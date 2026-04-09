2026-04-09 13:41 女子漾／編輯許智捷
《家事法庭》開播爆討論！龔俊新作7大亮點一次看 直擊婚姻、撫養權最殘酷真相
去年憑藉《山河令》溫客行一角爆紅、再以《暗河傳》成功撕下「偶像派」標籤的龔俊，近期又出新作法治劇《家事法庭》（原名《我們與法庭的距離》）回歸螢幕。這一次他不再是江湖人物，而是穿上法官袍，走進比任何案件都更複雜的「家庭現場」。
《家事法庭》自開播後迅速登上熱搜。不同於過去律政劇愛打大案、拼反轉，這部劇選擇從離婚、撫養權、長照與遺產等「最日常卻最難解」的議題切入，被觀眾評為「越看越痛」、「每一案都像真實人生」。
以下整理七大必看亮點，追劇之前先預習一下吧！
《家事法庭》看點1：龔俊「高冷法官」形象的極致反差
不同於以往的古裝美男或溫柔霸總，龔俊這次飾演的沈謝秩，是典型法律菁英，原本在刑事庭以效率聞名，被稱為「結案機器」。他相信證據與法條就是一切，對情感幾乎零容忍。
但當他被調到家事庭，面對哭鬧的當事人、情緒崩潰的母親、互相撕裂的夫妻，他第一次發現「法律沒有標準答案」。這種「智商在線、情商待補」的反差萌是粉絲與觀眾最愛看的部分。
《家事法庭》看點2：「法條」與「人情」的世紀大戰
家事法庭不同於刑事法庭，這裡追求的往往不是「關幾年」，而是「日子怎麼過下去」。
離婚該不該判？孩子跟誰才是對的？老人該由誰照顧？這些問題沒有標準答案。劇中呈現了大量法官在面對法律規定（硬）與家庭倫理（軟）之間的拉扯，節奏緊湊且引人深思。
《家事法庭》看點3：2026 年最新「社會議題」精準打擊
《家事法庭》之所以引發高度討論，也在於它大膽觸及多項2026年當代社會議題。劇中納入AI數位遺產繼承問題，探討個人帳號與虛擬資產在法律上應歸屬於誰；同時延伸至職業代孕與撫養權爭議，呈現法律與道德之間的灰色地帶。
此外，劇情亦聚焦老年人「意定監護」制度，反映高齡社會下子女棄養與財產爭奪的現實困境，讓整體內容更具時代性與討論價值。
《家事法庭》看點4：任敏「共情律師」的演技爆發
任敏飾演的秦睿，是一名剛入行的律師，最大的特色就是「太有感情」代表了普通人的感性視角。
她在劇中多次為了委託人的遭遇落淚，會質疑判決是否真的公平，也常在法庭上與沈謝秩正面衝突。她代表的是「人情」，而沈謝秩代表「法理」，兩人的對戲讓整部劇充滿張力。
《家事法庭》看點5：「大案帶小案」的快節奏結構
這部劇不拖泥帶水，採用「主線＋單元案件」模式，每2至3集解決一個案件，不拖泥帶水，同時穿插著男女主角關於「沈謝秩過去心結」的主線任務。這種單元劇形式非常適合現代人節奏，每一集都有新的共鳴點。
《家事法庭》看點6：權威機構背書 拒絕「偽職業劇」
該劇由最高人民法院影視中心參與指導，從庭審流程、法律術語、法庭佈景都做到了 1:1 還原，徹底告別了過去律政劇「律師在庭上像演說家」的通病，給予觀眾真實的沉浸感。
《家事法庭》看點7：金句連發：每一句都是生活教科書
劇中不少台詞被網友瘋傳，例如：
「法律是道德的底線，但家庭需要的是高於底線的溫度。」
「離婚不是失敗，而是雙方決定停止互相損耗。」
這些台詞不只是戲劇效果，更像是現代關係的殘酷真相。
《家事法庭》Hold a Court Now EP01
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