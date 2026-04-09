2026-04-09 11:23 女子漾／編輯許智捷
青花驕×故宮聯名再升級！「國寶驕饗宴」開吃 邊涮鍋邊看展、還能扭蛋抽國寶
火鍋不只要好吃，現在還要「很有文化」。人氣麻辣鍋品牌青花驕再度攜手國立故宮博物院推出2026全新聯名企劃「國寶驕饗宴」，不只把《肉形石》、《翠玉白菜》、《毛公鼎》搬上餐桌，還加入扭蛋玩法與沉浸式展演，從吃、看、玩三面向打造「可以入口的國寶展」，消息一出立刻在社群掀起討論。
國寶變火鍋主角 「三寶入席」吃出儀式感
這次聯名最大亮點，就是把故宮三大人氣文物直接轉譯成餐桌體驗。雙人套餐「屠蘇酒香牛豚盛宴」、四人套餐「屠蘇酒香牛三拼盛宴」，從1,988元起開賣，將象徵節慶祝福的屠蘇酒融入肉品調味，讓整體風味更有層次。
主打餐點「驕饗宮格」更是把《肉形石》、《翠玉白菜》、《毛公鼎》以多寶格形式呈現，從擺盤到概念都強調「像在看展一樣吃飯」，讓用餐不只是味覺享受，也變成一場視覺儀式。四人套餐再加碼「仙氣海宴」，一次吃進海陸雙主角，份量與氣勢都拉滿。
不吃辣也能跟上 毛公鼎牛肉麵＋松露湯底登場
除了經典麻辣鍋，這次也顧及不吃辣族群。以故宮文物毛公鼎為靈感打造的「驕公鼎肩小排牛肉麵」，特別新增松露菌菇湯底選擇，讓整體風味更溫潤，也拓展客群。
甜點部分則推出「青韻椒香綠豆糕」與「青花椒冰淇淋」，用青花椒特有的麻香收尾，打造鹹甜交織、帶點微辣尾韻的記憶點，讓整桌從開頭到結尾都維持高話題。
全台15店變身「小型故宮」 邊吃邊逛展
這波聯名不只在菜單上做文章，更直接把餐廳升級成展覽空間。即日起至12月31日，全台15家青花驕門市將陸續導入故宮文物與書畫展示，首波包含台北光復南、台北中山、信義A11、台中崇德、台中公益與高雄台鋁等6家門市率先開展。
門市外觀以毛公鼎銘文「子子孫孫永寶用」結合品牌設計，打造如精品櫥窗般的視覺效果；店內則同步呈現《龍舟圖》、《櫻桃喜宴》等故宮展品，甚至結合燈光編程，從白天到夜晚五段場景變化，模擬古人節慶生活，讓顧客一邊吃鍋、一邊「穿越古今」。
吃完還能玩扭蛋 國寶變身潮流收藏
為了讓聯名更有「玩點」，這次特別推出「驕饗 Select 扭蛋組」。即日起至6月30日，只要點聯名雙人或四人套餐，就能獲得一次扭蛋機會，有機會抽中迷你文物磁鐵、毛公鼎擺飾，甚至還有雙人套餐、海鮮拼盤等高價值贈菜。將故宮文物轉化為袖珍收藏，也讓不少網友直呼「這波根本是文化版扭蛋天堂」，成功把博物館元素變成日常娛樂。
青花驕與故宮合作邁入第三年，從最初的話題聯名，到如今結合策展、燈光秀與互動玩法，已逐漸形成一種「文化娛樂化」的餐飲模式。對品牌來說，是提升體驗價值的升級；對消費者而言，則是一場不用走進博物館，也能輕鬆接觸國寶的生活提案。
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