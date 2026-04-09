2026-04-09 20:20 女子漾／編輯王廷羽
LINE容量為什麼越用越大？手機空間被吃光不是錯覺，6招超簡單清理技巧教學
明明沒下載什麼新APP，手機卻一直跳出「儲存空間不足」？不少人一查才發現，原來最佔空間的竟然是LINE，動不動就是十幾GB，甚至飆到幾十GB也不誇張。
其實這不一定是手機不夠用，也不完全是LINE的問題，而是我們每天聊天、收圖、傳影片慢慢累積出來的結果。這篇女子漾就幫你把原因講清楚，再一步步教你怎麼把空間救回來，不用狠心刪光聊天，也能讓LINE輕鬆瘦身拯救手機容量！
LINE容量為什麼這麼大？關鍵在使用習慣
LINE容量為什麼這麼大？關鍵在使用習慣
LINE會越用越佔空間，其實都是每天慢慢累積出來的，像平常聊天傳的貼圖、語音訊息，通通都會留在手機裡，再加上LINE為了讓你滑得順、圖片開得快，還會存不少快取資料。真正讓容量暴衝的，通常還是照片和影片，尤其群組裡三不五時就有人丟迷因、短影片，一段時間下來真的會默默堆到很驚人。所以如果你平常很常收照片、影片或待在活躍群組裡，LINE的容量自然就會越來越大。
怎麼看LINE吃掉多少空間？
怎麼看LINE吃掉多少空間？
在開始清理之前，其實可以先花一點時間看一下LINE到底佔了多少空間。你可以直接到手機設定裡查看LINE的儲存空間，也可以打開LINE內建的資料分析功能，系統會幫你把空間分成照片、影片、快取等不同類型，通常看到這一步都會很有感，因為很快就能抓到哪些內容才是容量增加的關鍵。
方法一：透過手機設定查看
以iPhone為例，可以進入「設定」→「一般」→「iPhone儲存空間」，找到LINE就能看到容量
方法二：直接在LINE裡查
打開LINE後進入「設定」→「聊天」→「刪除資料」，系統會分析各類型資料佔比，像是快取、照片、影片等
手機容量不夠用？6招輕鬆清理LINE容量
手機容量不夠用？6招輕鬆清理LINE容量
1. 先清快取，最簡單也最安心
如果只是想先讓LINE瘦一點，又不想動到任何聊天內容，建議可以先從清快取開始，這些資料主要是為了讓LINE運作更順暢而暫時存下來的，其實刪掉也不會影響聊天或使用。很多人第一次清完都會有感，因為光是快取就可能佔掉好幾GB，清掉之後手機立刻輕鬆不少。
2. 照片、影片才是容量大魔王
接著可以開始整理那些真正佔空間的內容，像是照片、影片這些媒體資料，通常才是讓容量暴增的關鍵。可以先從一些不太重要的群組開始清，例如團購群、活動群，或是很久沒在用的聊天室。這些地方往往累積最多內容，清掉之後空間會明顯釋放。
3. 想慢慢整理？用聊天室分類最方便
如果不想一次刪太多，或是害怕誤刪資料，也可以選擇用聊天室分類的方式慢慢整理。LINE會幫你把每個聊天室佔用的空間列出來，還會依大小排序，你可以很直覺找到哪些聊天室最佔空間，再決定要不要清理。
4. 一鍵清除很快，但建議先確認
如果真的想快速釋放空間，LINE也有提供一鍵清除的功能，可以一次把所有聊天相關資料刪掉，確實很省時間。不過這種方式會連一些你可能沒注意到的內容一起清掉，所以在使用之前，記得先確認有沒有需要保留或備份的資料。
5. 清完沒變？重開機一下就好
有時候清完資料，容量看起來還是沒變，其實不用太緊張，這通常只是系統還沒更新，只要把手機重新開機一次，空間就會重新計算，通常就能看到明顯的變化。
6. 最後一招：重裝讓LINE回到最乾淨
如果LINE真的累積太多資料，清到一個程度還是不夠，重新安裝會是最乾淨的做法。只要先把聊天紀錄備份好，再刪除APP重新下載，就等於幫LINE做一次完整重置，所有殘留的資料也會一起清掉，效果最明顯。
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