2026-04-10 11:04 女子漾／編輯Wendi
鞠婧禕、陳都靈聯手魅惑！盤點《月鱗綺紀》6大明星背景+角色亮點，曾舜晞變身龍族遺孤！
熱播古裝劇《月鱗綺紀》融合東方玄幻、龍狐異志與宿命虐戀，同時集結「四千年一遇美女」鞠婧禕、「最美反派」陳都靈，2大女神首度聯手，在劇中發揮既魅惑又妖嬈的絕頂魅力。還有實力派小生曾舜晞、「犬派男神」田嘉瑞鼎力加持，不僅視覺美學達到巔峰，橫跨3界的愛恨糾葛更是看點十足。女子漾盤點年度奇幻大作《月鱗綺紀》6 大明星背景、角色亮點，快來瞧瞧吧！
《月鱗綺紀》明星背景1：露蕪衣／鞠婧禕 飾
90後小花鞠婧禕曾為偶像女團 SNH48 成員，憑藉精緻五官、亮麗容貌，被媒體譽為「四千年一遇美女」，轉戰影視圈後，憑藉《芸汐傳》、《新白娘子傳奇》及《嘉南傳》奠定一線古裝女神地位。
鞠婧禕近期在古裝新劇《月鱗綺紀》挑戰性格複雜、神祕嫵媚的九尾狐角色「露蕪衣」，她深情保護心上人「寄靈」（田嘉瑞 飾），不惜為愛以身犯險，原來2人其實是一對情感深厚、經歷3界紛爭的宿命愛侶。
《月鱗綺紀》明星背景2：武拾光／曾舜晞 飾
95後小生曾舜晞曾為組合Fresh極客少年團成員，早期在奇幻古裝劇《擇天記》展露頭角，近年憑藉新版《倚天屠龍記》「張無忌」、《蓮花樓》「方多病」《臨江仙》「白九思」…人氣角色全面大紅，挾著清澈大眼、紮實武打深受劇迷們喜愛。
曾舜晞近期在古裝新劇《月鱗綺紀》飾演表面上是妖身畫皮法師、實則背負身世謎團的龍族遺孤「武拾光」，他真心愛上冰山美人狐族祭司「霧妄言」（陳都靈 飾演）2人譜出雙向牽掛、彼此守護之緣。
《月鱗綺紀》明星背景3：霧妄言／陳都靈 飾
南京航空航天大學校花出身的母胎美人陳都靈，還未正式出道就享有知名度，因演出蘇有朋執導電影《左耳》進入演藝圈，2023年在古裝玄幻劇《長月燼明》突破一戲路、一人分飾3角展現驚人演技，被封為「最美反派」。
陳都靈近期在古裝新劇《月鱗綺紀》飾演高冷清麗、絕世獨立的狐族祭司「霧妄言」，聖潔面相與妖孽靈魂構成衝突美感引發熱烈討論，與鞠婧禕從親密姊妹到閨蜜反目的激烈對手戲相當精彩。
《月鱗綺紀》明星背景4：寄靈／田嘉瑞 飾
《月鱗綺紀》導演郭敬明公司「上海最世文化」力捧的新人演員田嘉瑞 ，畢業於東華大學表演系，2023年在話題古裝劇《雲之羽》扮演毒舌不失可愛的「宮遠徵」而嶄露頭角，隔年在奇幻古裝劇《大夢歸離》出演緝妖司統領「卓翼宸」，當時就已與陳都靈同台演出。
話劇舞台經驗豐厚的新銳小生田嘉瑞近期出演老闆郭敬明執導的古裝新劇《月鱗綺紀》性格神祕莫測、底色單純善良的侍鱗宗法師「寄靈」，與慧黠嬌俏的九尾狐「露蕪衣」（鞠婧禕 飾）是跨越千年的命定官配。
《月鱗綺紀》明星背景5：厲劫／閆桉 飾
中國新生代男星閆桉曾是韓國Cube娛樂旗下男子組合 PENTAGON 成員，在團體中擔任副唱及門面，2023 年合約到期後回到中國，隔年在奇幻古裝劇《大夢歸離》中飾演千年槐妖「離侖」一角，並演唱該劇的片尾曲〈小詩句〉及人物曲〈天地無侖〉，知名度急起直升。
演歌雙棲的閆桉如今閃亮加盟古裝新劇《月鱗綺紀》，這也是他與田嘉瑞再度搭檔共演的作品，劇中2人都是侍鱗宗法師，閆桉所飾演的「厲劫」性格冷酷但內心柔軟，與「寄靈」（田嘉瑞 飾）等人因連環挖心案相遇，聯手偵破案件，「厲劫」一生追隨神龍，以行動守護蒼生。
《月鱗綺紀》明星背景6：玉笙惟／饒嘉迪 飾
新生代女星饒嘉迪2003年出生，畢業於北京電影學院，她因出眾氣質、紮實演技獲得矚目，曾在2大人氣古裝劇《永夜星河》、《錦月如歌》出演配角，贏得2025 年騰訊視頻星光大賞「年度劇集新面孔」獎項肯定。
饒嘉迪近期在古裝新劇《月鱗綺紀》飾演洛安城知名繡娘與名門閨秀「玉笙帷」，憑藉清冷憂鬱的破碎感演技獲得極高討論度，她不僅是全劇最出圈的女配角，還被大批網友們封為「人間白月光」。