媽祖遶境不只拜拜！Disney+ 8部開運神劇片單，《21世紀大君夫人》神顏CP必追。圖片來源：Disney+提供

農曆三月全台都在瘋媽祖！一年一度的媽祖遶境將在4月中旬熱鬧登場，沿途人潮與香火匯聚，不只是一場盛大的宗教活動，也被視為能量最穩、最適合調整狀態的「黃金補運期」。這段時間，很多人會選擇走進廟宇、跟著遶境，但其實就算待在家，也能用自己的方式好好補運。這次Disney++ 特別找來在社群上人氣超高的命理老師「王老師幫幫我」，用輕鬆好懂的方式分享補運心法，同時精選8部日韓正能量作品，讓你在追劇之間慢慢穩住情緒、把好運一點一滴累積回來。

開運片單1.《21世紀大君夫人》

今年上半年網友最期待的浪漫韓劇《21世紀大君夫人》終於登場！ IU飾演財閥CEO成熙周，集智慧、才華、美貌於一身的她，卻因平民且庶出的身分屢遭體制排拒；而邊佑錫飾演的理安大君則恰恰相反，擁有尊貴血統卻失去選擇人生的自由。

《21世紀大君夫人》劇照。圖片來源：Disney+提供

這對從利益出發展開了契約婚姻，逐漸互相扶持、擦出浪漫火花，兩人在框架下仍選擇正視自我、主動改寫命運的勇氣，絕對能帶來滿滿正能量，4月10日務必鎖定Disney+ 看這對「令人心動的神顏組合」如何逆風翻盤。

《21世紀大君夫人》劇照。圖片來源：Disney+提供

《21世紀大君夫人》劇照。圖片來源：Disney+提供

開運片單2.《德魯納酒店》

千年孤寂的溫柔和解，「放下」才是最強大的勇氣

圖片來源：tvN

「比起緊抓著不放，放手需要更大的決心」，同樣由 IU 主演的《德魯納酒店》以奇幻包裝深刻的人生課題，劇中IU飾演的霸氣酒店社長「張滿月」被困在人世千年，她拯救了無數個靈魂，內心卻有個永遠放不下的傷痛，然而透過一起起亡靈的案件，以及在呂珍九飾演的酒店經理具燦星的陪伴下，她終於和自己和解。若你內心也有一處藏著難以放下的痛苦或遺憾，不妨藉著這部作品好好給自己一個擁抱。

圖片來源：tvN

圖片來源：tvN

開運片單3.《在你燦爛的季節》

限時融化冷凍心牆，人生低谷是幸福的調味料

《在你燦爛的季節》劇照。圖片來源：Disney+提供

由李聖經、蔡鍾㶸主演的口碑浪漫小品《在你燦爛的季節》，聚焦人生低潮中的陪伴與重新出發。劇中蔡鍾㶸與過去曾幫助他走出困境的李聖經意外重逢，然而對方卻成了封閉內心的冷酷工作狂，為了融化她心中的高牆，蔡鍾㶸便提出了「三個月陪伴試用期計畫」。

《在你燦爛的季節》劇照。圖片來源：Disney+提供

主演李聖經也在日前訪問中給予正在經歷寒冬的觀眾們鼓勵，表示人生要有低谷、幸福才會格外甜美：「正因為經歷過這段艱難的時光，當春天到來時，你會更懂得珍惜身邊的人」。

《在你燦爛的季節》劇照。圖片來源：Disney+提供

《在你燦爛的季節》劇照。圖片來源：Disney+提供

開運片單4.《宇宙Marry Me？》

以歡笑爆擊煩心事，看歡喜冤家談戀愛超紓壓

《宇宙Marry Me？》劇照。圖片來源：Disney+提供

「最值得追浪漫喜劇」之一！由崔宇植、庭沼珉主演，上線後收視節節攀升的好評浪漫喜劇《宇宙Marry Me？》，用經典的「先婚後愛」設定帶出滿滿粉紅泡泡；庭沼珉飾演的主角柳美里遭遇未婚夫出軌的打擊後並沒有消沉太久，反而為了守住抽中的「豪華新婚房」積極尋找與前男友同名同姓的男人。

《宇宙Marry Me？》劇照。圖片來源：Disney+提供

而崔宇植飾演的金宇宙起初雖為了豪宅，與柳美里展開互看不順眼的假面婚姻，卻也在相處過程中發現彼此的可愛之處。兩人用歡笑面對生活煩心事的態度、以及CP感滿滿的化學效應，無疑都是在忙碌的生活中緩解壓力、補充正能量的佳作。

《宇宙Marry Me？》劇照。圖片來源：Disney+提供

《宇宙Marry Me？》劇照。圖片來源：Disney+提供

開運片單5.《逆貧大叔》

知其不可而為之，在動盪亂世中執著於「一日三餐」的夢想

《逆貧大叔》劇照。圖片來源：Disney+提供

影帝宋康昊首登小螢幕！在《逆貧大叔》中飾演戰爭期間總是為人們提供一日三餐的「三食大叔」，當他遇見另一位想拯救國家的熱血青年，兩人便在亂世中展開了看似不可能的遠大計畫。作品背景參考了韓國的真實歷史事件，兩人面臨韓戰剛結束的混亂時期，陸續經歷學運、政變與多方腐敗勢力的阻撓，究竟能否成功讓夢想開花結果？或許無論結局如何，這份在艱難現實中堅持理想的「知其不可而為之」精神更讓人敬佩。

《逆貧大叔》劇照。圖片來源：Disney+提供

《逆貧大叔》劇照。圖片來源：Disney+提供

開運片單6.《沒有季節的城市》

災後廢墟中的幽默、笑中帶淚的平凡韌性

《沒有季節的城市》劇照。圖片來源：Disney+提供

由鬼才導演宮藤官九郎改編，口碑爆棚的日劇《沒有季節的城市》將鏡頭移轉至經歷一場大災難後的臨時住宅區，聚焦三位青年的生活故事展開， 劇中的角色雖然都經歷過創傷、甚至一貧如洗，然而他們並沒有整天哭泣，而選擇以一種近乎荒謬的幽默感與包容力繼續努力生活。這部笑中帶淚的作品或許重新定義了幸福：「生活再糟，只要有人一起笑，就還過得下去」，絕對能讓觀眾體會生命的韌性與平凡的可貴。

《沒有季節的城市》劇照。圖片來源：Disney+提供

《沒有季節的城市》劇照。圖片來源：Disney+提供

開運片單7.第40屆金唱片頒獎典禮

重溫韓國葛萊美的震撼，感動見證偶像登頂時刻

被譽為「韓國葛萊美」的第40屆金唱片頒獎典禮，首度移師台灣便掀起全民追星熱潮，如今這場盛典已能於Disney+ 獨家回放，「台上一分鐘、台下十年功」或許已是老生常談，然而看到自己喜愛的偶像在舞台發光發熱仍充滿無限感動，不妨上線重溫帥氣的舞台表演，以及獲獎者充滿驚喜的表情、與真摯的感言，相信能讓粉絲們在疲憊的生活中重拾前進的動力。

圖片來源：Disney+提供

開運片單8.《MOVING 異能》

親情才是最強超能力，一封關於「守護」的情書

《MOVING 異能》劇照。圖片來源：Disney+提供

「為了保護我的孩子，我隨時都能變成怪物」，橫掃各大獎項的現象級韓劇《MOVING 異能》絕非你想像中的英雄片，更像一封關於「守護」的真摯情書。劇中講述三個超能力者的家庭，在政府組織的迫害下，為了守護心愛的人付出一切，無論是細膩的隱忍或是痛苦的犧牲，奮不顧身想要保護孩子的心，才是他們最強大的超能力，網友更大讚「讓人驚呼卻同時感動落淚的神劇」！這份跨越兩個世代間的情感故事，絕對值得細細品味。

《MOVING 異能》劇照。圖片來源：Disney+提供

《MOVING 異能》劇照。圖片來源：Disney+提供