範大學電氣工程專業，聽說當年高考數學成績幾乎滿分，是個道地的理工科高材生。

代表作品：《蒼蘭訣》、《寧安如夢

受歡迎原因：擁有精緻五官和高挑身材的張凌赫，穿起古裝簡直就是仙氣飄飄的代名詞。最可愛的是，他雖然外表看起來高冷霸氣，私底下卻是個自帶搞笑魂的大男孩，這種超級反差萌讓他收穫了滿滿的人氣。

4.億萬票房男神：林柏宏

台灣男星林柏宏擁有國立台灣師範大學化學系的高學歷，原本以為會走上安穩教職的他，卻憑藉對表演的熱愛在演藝圈大放異彩。

代表作品：《關於我和鬼變成家人的那件事》、《六弄咖啡館》

受歡迎原因：林柏宏的招牌陽光笑容殺傷力十足！他勇於挑戰各種截然不同的角色，無論是深情暖男還是帶點神經質的搞笑角色，他都能演得活靈活現。他的表演總有一種獨特的親和力，讓人看著看著就徹底迷上。

5.鋼琴十級的音樂才子：白敬亭

白敬亭畢業於首都師範大學音樂學院，這所學校的錄取門檻相當高，而且他還擁有鋼琴十級的超強實力，是不折不扣的藝術學霸。

代表作品：《卿卿日常》、《開端》

受歡迎原因：白敬亭自帶一種乾淨清爽的校草氣質，他的演技自然流暢，特別是在喜劇節奏的拿捏上非常精準。他完全靠著自己的努力與挑劇本的好眼光打下一片天，這份堅持與才華讓人相當敬佩。

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#張凌赫 #林柏宏 #白敬亭 #蒼蘭訣 #高學歷 #寧安如夢 #星漢燦爛 #陸劇男星

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《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代

2026-03-30 23:57 女子漾／編輯周意軒
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代

最近話題燒到不行的陸劇《逐玉》，不只張凌赫田曦薇甜虐出圈，連配角線都藏滿細節彩蛋。其中由孔雪兒飾演的俞淺淺，原本只是大家眼中的爽感女二、戀愛助攻，沒想到隨著劇情推進，越來越多觀眾發現她很可能不是這個時代的人。尤其大結局的一段對話，更直接讓「穿越說」炸開，網友直呼：這根本不是暗示，是半官宣了。以下整理7個被挖出來的關鍵細節，看完真的會懷疑俞淺淺，從一開始就不屬於這裡。

文章目錄

台詞破綻：滿嘴現代語感早就露餡

從第一次登場開始，俞淺淺的語言就不太對勁。她見到樊長玉時，脫口而出粗女漢子，甚至自稱「淺姐」，這種用語完全不像古代詞彙。後續更頻繁出現像性價比、靠譜、淡定這類現代詞彙。這不是單純人設活潑，而是語言系統根本不同。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

人工呼吸：第一見到隨元淮

公孫瑾找淺淺問關於隨元淮的事情，淺淺告訴他，當初自己在他溺水的時候，用人工呼吸的方法救了他，長有了後面的事情，公孫瑾好奇淺淺的人工呼吸的救人方法，淺淺告訴他這是自己家鄉的土辦法，所以說明別人都不知道的人工呼吸，淺淺本能的就用它救人了，而且一般的穿劇都是說是自己家鄉的方法，其實正是許多穿越劇常見的鋪陳手法，也悄悄為觀眾埋下了她來自異時空的伏筆。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

畫風不對：畫熊貓太現代

劇中有兩個超關鍵畫面。一是在溢香樓，俞淺淺畫的是「熊貓吃竹子」，而且造型明顯偏現代卡通風，完全不是古代審美。另一幕更誇張，在第12集中，她畫出近似《小王子與狐狸》的構圖。這種帶有現代寓言風格的畫面，幾乎不可能出現在古代背景。這已經不是巧合，是創作者刻意留下的訊號。

圖片來源：微博@孔雪儿
圖片來源：微博@孔雪儿

溢香樓命名：其實是「異鄉」的雙關

「溢香樓」這個名字，也被網友挖出深意。諧音「異鄉」，對應俞淺淺的處境一個來自其他世界的人，被困在陌生時空，再加上招牌寫著吃喝玩樂，這種極度現代感的語彙，更像是一種生活態度宣言：既然回不去，那就活在當下。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

商業腦過強：根本現代創業者

俞淺淺在經營酒樓時展現出的思維，更是與古代背景格格不入。她不僅教長玉做生意要先立「契書」、確保權責分明，甚至連豬肉攤也強調要打造專屬圖徽，建立品牌辨識度。除此之外，她還靈活運用各種現代經營概念，像是安排透過人潮帶動價格機制吸引顧客（類似團購砍價模式），一連串操作幾乎就是現代行銷教科書。這些在今日看來再正常不過的商業手法，放在古代卻堪稱降維打擊。也正因如此，俞淺淺才能憑一己之力，在臨安迅速站穩腳步，從生存走向掌控局面。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

酒拳遊戲：娛樂方式大不同

俞淺淺被齊旻找到後，一路被帶回京城，兩人幾乎形影不離。某天無聊時，俞淺淺乾脆拉著齊旻玩起猜拳輸了喝酒的遊戲，還搭配她那套熟悉的口訣節奏，玩得不亦樂乎。結果齊旻完全跟不上節奏，輸到一個慘不忍睹，最後忍不住吐槽：「妳們家鄉這是什麼奇怪遊戲？孤一整晚都在輸！」看似輕鬆搞笑的一段，其實也藏著細節。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

人設異常：獨立女性意識太前衛

俞淺淺的設定，其實最關鍵。她是帶著孩子、單獨來到臨安的女性，這種去父留子的選擇，在古代幾乎不可想像，加上她的穿搭、指甲細節，甚至整體氣場，都更像現代女性。這不只是角色魅力，而是時代錯位。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

結局：暗藏玄機

真正讓穿越說幾乎被坐實的，其實就是大結局那一段。當齊旻命在旦夕，忍不住問她：「你到底是誰？從哪裡來？」那一刻，俞淺淺沒有閃躲，也沒有硬要解釋，只淡淡回了一句：「我來自很遠的地方，我還是俞淺淺。」這句話聽起來很輕，但其實很狠。她沒有否認，也沒有全盤說破，就剛剛好停在讓人起雞皮疙瘩的那個點。更關鍵的是，之後她又對樊長玉說：「我有個秘密要告訴你，我來自很遠的地方，但我回不去了。」這一句直接把前面所有細節全部串起來，像是最後一塊拼圖終於補上。所以她到底是不是穿越者？劇沒有明講，但答案其實已經很明顯了她不屬於這個世界，卻選擇留下來，繼續用「俞淺淺」這個身份活下去。

圖片來源：截圖iQIYI
圖片來源：截圖iQIYI

原著其實早就給答案：唯一的穿越者

如果回頭對照小說設定，其實答案就更清楚了。原著中，俞淺淺就是唯一的穿越者，這點幾乎沒有懸念。只是到了劇版，編劇選擇不明說，而是把這個設定藏進細節與對話裡，讓觀眾自己拼湊出真相。

也因此，俞淺淺的存在早就不只是一般女配，而更像是一條現代靈魂誤闖古代的隱藏主線。她的每一個選擇、每一句話，其實都在對照兩個世界的差異。至於她和齊旻這條線，留下的空白反而更讓人意難平，也讓不少觀眾開始期待未來會不會有機會延伸成另一部作品，把這段沒說完的故事補齊。

#逐玉 #俞淺淺 #張凌赫 #田曦薇 #孔雪兒 #樊長玉 #陸劇推薦

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2026-04-02 09:43 女子漾／編輯張念慈
最容易愛錯人的5星座曝光！總是暈錯對象　「這星座」一戀愛就失去理智。女子漾AI製圖
最容易愛錯人的5星座曝光！總是暈錯對象　「這星座」一戀愛就失去理智。女子漾AI製圖

在感情世界裡，有些人不是不夠聰明，而是一談戀愛就「判斷失靈」。明明旁人都看得清楚，卻還是義無反顧投入，甚至一次又一次愛錯人。近期星座話題引發熱議，有5個星座特別容易在愛情中「看錯人」，不是太相信感覺，就是太容易心軟，讓自己在感情裡反覆受傷。

愛錯人，往往不是運氣不好，而是太容易把愛放在第一順位。

文章目錄

最容易愛錯人星座1. 雙魚座：戀愛腦上線，濾鏡開到最大

圖片來源：侯明昊微博
圖片來源：侯明昊微博

雙魚座是典型的感情派，只要一動心，就會自動替對方加上濾鏡。他們很容易把對方想得過於美好，甚至忽略明顯的缺點。

一旦投入感情，雙魚就會全心全意付出，即使出現問題，也傾向替對方找理由。這種「越愛越合理化」的模式，讓他們常常在不對的人身上耗費大量時間與情感。

最容易愛錯人星座2. 巨蟹座：心軟體質，捨不得離開

圖片來源：宋雨琦微博
圖片來源：宋雨琦微博

巨蟹座重感情，也特別念舊。一旦建立連結，就很難輕易放手。即使關係已經出現裂痕，他們仍會因為回憶與情感選擇留下。

他們容易被對方的一點點好所打動，反覆陷入「再給一次機會」的循環，最後往往讓自己越陷越深。

最容易愛錯人星座3. 天秤座：害怕失去關係，選擇將就

圖片來源：孟子義微博
圖片來源：孟子義微博

天秤座在感情中很在意平衡與關係的和諧，但也因此容易做出妥協。當感情出現問題時，他們傾向維持表面和平，而不是果斷離開。

這種「不想破壞關係」的心態，讓天秤在面對不適合的對象時，仍會選擇繼續相處，導致一再錯過真正適合自己的人。

最容易愛錯人星座4. 射手座：憑感覺戀愛，忽略現實條件

圖片來源：陳哲遠微博
圖片來源：陳哲遠微博

射手座談戀愛很看感覺，當下對了就投入，不太會先評估長遠的可能性。

他們容易被新鮮感與激情吸引，但當熱度退去，才發現彼此價值觀或生活方式不合。這種「先愛再說」的模式，也讓射手在感情中容易反覆試錯。

最容易愛錯人星座5. 獅子座：愛面子又重情，容易為愛硬撐

圖片來源：李一彤微博
圖片來源：李一彤微博

獅子座在愛情中非常投入，一旦認定對方，就會全力以赴。但同時，他們也很在意面子與自尊。

即使發現關係有問題，獅子也可能因為不想認輸或不願承認自己看錯人，而選擇繼續撐下去。這種「不願退場」的心態，反而讓自己受傷更深。

愛情不是靠感覺就夠，清醒才是關鍵

容易愛錯人，往往不是因為不夠好，而是太容易在感情中失去判斷。當情緒凌駕理性，就容易忽略關係中的警訊。

學會在投入之前多觀察，在付出之中保留一點理性，或許才是避免一再愛錯人的關鍵。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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心理師談全紅嬋的淚水：當「長大」變成一種需要道歉的罪過

2026-04-03 11:06 心理師的歡樂之旅/王雅涵心理師

最近看到全紅嬋的訪談，心裡其實滿心疼的

巴黎奧運）之後，體重是我最大的壓力。」

我看到體脂秤就會害怕。」

照鏡子的時候，覺得自己特別胖、特別醜。」

那個大家印象中小小隻、輕盈到能做到「水花消失術」的女孩，在巴黎奧運之後，竟然開始害怕看見自己的身體。她在訪談中首次透露，直到 17 歲才迎來人生第一次生理期。

這背後，其實與長期高強度訓練、極低體脂，以及巨大的身心壓力息息相關。當身體終於開始分泌雌激素，進入遲來的發育階段，那些增加的脂肪，其實是身體在「補償」過去幾年的虧欠，是在溫柔地保護妳。

但這份生理的「保護」，在她的競技世界裡，卻變成了一種失控，甚至像是一場對職業生涯的「背叛」。當一個人的價值，被簡化成體重計上的數字；甚至連「正常的生理發育」，都需要向外在表現道歉時，那種壓力，殘酷得難以想像。

訪談中說到她說她喜歡烏龜，因為烏龜很慢，她多希望長大的時間也能慢一點。全世界甚至他自己都期待她維持那個「永遠輕盈、完美、像孩子一樣」的樣子，但她其實只是：他長大了

減肥這件事，其實很多人都在做，我自己也是。我們都知道怎麼吃、怎麼練，但真正困難的，從來不是「知識」，而是那些揮之不去的挫敗感和失控的感覺

已經很努力了，卻沒有變瘦。

已經很自律了，食慾卻還是失控。

甚至開始不快樂，身體也失去平衡（例如生理期混亂或停滯）。

那種「我已經付出了所有，身體卻依然背叛我」的無力感，真的很可怕。如果你也正走在減肥或健身的路上，正因此焦慮、自責，甚至想躲開鏡子，以下這些話是我對自己說的，希望對大家也可以有幫助：

1. 身體是活的，不是靜態的雕塑：它會隨著壓力、荷爾蒙、年齡而起伏。這不是你的失敗，而是生命在流動的過程。體脂機的數字是讓我看見自己的狀態，而不是變成讓我挫折的教官

2. 找回「功能性」的快樂：全紅嬋選擇堅持跳水，是因為她熱愛這項運動，而非為了維持體重。她在滑雪的速度感中感受到自由，運動，是為了感受自己的力量與存在，而不是為了換取被社會「喜歡」的資格。我去CrossFit也都很痛苦，但和同學們一起努力和進步的感受，是很實在的鼓勵

3. 停止對自己說殘忍的話：連世界冠軍、奧運金牌都會被謾罵攻擊，我們永遠無法滿足全世界所有人的期待。會罵人的通常都只有一張嘴，他們很多是又不又不健康只能躲在鍵盤後面的人

像全紅嬋這樣的運動員，她現在真正需要的，可能不是「再瘦一點」，而是「換一種方式看待自己」：

＊接受不可控的因素： 身高、發育、賀爾蒙，都是大自然的力量，不是妳的「過錯」。

＊將重心從「數字」轉向「能力」： 適應變強、變重後的身體，發展新的技術，而不是執著於回歸 14 歲的體態。

＊練習與情緒保持距離： 當內心出現「我好胖、好醜」的聲音時，試著對自己說：「我現在正感到焦慮」，觀察它，但不要直接相信那個聲音。

＊分清「事實」與「評價」：「體重增加了」是發育的事實，但「我沒價值了」只是別人的偏見。酸民的謾罵往往不是針對全紅嬋本人，而是他們將自己對「完美」的偏執、對生活的不滿，投射在一個成功的公眾人物身上。

試著告訴自己「那是別人對完美的焦慮，不是我的失敗。」是一個很需要訓練的功課！

圖：是个人物ＹＴ

引用自：心理師的歡樂之旅

心理師的歡樂之旅/王雅涵心理師

心理師的歡樂之旅/王雅涵心理師

一個愛玩愛吃愛唱歌的歡樂心理師，曾經擔任過和中輟生搏感情的社工，喜歡用活潑彈性的方式和孩子們相處；不喜歡被限制，想挑戰自己成為一個不被專業形象框架住的人，致力將心理諮商與桌遊等相關媒材結合，讓每個人都能在歡樂的氛圍下，感受到愛與尊重。 行跡遍及臺灣各個角落，曾一年環島超過十二次，在工作和玩樂中尋找平衡，期待能和每個接觸到的人說故事、談生命，一起更喜愛自己，活出美好。 經營ＦＢ 、ＩＧ、 ＰＯＤＣＡＳＴ「心理師的歡樂之旅」

#巴黎 #脂肪 #奧運 #容貌焦慮

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