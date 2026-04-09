2026-04-09 16:48 女子漾／編輯許智捷
小S復工首露面！坦言仍與大S「保持對話」 首回應老公約妹風波態度曝光
小S（徐熙娣）歷經喪姊之痛後停工近一年，近期正式回歸主持節目《小姐不熙娣》，今（9）日再出席保養品牌記者會，這也是她復工後首度公開面對媒體。
現場她狀態明顯回穩，不僅神情輕鬆、互動自然，還以一貫幽默開場：「我今天心情非常好，感覺整個人在發光。」展現回歸演藝圈的自信氣場。
從低潮到復出 坦言曾經緊張不安
面對復工心境，小S坦言，活動前一段時間其實相當緊張，與當天的從容狀態差異甚大。她表示，這段期間透過調整生活步調，包括維持規律作息、減少飲酒，並持續為自己打氣，才逐漸找回狀態與自信。她也透露，會不斷提醒自己「可以做到」，讓情緒慢慢回到穩定軌道。
仍與大S保持「對話」 重要時刻會傳訊分享
談及復出過程，小S一度情緒上湧，她表示，在經歷至親離世後，對許多事情的看法已經改變，「當你經歷過很大的事情，其他都變成小事，現在沒有什麼可以擊敗我。」語氣平靜卻帶有明顯情緒，也讓現場氣氛一度沉靜。
小S也透露，至今仍保留與姊姊的通訊紀錄，遇到重要行程時，仍會習慣傳訊息給對方。「像今天要出席活動，我就會跟她說，希望她把力量給我。」她表示，這樣的方式對自己而言，是維持情感連結的一種方式，也成為支撐她復出的重要力量。
回應老公風波 小S：講了也是浪費時間
針對老公許雅鈞捲入「拿大S照片私訊女網友」風波，小S首度公開回應，態度相當淡然。她表示外界的各種說法，「相信的人還是會相信，不相信的人就是不相信」，直言再多解釋也沒有意義，因此選擇不再多談。
談到夫妻私下互動，她則笑稱老公「直男到爆炸」，出門前只簡單回一句「很漂亮」就離開，但她也補充，能從對方眼神感受到真誠，間接透露兩人關係依然穩定，未受外界風波影響。
節目逐步回歸 從工作中慢慢走出傷痛
目前小S已回歸《小姐不熙娣》主持工作，節目也安排較為循序漸進的錄製內容，讓她逐步適應鏡頭前的節奏。她坦言，重新回到工作崗位後，心情並沒有想像中那麼緊張，反而更能專注當下。
從停工沉澱到正式回歸，小S這次的公開露面，展現的不只是外在狀態的恢復，也呈現出心境上的轉變。
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