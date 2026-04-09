2026-04-09 11:44 女子漾／編輯王廷羽
陳土豆首登台炸翻春浪！2026春浪音樂節懶人包：如何買票？完整卡司一次看
剛結束台灣祭還沉浸在現場氛圍裡的人看過來！2026春浪音樂節正式接力登場，從時間、場地到整體形式都全面升級，主打更舒服、也更有氛圍的「初夏山林派對」，一邊吹著微風、一邊聽團的畫面，光用想像的就讓人期待。
卡司名單同樣讓人心動不已！TRASH、鳳小岳、日本人氣樂團Omoinotake接力開唱，再加上近期在社群爆紅、話題不斷的陳土豆首度來台，從實力派到流量新星一次集齊，也讓今年春浪的討論度瞬間升溫。這篇女子漾整理2026春浪音樂節時間、地點、卡司陣容與票價資訊，帶你一次掌握今年最值得期待的音樂節重點。
文章目錄
不只是音樂節！2026春浪主打「山林夏祭」
不只是音樂節！2026春浪主打「山林夏祭」
2026春浪音樂節以「夏祭・向山林走去」為主題，將於6月26日至6月28日在台中外埔水渼渼園區登場，相較以往，整體活動形式有明顯轉變，從單純的音樂演出，延伸為結合戶外生活的完整體驗。活動現場除了多舞台演出，也規劃風格市集、露營區與毛孩友善空間，讓參與者能在山林環境中度過一整個週末。對不少樂迷來說，這不只是看表演，更像是一場可以長時間停留、甚至過夜的音樂旅行。
陳土豆來了！2026春浪卡司亮點搶先看
陳土豆來了！2026春浪卡司亮點搶先看
今年春浪卡司橫跨台灣、日本、韓國與華語圈，陣容多元、話題度持續升溫，其中日本三人樂團Omoinotake被視為本屆焦點之一，以細膩情歌風格累積人氣，過去在台專場幾乎場場售罄，這次首度登上台灣音樂節舞台，備受樂迷期待。
台灣陣容同樣具備份量，TRASH、鳳小岳、怕胖團、芒果醬等熟面孔回歸，加上生祥樂隊、百合花等創作能量強烈的音樂人，從搖滾、民謠到獨立音樂一次網羅，讓整體演出層次更加豐富。此外，近期在社群爆紅的陳土豆也成為關注焦點，她以歌曲〈Ms.Potato〉與標誌性舞蹈在短影音平台掀起模仿熱潮，這次首度來台登上春浪舞台，話題持續延燒、討論度不斷升溫。
2026春浪完整卡司陣容（持續更新中）
2026春浪完整卡司陣容（持續更新中）
目前已公布演出名單包含Omoinotake、MEMI 매미、PeaceHotel和平飯店、怕胖團PAPUN BAND、芒果醬MangoJump、宋德鶴、粹垢TRAEGO、TRASH、福夢FUMON、Lizi栗子、慶記KTV feat.小鐘、陳土豆、生祥樂隊、百合花Lilium、鳳小岳等，從主流樂團到新生代創作者皆有涵蓋，音樂類型橫跨搖滾、流行、民謠與跨界創作，讓整體演出內容更具層次，也提高了不同族群觀眾的參與度。
2026春浪音樂節活動資訊懶人包
2026春浪音樂節活動資訊懶人包
2026春浪音樂節活動日期：2026 年 6 月 26 日（五）－6 月 28 日（日）
活動時間：
6/26 前夜祭 19:30－23:00
6/27 演出日 13:00－23:00
6/28 最終日 12:00－20:25（實際時間依現場公告為準）
活動地點：台中外埔水渼渼綜合休閒農牧場
入場提醒：戶外場地建議準備防曬、防蚊用品，並提前規劃交通方式
2026春浪音樂節售票方式一次看
2026春浪音樂節售票方式一次看
1.早鳥票（已完售）
售票平台：Klook
早鳥雙日票（含前夜祭）NT$2,750，限量販售，目前已全數售罄
2.預售票
售票平台：Klook
預售單日票NT$2,000、雙日票（含前夜祭）NT$3,250，目前為主要購票方式，建議提前購票確保入場
3.愛心票
售票平台：Klook
單日票NT$1,000、雙日票NT$1,600，限持身心障礙手冊者購買，需與陪同者一同入場驗證
4.現場票
售票時間：活動當日視情況開放
售票平台：活動現場
單日票NT$2,400、雙日票NT$3,650，若門票提前售罄將不開放現場購買
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower