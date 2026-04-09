2026-04-09 15:55 女子漾／編輯ANDREA
羅伯派汀森、千黛亞神仙CP太好嗑！《抓馬戀人》票房破千萬，男神半夜狂Call求救竟被嫌「閉嘴」？
近期討論度最高的電影絕對是這部！由男神羅伯派汀森與千黛亞首度合作的A24話題新片《抓馬戀人》（The Drama），不僅全美票房開出1430萬美元紅盤，台灣上映短短5天就狂收1250萬，直接創下A24繼《媽的多重宇宙》後的在台最佳開片紀錄！這部結合浪漫與黑色幽默的破格喜劇，絕對是今年的約會首選。不過，看似高冷帥氣的羅伯派汀森，私下竟為了這部戲焦慮到快抓狂，甚至還半夜奪命連環Call千黛亞求救？快跟著小編來看看幕後超逗趣的秘辛吧！
演「英國人」壓力山大？羅伯派汀森焦慮發作狂找千黛亞討拍
在《抓馬戀人》中，羅伯派汀森飾演長居美國的英國男子「查理」，性格內斂又帶點英國人特有的矜持。有趣的是，明明自己就是正港英國人，他卻對這個設定超崩潰！他笑說：「如果演美國人我反而不尷尬，但切換成英國腔時，我很怕觀眾會覺得『這根本就是羅伯派汀森本人吧！』」
因為實在太怕搞砸，加上不敢打擾身兼編劇的導演克里斯多佛博格利，他只好把火力轉向女主角千黛亞。只要一鑽牛角尖，他就立刻打給千黛亞瘋狂探討劇本。有一場戲他甚至寫了滿滿的文本分析，在開拍前一晚抓著千黛亞講了足足兩小時的電話！面對這位焦慮大師，千黛亞超冷靜地安撫他：「台詞真的就只是字面上的意思啦！」甚至還曾忍不住開玩笑要他「閉嘴」，沒想到兩人卻也因此培養出超強的火花與絕佳默契！
災難級邂逅變真愛？婚前「真心話大冒險」竟爆出驚天秘密！
能讓千黛亞受封「新一代獨立電影票房女王」的《抓馬戀人》，劇情設定真的超帶感！故事從一場笨拙又可愛的咖啡廳邂逅開始，查理對戴著耳機看書的艾瑪（千黛亞 飾）一見鍾情，兩人經歷了超浪漫的兩年時光，終於決定步入禮堂。
沒想到，就在婚禮籌備得如火如荼時，一場看似平凡的死黨試酒聚會，卻因為一個提議「說出自己做過最糟糕的一件事」而徹底失控！當艾瑪坦白了不為人知的震撼過往，查理與她的愛情瞬間面臨崩盤危機。這部打破傳統愛情喜劇框架的電影，不只撒糖，更用黑色幽默帶你直面現代愛情的真實模樣。難怪連羅伯派汀森本人都狂推：「這部片沒有標準答案，就是要讓觀眾跟自己的內心來場誠實對話！」女孩們，這個週末不妨揪另一半或閨蜜，一起進戲院感受這場又甜又抓馬的戀愛吧！
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