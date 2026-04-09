2026-04-09 15:32 女子漾／編輯許智捷
《逐玉》隨元青大洗白！《冰湖重生》林沐然反轉善良世子、李昀銳戰損造型帥出圈
等了9年，《楚喬傳》續作《冰湖重生》終於開播，首日就直接衝上熱搜。由李昀銳、黃楊鈿甜領銜主演，搭配張康樂、林沐然等話題卡司，劇情一開場就進入高能模式，冰湖重生、失憶虐戀、強制愛全面炸開，被網友形容「沒有一個正常人，但超好看」，討論度迅速飆升。
開局就是修羅場！冰湖之後全員命運大洗牌
《冰湖重生》緊接《楚喬傳》最經典的冰湖結局展開，「諸葛玥」與「楚喬」雙雙墜湖，正式開啟重生線。楚喬被燕洵救起卻失去記憶，而歷經家族滅門的燕洵早已黑化成狠戾的燕北王，三人關係從一開始就陷入錯位與對立。再加上雪山之巔多方勢力混戰，劇情節奏幾乎沒有喘息空間，直接把觀眾丟進情感與權力交織的戰場。
李昀銳「美強慘」男主爆紅 戰損造型成新男友模板
李昀銳這次飾演諸葛玥，將「隱忍守護型男主」演到極致，尤其開場戰損造型滿臉傷痕卻依然撐住氣場，被網友狂讚「美強慘天花板」。他受訪時也坦言，雪地拍攝相當辛苦，每天都在極端環境下消耗體力與情緒，但也因此讓角色更有破碎感。野人造型更成為討論焦點，反差魅力意外圈粉。
黃楊鈿甜回歸「楚喬」成長線 從童年到重生一次補完
曾在《楚喬傳》飾演童年楚喬的黃楊鈿甜，這次正式接棒成年角色，完成跨越9年的角色延續，讓不少老劇迷直呼「回憶殺太狠」。劇中她一路從失憶、被綁架到險些失明，幾乎集滿所有虐點，但角色核心依然是堅韌與不屈，讓觀眾在心疼之餘也更投入她的成長線。
張康樂黑化升級 強制愛＋下藥失憶引發兩極討論
劇中最具爭議的角色，莫過於張康樂飾演的燕洵。從過去的少年將軍徹底轉變為偏執君王，他對楚喬的情感也走向極端，不僅軟禁對方，甚至下藥讓她失憶、試圖與她成親。這段「強制愛」劇情引發兩極反應，有人覺得帶感，也有人直言太病態，但無論如何都成功炒熱討論。張康樂也透露，拍攝期間情緒強度極高，長達136天幾乎天天都在極端狀態中。
淳兒公主再添瘋度 綁架逼婚把修羅場推到極限
除了主線三角關係，夏夢飾演的淳兒公主同樣火力全開。得知燕洵與楚喬的婚事後，直接設局綁架兩人，逼迫燕洵改娶自己為后，愛恨交織的局面讓整部劇幾乎沒有正常情緒，網友笑稱「這部劇的愛情都是失控版」。
《逐玉》隨元青變好人？林沐然反差演出成亮點
另一大驚喜來自林沐然。先前在《逐玉》以瘋批世子「隨元青」爆紅的他，這次在《冰湖重生》直接形象大反轉，飾演善良正直的世子「趙嵩」，甚至多次阻止殺戮。這種從偏執狠戾到清澈溫和的轉變，也讓網友笑稱：「真的成功來世做個好人。」
三搭CP再續前緣 李昀銳×黃楊鈿甜虐戀升級
這也是李昀銳與黃楊鈿甜第三次合作，兩人之間的默契讓情感戲更有層次。這次不再只是單純的愛情，而是帶著錯過、誤解與犧牲的複雜關係，讓整段感情線更虐也更真實。
冰湖重生 REBIRTH
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