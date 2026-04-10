2026-04-10 11:02 女子漾／編輯Wendi
《楚喬傳》續集睽違近10年回歸！《冰湖重生》20大角色金句全收錄，看透亂世愛恨情仇！
「冰湖之約」讓觀眾苦等近10年，如今終於兌現！《冰湖重生》作為現象級古裝劇《楚喬傳》續篇，集結華麗新生代陣容重磅回歸，本作接續男、女主角「諸葛玥」與「楚喬」在冰冷湖底後的命運轉折，不僅道盡皇權爭鬥的殘酷，更描繪絕境中求生的堅韌信念，劇中台詞字字珠璣，快跟著女子漾一起來盤點吧！
世界道義，沒有你想像的那麼簡單。
我只是想改變這腐朽的世道。
若是有一日你回頭，我，就在你身後。
《冰湖重生》角色金句4-6：楚喬 / 黃楊鈿甜 飾演
既然死不了，我們就一起走、一起活。
只有堅韌不拔之刀，才能在絕境中枯樹開花。
這筆帳，我會一筆一筆跟你算；我的人生，不需任何人主宰。
《冰湖重生》角色金句7-8：燕洵 / 張康樂 飾演
我會向你證明我是對的，我要把天下打下來，送到你面前。
這世道本就弱肉強食，從來沒有唾手可得的正義公道。
《冰湖重生》角色金句9-10：趙淳兒 / 夏夢 飾演
怎麼樣？被所有人背棄的感覺好嗎？
壞了就是壞了，再也恢復不了了，就像我一樣，再也回不去了。
《冰湖重生》角色金句11：李策 / 李孝謙 飾演
我要先能保護自己，才能守護我想守護的人。
《冰湖重生》角色金句12：卞皇后 / 李夢 飾演
在皇權面前，情感根本不值一提。
《冰湖重生》角色金句13：詹子瑜 / 林柏叡 飾演
你想要什麼我都會去做，只要是你的心願，我可以連性命都不要。
《冰湖重生》角色金句14：程遠 / 周陸啦 飾演
生死榮辱，碧落黃泉，臣與王上共進退。
《冰湖重生》角色金句15：赫連凌 / 胡嘉欣 飾演
王律不僅僅是御下，更是御上。
《冰湖重生》角色金句16：洛王李彥 / 盧米樂 飾演
情意，哪裡比利益來得更可靠呢？
《冰湖重生》角色金句17：繯繯 / 匡玉婷 飾演
戰場相見，不必留情。
《冰湖重生》角色金句18：趙徹 / 盛一倫 飾演
君永遠是君，而臣，是一條忠犬。
《冰湖重生》角色金句19：陵越女王 / 王紫璇 飾演
他有他的選擇，我有我的。
《冰湖重生》角色金句20：趙嵩 / 林沐然 飾演
城在人在，守住這片土地， 就是守住我的命。