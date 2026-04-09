2026-04-09 12:40 女子漾／編輯ANDREA
絕對哭一波！網評「神虐戀卻超好看」陸劇TOP8，這部被封為BE美學天花板
有些劇集雖然劇情虐心到讓人心肝脾肺痛，但因為演員演技太精湛、情感刻畫太細膩，反而成為大家心中難以取代的神作，這次為大家盤點網評「超虐戀卻超好看」的陸劇TOP8，趕快備好你的面紙，來看看你為哪幾部流過眼淚吧！
推薦1. 《周生如故》
提到BE美學的天花板，絕對不能不提由任嘉倫、白鹿主演的《周生如故》。小南辰王周生辰一生精忠報國，最終卻慘遭剔骨之刑；而女主角崔時宜一襲紅衣躍下城樓殉情的畫面，至今仍是無數劇迷心中的痛。整部劇沒有一句我愛你，卻把愛意與克制刻畫到了極致，後勁真的超級強。
推薦2. 《東宮》
「談戀愛嗎？滅你全族那種。」這句經典名言完美總結了《東宮》。陳星旭飾演的李承鄞被封為最渣卻也最深情的男主，他為了權力利用了彭小苒飾演的曲小楓。兩人之間隔著血海深仇，最終小楓自刎於兩軍陣前，那份極致的虐戀讓無數觀眾哭到斷腸。
推薦3. 《長相思》
由楊紫領銜主演的大熱劇《長相思》，展現了最極致的拉扯與無奈。女主角小夭與瑲玹、塗山璟、相柳三位男角之間都有著深刻的羈絆。尤其相柳為了小夭默默付出一切，最終戰死沙場卻連一句道別都沒留下，隱忍的愛意讓人意難平。
推薦4. 《長月燼明》
由羅雲熙、白鹿主演的仙俠大劇，講述了魔神澹臺燼與神女黎蘇蘇互相救贖的故事。兩人經歷了三生三世的恩怨情仇，互相折磨又深愛著對方。劇情跌宕起伏，羅雲熙將那種偏執與破碎感演繹得淋漓盡致，虐心程度絕對榜上有名。
推薦5. 《琉璃》
成毅與袁冰妍主演的《琉璃》也是虐戀經典。男主角禹司鳳為了女主角褚璇璣經歷了十生十世的虐戀，更是被網友笑稱是「吐血專業戶」。司鳳的深情守候與璇璣前期的無心無情形成強烈對比，一次次被重傷卻依然不悔，賺足了觀眾的眼淚。
推薦6. 《香蜜沉沉燼如霜》
這部由楊紫、鄧倫、羅雲熙主演的爆款仙俠劇，前期的甜都是為了後期的虐做鋪墊！錦覓因為體內有隕丹而斷情絕愛，親手用刀刺向旭鳳的那一幕，配上經典的台詞「從未」，絕對是全劇最痛心疾首的瞬間，三人的情感糾葛讓人揪心不已。
推薦7. 《沉香如屑》
同樣是楊紫與成毅的神仙組合，劇情講述了顏淡與應淵帝君的虐戀。顏淡為了救應淵剜下自己的半顆心，卻換來誤解與情傷，最終心灰意冷跳下了無橋。那種愛而不得、付出卻被辜負的絕望感，讓這部劇的虐心指數直線飆升。
推薦8. 《步步驚心》
最後必須要有穿越劇的經典鼻祖《步步驚心》。劉詩詩飾演的若曦捲入清朝九子奪嫡的歷史洪流中，看著身邊的人一個個走向悲劇，自己也無能為力。她與四爺之間深愛卻無法相守，最終在遺憾中病逝，那份沉重與無奈，無論重看幾次都還是會跟著落淚。
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