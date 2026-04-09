【電影心得】｜《極限返航》和 Ryan Gosling 來一場溫暖的科幻太空之旅吧

今天要和大家分享今年必看科幻電影《極限返航》（Project Hail Mary)，看完我完全走不出電影院，改編自Andy Weir在2021年出版的同名小說《極限返航》（Project Hail Mary)，不得不說，我覺得這部電影改編非常成功，不僅把所有硬科學知識巧妙帶入推進劇情，卻沒有過多冗長的解釋型對白，更令我驚艷的是這次擔任主演又兼製作人的Ryan Gosling，在閱讀小說的過程就知道這部片的主角大部分都得自己唱獨角戲，Ryan Gosling毫無疑問撐起這個角色，讓我對他印象深刻的作品又多加一筆。

故事大綱

一名男子在一個密閉空間中醒來，發現自己全身被各種管子插滿，一陣混亂後他掙扎爬起來，卻赫然發現自己正在一艘已經離開地球幾光年外的太空船上，而他失去一切記憶，並在探索太空船中一點一滴想起他的任務，原來我們的太陽正受到一種名為噬日菌的菌種吞噬，太陽正逐漸被噬日菌吞食並且黯淡，全世界的科學家齊聚一堂，大家焦頭爛額必須得在太陽被吃光以前阻止這一切發生否則人類將會滅亡，此時科學家發現距離地球幾光年外的一顆恆星，好像有甚麼神秘的原因避免遭受噬日菌攻擊，為了救贖人類，成立了一個特別專案「聖母計畫」（Project Hail Mary），葛雷斯，開頭那位男子的名字，和其他兩位太空人被送上太空船，一起前往那顆恆星的所在地找尋人類的一線生機。

極限返航 電影海報

不幸的是，葛雷斯醒來後卻發現另外兩名夥伴早已離世，自己是這艘太空船上唯一活下來的，帶著破碎的記憶，葛雷斯必須獨自面對複雜的科學實驗與孤獨的恐懼，在浩瀚的深空中，他不僅要找回失去的自我，更要搶在時間耗盡前，解開那顆恆星不受攻擊的祕密。然而，就在他以為自己將在沉默的星海中奮戰至死時，一個出乎意料的「變數」出現了。這場攸關人類存亡的自殺任務，演變成一場跨越理解邊界的冒險。他逐漸意識到，拯救地球的關鍵或許不只在於冰冷的數據，更在於那份在絕境中閃耀的人性——以及某種比生存更深刻的連結。

極限返航 電影劇照

雖然這部片看似有滿滿的硬科學知識，但別擔心聽不懂物理，你只需要帶著一顆好奇的心，去看一個男人和他的外星好隊友如何聯手拯救世界！這不是一堂無聊物理課，而是一場極致的生存遊戲。

即使你不懂什麼是光譜分析，不懂什麼是相對論的時間膨脹，你也絕對能感受到那種「在死神面前拼命求生」的燃燒感。這部電影最迷人的地方，在於它將冰冷的公式轉化為有溫度的希望。對葛雷斯來說，科學不是課本上的公式，而是他用來修補破碎記憶、用來在漆黑宇宙中點燃火光的唯一工具。

這更是一部關於「溝通」與「勇氣」的電影。片中處理跨物種交流的過程，超越語言隔閡，它讓我們看見：當兩個完全不同的靈魂，願意為了共同的目標放下成見與恐懼時，那種純粹的善意足以跨越光年。

所以，別被那些專有名詞嚇到了。把它當成一部宇宙版的《絕地救援》，或者是一段關於「孤單靈魂在星際間尋找知音」的故事。當你看完後，你會驚訝地發現，原來科學也可以這麼浪漫，原來在那樣絕望的黑暗中，理性與友情結合出的光芒，竟然如此溫暖。

觀影心得(爆雷警告)

在無垠星際中的葬禮

關於理工人的浪漫，第一個讓我有感觸的地方是葛雷斯必須將兩名逝去的隊友的遺體處裡掉，簡單的悼念(縱然他那時害是處在失憶狀態，隊友對他來說像是陌生人)，就好似人類的本能，會為死亡哀悼。葛雷斯推開艙門，親手將那兩具承載著人類希望、卻已失去溫度的軀體送入虛無的深空時，那一幕安靜得令人心碎。在沒有重力的真空裡，隊友們沒有墜落，不像是拋棄，而是像兩顆微小的塵埃，緩緩融入了身後那片永恆的繁星之中。同時，他成了這艘船上最後的呼吸聲，是地球文明延伸至此唯一的脈搏。

英雄也會害怕

當洛基決定將多出的 200 萬公斤噬日菌交給葛雷斯的那一刻，說真的我看到葛雷斯哭了我也超想哭，葛雷斯這個角色的設定很真實，他和一般人一樣，從他一開始決定加入計畫研究噬日菌就可以知道他也想盡自己一份心力拯救人類，但要面對衝入前線的自殺任務時他也害怕了，最後是被強行送上太空的，面對死亡和對未知的恐懼，談何容易?儘管葛雷斯一直說服自己可以接受死亡並且拯救人類，但內心最深處，他還是想念地球。英雄很勇敢，也會害怕，因為英雄也是人。

但最動容的就是第一次葛雷斯陷入昏迷時洛基冒著自己的生命危險打破自己的隔罩救了葛雷斯一命(因為地球的大氣環境會讓洛基瞬間沸騰蒸發)，再來葛雷斯和洛基找到拯救彼此星球的方法後就分道揚鑣各自回家，在回程的途中葛雷斯發現噬日菌的破壞能力可能會害洛基的太空船失去動力，然後洛基不但會回不了家甚至會在太空中孤獨等死，葛雷斯直接放棄回地球的計畫也要回頭救洛基，不是不害怕，而是即使怕得要死，卻發現世界上有比自己的性命更珍貴的連結。

超越時空的星際邂逅

根據書中的推算，洛基已經獨自在太空待了46年，等於葛雷斯還沒在地球出生時洛基就已經在那裏了，而葛雷斯出生、長大、學會了生物分子相關知識並成為科學家，有一天被送上太空，遇到洛基，一起解決困難救了彼此的星球，超越時間、空間的緣分，對於浩瀚宇宙渺小如簍蟻，也是如此浪漫。